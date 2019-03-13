吳建忠／面對「一國兩制台灣方案」　政府應有所作為

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



●吳建忠／師範大學政治學研究所政治學博士，現為台北海洋科技大學助理教授。

總統蔡英文日前針對習近平提出的「一國兩制台灣方案」召開「國家安全會議」，針對各層面聽取相關部門報告，國安會報告揭露中共加速統一台灣的四大策略，會後更提出反制指導綱領，內容包括增加國防預算及防止統戰滲透台灣等。蔡總統在國安會中明確指出，北京已經將統一台灣的工作納入政治議程，使兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。面對中共對台灣的論述態度轉趨強硬，中華民國政府本來就應該加以反制，政府應該有所作為。

清楚簡單的民意，台灣民眾絕對不會接受一國兩制，中共難道不清楚嗎？團結台灣，首先宣傳與教育，中共卻透過「一國兩制台灣方案」，讓台灣形成內部矛盾，讓台灣國力內耗。國安會這篇指導綱領有企圖心，但是相當可惜的是臺灣人民想要知道政府會怎麼做？是否像李登輝總統有十八套劇本想定。綱領的目的相當清晰，如果有比較明確的措施或政策，民眾會更有感。過去為反制大陸31項對台措施對台灣人才的磁吸，前行政院院長賴清德提出八大強台措施。爭取民心是政府的籌碼，關心中國大陸銳實力的影響，這是一種普世價值的堅持，主張為了說服支持者，可以作為一種反制的手段。但在言說上，直接以反制作為首要目標，似乎不夠民主大器。

許多人從小聽著中國飛彈對著台灣威脅之類的話聽到大，大部分的人應該都已經麻痺了，中國的兩會正在北京舉行，期間不斷有官員呼籲台灣接受以一國兩制，很明顯的是中共已經不想再維持現狀了。臺灣內部政治分歧，尤其部分人士對中共政權錯誤的想像和期待，已嚴重影響兩岸政策的走向，也讓中共撐出愈來愈大的空間，在臺灣塑造統一的氛圍及條件。北京推動「一國兩制台灣方案」的最終目的，迫使台灣和中國進行政治協商。蔡英文在會中才會強調兩岸和平發展，關鍵在於中國能否走上民主化。經過種種事件，中國還是沒有民主，唯有兩岸都民主，才能化解分歧，蔡英文明確點出中國民主化是兩岸統一的前提。

習近平在《告台灣同胞書40周年》講話宣稱「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，蘇貞昌更表示「只有做戰爭的準備，才能得到和平」，若兩岸開戰，「一個掃把我都拿起來」。侵犯中華民國主權，這些都是對台灣非常不友善的動作，卻不見反對黨有任何抗議之舉。台灣到底能做什麼，真正努力反制了什麼。過去國安單位證實，中共已有「巨魔工廠」，專門培養自媒體，在各社群媒體建立帳號，對台灣展開「認知空間戰」。台灣已成中共「銳實力」試驗場，以虛假信息破壞台灣民主，台灣必須利用民主自由優勢，努力將真實資訊廣傳大陸，才是反制中共的根本之道。否則維持現狀，結果只是讓中國步步進逼。

面對中共統戰，政府要攻心為上，不要追著中共的伎倆後面跑，要找出這些伎倆後面的圖謀是什麼？然後直接從它的根部刨斷。這些統戰伎倆絕對有破綻，民進黨政府要去發現破綻，是當務之急。

「善用執政優勢」是蔡英文總統要競選連任的政治能量，2018年的慘敗，就是不懂也不去使用這樣的政治資源，才會有如此的結果。現在，蔡英文總統懂得用了，還會主動出擊。尤其是面對喜歡單邊主義與操之在我風格的習近平，蔡英文應該已經相當清楚，如何藉機曝露中共的弱點並強化自己的優點，都是身為執政者如何「善用執政優勢」的絕佳好時機。

台灣民主政治發展成熟，朝野政黨雖然立場有別，中央地方雖然權責不同，不過，與中國大陸交流、互動、合作，都必須以維護國家主權跟台灣整體利益為前提。

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