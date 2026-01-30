ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
霍諾德攀登101　台灣要讓世界看見什麼？

我們想讓你知道…台灣不該只甘於只當個配角或者追隨者，而是需要深度覺醒！轉而嘗試著當這個世界的主流創造者。

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

●劉宗夏／金融分析者

這幾天，因為美國自由攀岩好手挑戰台北101大樓，使得台灣被外媒關注，美國的華盛頓郵報提到，台灣面對來自中國大陸的壓力，渴望透過如此高規格的活動來博取關注；台灣因為長期被打壓，希望被世界看見，但是世界到底看到了台灣什麼？

台灣大多向世界展現的是一個追隨者　而不是主流的創造者

只是期待被看見並不難，有好的行銷手段就可以，問題是台灣展現了什麼特質是吸引世界的，從華盛頓郵報的評論看來，他們把台灣定位成一個被中國打壓的受害者，外媒的關注焦點大多也是在這位美國攀岩高手本身的特質，他的勇氣，他的人生哲學，想得到對台灣的讚美，就是霍諾德讚美台北風景很美！

這就是台灣要的？只要被看見就好？但是媒體關注的主角並不是台灣，而是世界媒體眼中的那個勇者，我們只是這位技藝高超勇者挑戰世界的背景而已，台灣渴望被世界看見，看見我們的好，問題是台灣有哪些特質，是會讓世界羨慕的？台灣大多向世界展現的是一個追隨者，而不是主流的創造者。

之前台灣在炒演唱會經濟，許多政治人物跟著韓流染髮，這也都是個追隨者的展現，想追求立即的聲量，但是更深層的心態才值得探討！因為連政治人物都喜歡追求這種淺碟的關注，這代表了台灣人內心的渴望跟展現出來特質之間的矛盾。

台灣想展現傑出的一面給世界看，問題是我們一直是追隨者心態，心態就決定了格局，除非內心覺醒，心態改變！台灣才有可能從追隨者變成價值的創造者，剛剛結束的101攻頂壯舉，主角是美國人，他今天在台北挑戰，未來可能會換個地方，台灣對他來說只是個過站。

極限運動者挑戰極限，追求自身價值，或許他的人生哲學可以給台灣一些參考，讓台灣了解佩服他的專業、毅力跟勇氣，但他是榮耀自己，台灣想要真正的榮耀，必須自己去追尋，台灣想要讓世界羨慕，第一個就是要丟掉追隨者心態！

問題是台灣人被政治人物養壞了，從過去盲目追隨世界的普世價值，到政客們喜歡跟著別國的流行文化走，這其實是不斷加深台灣追隨者心態的烙印，台灣不該只甘於只當個配角或者追隨者，而是需要深度覺醒！轉而嘗試著當這個世界的主流創造者。

台灣不甘於被中共壓迫，但是卻長期習慣追隨美日歐，甚至是韓流的價值，當你有能力展現出別人無法取代的價值，台灣不用特別行銷，自然就會被世界看見，而且羨慕。

▼媒體關注的主角並不是台灣，而是世界媒體眼中的那個勇者，我們只是這位技藝高超勇者挑戰世界的背景而已，台灣渴望被世界看見，看見我們的好，問題是台灣有哪些特質，是會讓世界羨慕的？（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

