從兩用物項管制　看北京的政治報復邏輯

▲北京近期宣布禁止對日本出口所有「軍民兩用物資」，表面理由是國安與防擴散，實際卻難掩政治報復色彩。（圖／路透）

●葒燁／時事評論員

北京近期宣布禁止對日本出口所有「軍民兩用物資」，表面理由是國安與防擴散，實際卻難掩政治報復色彩。將時間軸拉回不久前，高市早苗曾多次公開強調「台灣有事等同日本有事」，明確表態支持台灣安全。此一背景，使得所謂的「技術性管制」，更像是一場精心包裝的政治訊號。

經貿手段 回應政治立場

中共對外經貿措施向來高度政治化，這次針對日本的兩用物項限制，並非單純產業或安全評估結果，而是延續其一貫「誰踩紅線，就付出代價」的懲戒邏輯。

高市早苗的挺台言論，直接挑戰北京長期壟斷的「台灣問題話語權」，自然成為鎖定目標。透過經貿壓力，北京試圖向日本政界示警：安全議題若觸及台灣，成本將由產業承擔。

對日本的實質影響與心理效果

日本在高階材料、設備與供應鏈多元化上，早已逐步降低對中國的單一依賴，但短期衝擊仍集中於特定環節。首當其衝者，包括具軍民兩用性質的精密加工設備、特種金屬材料、碳纖維、稀有化學品與部分感測、光學元件。

這些物項廣泛應用於半導體製程、航太工業、精密機械與先進能源領域，即便軍用占比不高，仍高度牽動日本關鍵產業的上游穩定性。

且影響不只在實際供應層面，更在心理與制度層面。北京的真正用意，是透過「可隨時收緊或放鬆」的不確定性，迫使企業在投資布局與政策遊說上自行降低涉台風險，形成寒蟬效應。

國際視角下 示範效應與外溢反應

從國際角度觀察，北京此舉同樣難以被視為單一的中日經貿摩擦。美國與歐洲近年已多次指出，中共正將出口管制、投資審查與市場准入轉化為地緣政治工具，用以懲戒特定政治立場。

此次針對日本的全面性兩用物項限制，勢必被華府解讀為「經濟脅迫」的又一實例，進一步強化美日、美歐在供應鏈安全與出口管制協調上的必要性。

對歐洲與區域盟友而言，這也是一個清楚的警訊：若連G7成員國、科技強國日本，都可能因涉台表態而遭遇懲戒，那麼任何與台灣合作的國家，未來都難以置身事外。

結果並非削弱挺台聲音，反而促使更多國家將台海穩定視為共同的制度性風險，納入自身的國安與產業政策評估。

適得其反的戰略效果

這類以經貿為武器的政治反制，短期或可製造壓力，長期卻正在侵蝕北京作為「可預測經貿夥伴」的信譽。當不確定性本身成為風險，各國理性選擇便是降低依賴、強化結盟。

從這個角度看，北京對日本的管制，不僅未能孤立台灣，反而在更大範圍內促成對其策略意圖的集體警覺，讓原本的雙邊施壓，轉化為多邊結構性的反彈。

對台灣產業與外交策略的啟示

對台灣而言，北京此類經貿懲戒不僅是外部風險提醒，也是一面清楚的戰略鏡子。

產業層面上，台灣高度集中於半導體、資通訊與精密製造，本就身處全球軍民兩用科技鏈的核心位置，未來勢必持續成為中共法律戰與出口管制敘事的鎖定對象。

與其期待風險消失，不如主動將「被施壓的可能性」納入產業政策設計，透過關鍵技術去中化、供應鏈透明化，以及與日本、歐美在標準、認證與替代來源上的制度性對接，將政治風險轉化為深化合作的正當理由。

在外交層面，這起事件再次證明，台灣的國際空間並非取決於北京的容忍，而是取決於台灣在民主、安全與產業體系中的不可替代性。

當中共以懲戒日本作為「挺台的代價」示警時，台灣更應避免低調退縮，反而應精準對外說明：台海穩定攸關全球供應鏈與制度秩序。

透過與理念相近國家建立常態化的經濟安全對話、科技合作與風險預警機制，台灣才能在中共的威嚇策略下，從被動承壓者，轉為區域穩定的關鍵節點。

▼透過與理念相近國家建立常態化的經濟安全對話、科技合作與風險預警機制，台灣才能在中共的威嚇策略下，從被動承壓者，轉為區域穩定的關鍵節點。（圖／路透）

