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評／毒品零容忍溯源科技化　反毒全方位！

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▲▼ ▼示意圖,示意圖,毒品,藥物,濫用,癮君子,刑事,危險,吸毒犯（圖／123RF）

▲今年元旦至3月24日全國警察機關查獲全般毒品案件約11,300餘件。（圖／123RF）

文／陶朱太史(資深媒體人)

一包小毒品，往後看意味著背後龐大的利益糾葛與犯罪串聯；往前看則代表著一連串的家庭悲劇和社會崩壞。星星之火可以燎原，太多的新聞事件、真實的影視劇情，以及中南美洲活生生的國家沉淪，足以說明一切。

今年元旦至3月24日全國警察機關查獲全般毒品案件約11,300餘件、11,900多人次，以及製毒工廠和販毒集團走私毒品來台案。

其中在3月5日至3月19日內政部警政署透過與檢察官、調查局、憲兵、海巡、關務、地方政府協同作戰的「安居緝毒專案」，18天內即逮捕疑涉毒犯逾千人、起出毒品一噸半、繳獲黑槍百來枝、破獲贓款近億元，係安居緝毒專案歷來成效最佳；設若這些毒品流入市面，將可供逾1,000萬人次吸食，對國民健康的危害、家庭悲劇的釀生與治安的衝擊將影響甚鉅！

眾所周知，這當僅是冰山一角，還有待政府長期持續努力之處甚多，但總是宣示了政府反毒的決心。儘管各國對毒品的管制及量刑寬緊不同，但由於毒品的存在與危害均是系統性的連動，因而國際間在查緝方面幾乎是零容忍。

這方面，強調全力打造「無毒家園」的內政部，決心要將販毒者溯源斷根，進一步特別運用大數據分析找出易涉毒熱點，並強化警力配置有效提高見警率，另外也建立友善通報網，推廣全民反毒運動，目前全國已建立1,300多個反毒網、共約2萬多位民眾參與。

台灣「無毒家園」的落實，可說已朝向「反毒全方位，溯源科技化，毒品零容忍」的終極目標邁進。

●作者陶朱太史，資深媒體人。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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