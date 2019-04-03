【綠島醫糾】王明鉅／台灣醫病關係的痛與疼！

▲台灣醫療人員普遍收入不合理且工作過勞，如能換得被照顧民眾的感謝與配合，那也許是支持他們繼續執業的勇氣。（示意圖／CFP）

●王明鉅／台大醫學院教授。

我在臉書上PO了很多文章，但我幾乎從不談與醫療糾紛的個案。因為醫療糾紛牽涉的醫病雙方，常常都是各有各的說法。到底事情的經過如何？到底雙方互動與對話的過程如何？其實外人很難知道，當然就更難深入評論。

昨天媒體上出現了一則一位綠島媽媽，帶著額頭在家中撞傷流血的3歲女兒，到綠島衛生所就醫之後，在臉書上的PO文。綠島從2018年8月開始，原有的三位醫師走了1位，剩下2位醫師照顧著綠島4千多位居民。這位被媽媽PO文抱怨的陳醫師就是其中的一位，如果媒體報導的沒錯的話，她還是公費服務期滿自願留下來，繼續在綠島服務的醫師。這位媽媽PO在臉書上的全文，在這則報導中有截圖可看。我分享這則報導的理由是，報導中把處理這位小朋友外傷的陳醫師，對於她的醫療處理的理由，說明得很清楚。請大家不妨一讀。

陳醫師的話，如果我來解讀的話，陳醫師的意思是這樣的：當時衛生所裡只有她與另一位護理師，她因為擔心要幫3歲的小朋友縫合，即使要在傷口打局部麻醉針也照樣會痛。對於這個年紀已經有10幾公斤重的小朋友來說，雖然傷口只有2公分，但要小朋友乖乖聽話地躺在處置床，被醫師在額頭上先打上麻醉針，然後再縫合傷口，真的很困難。

也的確需要更多的人手來幫忙控制住小孩別亂動。否則萬一無論是在打局部麻醉針或是在縫合額頭的傷口時亂動，反而都會更增加了不必要的危險。而且因為小朋友是女生，傷口又在額頭，陳醫師可能考慮到如果為了避免未來臉上留下疤痕，所以會提到明天出島縫，可以由更專業的整形外科醫師，用更小更細的縫針縫線來處理，未來的臉上的疤痕一定會更小，也比較漂亮。

陳醫師的說法與作法我看來看去，實在看不出有什麼錯與不妥。只是很不幸的，從病人媽媽發文的時間對照雙方的說法看來，媽媽很可能一聽到醫師的說法，就生氣了，就把所有生氣的情緒變成文字全都PO上臉書了。就算後來病人的問題都處理了。陳醫師也說不怪這位心急的媽媽。

但我知道，這位綠島媽媽的PO文真的傷了很多醫療人員的心。因為醫師的說明，其實也充滿著善意。甚至單單只是醫師公費期滿自願留在綠島服務，就是滿滿的善意。但是病人媽媽也許只想到了「我是掛急診」（在全島當下只有一位醫師的狀況下，急診與門診有差嗎？），只聽到了「休息時間」與「小孩哭鬧要人抓住」，只注意到了「明天再出島」就生氣了。

我注意到了媒體的報導中，衛生所主任與衛福部的長官，都說了話。但我覺得很可惜。她們只談到了陳醫師很辛苦貢獻很大，只談到了缺醫師會補醫師。其實我覺得這個小小的個案，和醫師是不是很辛苦，和缺醫師要補人都沒有什麼關係。這個小小的個案其實明明白白地透露出來台灣民眾，對於到急診就醫之後的期待有多高，以及當期待不能如意地被立即滿足的時候有多生氣。

台灣的醫療人員，在全民健保偏低的人事費用的給付標準之下，無法用合理的工時取得足夠的收入，已經被壓迫的夠可憐了。收入不合理工作又過勞，如果可以換得所有被照顧的民眾的感謝與配合，那也許還能勉強忍受。在這種已經過勞收入又不合理的現況下，還要面對許許多多在心態與期待都這麼「高」的病人或家屬，等於同時被上、下兩股巨大的壓力推擠著。這麼巨大的兩股壓力，又能期待有多少人可以一直忍受下去呢？

親愛的臉書朋友們，全國三十萬醫療人員當然不敢說絕對不會作錯事，但我相信他們絕對都是充滿著善意來執行所有的醫療工作。如果真的在醫療現場有什麼不滿的話，拜託大家先別氣，先冷靜一下下。更先別急著在臉書上、在PTT上PO文。相信我，一個互相理解與體諒的醫病關係與環境，對於每一個人，有一天都會是病人的每一個你我，絕對才是最大的福祉。全國三十萬醫療人員們，都歡迎也期盼您的珍惜。

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