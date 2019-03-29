桂宏誠／韓國瑜「對陸統戰」成果豐碩

▲高雄市長韓國瑜在深圳會見國台辦主任劉結一，被質疑接受統戰策略。（圖／記者蔡浩祥攝）

●桂宏誠／民主文教基金會執行長、世新大學兼任副教授。曾任公務人員保障暨培訓委員會委員、國民黨大陸事務部主任、考試院簡任秘書兼機要室主任。

高雄市長韓國瑜結束港、澳、深圳和廈門拚經濟的行程，成果堪稱豐碩，對中共進行的「統戰」相當成功。沒搞錯嗎？是韓國瑜被中共統戰了吧！事實上，「統戰」一詞在台灣講得多，但誤解更多。本文正是要藉韓國瑜訪陸，說明統戰的真實意義，並期待台灣善加運用統戰，以為台灣開創更多有利的機遇。

韓國瑜明知到港澳大陸搶訂單，必會被綠營「大紅帽」罩頂，但他深知「九二共識」既是兩岸開展經貿交流的政治基礎，也符合中華民國憲法的「一中原則」。當前中共正期待台灣回到九二共識的立場，自比孫悟空的韓國瑜便帶著九二共識這個「定海神針」出訪，目的是為高雄的貨有賣出去的通路，而韓國瑜的目的已初步達成，也意味了他對中共進行「統戰」已見成效。

統戰是「統一戰線 」而非「統一戰爭」

「統戰」是「統一戰線」的簡稱，雖然中共對台統戰的目的是兩岸統一，但統戰卻不是指對台灣進行「統一戰爭」。中共統戰的對象包括大陸的民主黨派、少數民族、宗教界或企業菁英，乃至於海外僑胞或外國人士等。由此可說明，統戰既不是指對台進行統一戰爭，對象當然也不僅限於台灣。

毛澤東曾說中共革命成功的三大法寶是「統一戰線」、「武裝鬥爭」和「黨的建設」，為什麼統戰放在第一位呢？中共剛成立時力量當然小，在還難以發揮黨的作用時，先需要找到可以結盟的力量，藉以達到階段性的特定目的。例如，孫中山先生為了北伐統一中國而「聯俄」，而蘇俄主導的共產國際為了在中國發展，便要求剛成立不久的中共，先以個人身分加入在南方具有力量的國民黨，在共同謀求中國統一的目標上，找到了結盟的基礎。

統戰主要運用在由敗轉勝和由弱轉強

上述的歷史，即是蘇俄指揮中共對國民黨進行統戰，也可理解為「我還贏不了你，就先加入你，伺機圖謀強過你」。而這種策略與作法，就是儘管彼此的主要目的並不相同，但仍可找出得以結合其他力量的次要目的，讓其他力量統合在和我方同一條奮鬥戰線上的「統戰」。

「統戰」所以被毛澤東列為革命成功的三大法寶之首，原因在於基本上是運用在「由弱轉強」、「由敗轉勝」或「由小轉大」的目的上。換言之，中共加大統戰策略的運用時，往往是他們處在相對劣勢的時刻，而需要找出得以結合其他力量的共同目標，把其他力量拉在和自己站在同一奮鬥的戰線上，以增加得以運用的力量。

韓國瑜在大陸接受媒體採訪時，常說是來「喝喝酒，交朋友，拚經濟」，而喝酒和交友是作法，主要目的之拚經濟則和中共次要目的之惠台政策相結合，雙方其實是互相進行統戰。事實上，中共建政後對統戰的重視不若革命時期，尤以現今的實力而言，統戰的運用和作法也早已有所轉型。韓國瑜所說的「喝喝酒，交朋友」，相當程度上說出了統戰的真實樣貌。

台灣也應對大陸民眾進行統戰

台灣過去的反共教育與宣傳傳承至今，讓我們對統戰一詞的理解，簡單化成欺騙的陰謀，甚至還被誤解為僅針對台灣的「統一戰爭」。事實上，當前蔡英文政府「聯美日抗中」是統戰，陳水扁金援大陸民運人士王丹是統戰，台灣政壇上的合縱連橫也是統戰，而韓國瑜到大陸拚經濟更是主動出擊的統戰。

韓國瑜是高雄市民選市長，參訪大陸受到相當程度的關注，大陸民眾可從他的身上，體會出台灣民主自由體制的魅力。台灣應積極對大陸民眾進行統戰，讓大陸民眾對台灣產生好感，並且樂於和台灣民眾友好，這股無形的和平穩定力量，也正是韓國瑜對大陸統戰的效用。

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