王明鉅／經濟部與台電的「電價政治學」

▲如果2025廢核與用每度5元購買230億度離岸風電的政策不改變，2025年的電價，將比現在上漲5毛以上。（圖／ETtoday資料照）

●王明鉅／為現任台大醫學院麻醉科教授，處理過數百件醫療糾紛，並曾任台大醫院副院長及台大醫院竹東分院院長等職。

三月到了，又要開始討論要不要漲電價了。

去年前半年雖然三月電費上漲了3%，但台電公司仍然大虧了240億。接下來的後半年，靠著昂貴的夏季電價，再加上低成本的核二廠2號機6月17日全載加入商轉，為台電賺了一些回來。

但是2018一整年下來台電仍然虧損了140億。

台電去年的法定盈餘5%是207億，為了達成這個數字，就要從過去賺錢的時候提撥的電價穩定準備金中收回347億，扣除虧損的140億，才能達到賺錢207億的法定盈餘目標。這個電價穩定準備金，是由台電賺錢有超額利潤的時候提撥，作為台電虧錢的時候來彌補虧損用的。

2015年核能發電364.7億度。2016年核能發電316.6億度。再加上燃料價格低，2015年與2016年總共提撥了828.74億元進入電價穩定準備金。2017年，少了低成本的核電，燃料價格上漲，台電盈餘未達標，於是電價穩定準備金彌補台電47.84億元，剩下餘額780億元。

▲電價穩定準備金是作為台電虧錢的時候來彌補虧損用的。（圖／作者王明鉅整理提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



就算台電真的能從從電價平穩基金拿到347億，讓帳面上看來不虧錢。但是台電的發電成本並沒有減少，雖然燃煤發電成本沒有繼續增加，但是天然氣成本仍然不斷上漲。

台電採購天然氣的成本，從2016年到2019年一月年年上漲。分別上漲了14.1%、10.4%、10.1%。

光是台電本身的天然氣發電成本，每度電就由2016年的1.3894元，2017年漲到1.6187元（+16.5%），2018年再上漲1.7596元（+8.7%）。

▲台電採購天然氣的成本，從2016年到2019年一月年年上漲。（圖／作者王明鉅整理提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



去年10月，台電的發電成本大漲，但是經濟部就是不讓台電漲價。去年11月大選，你一定知道為什麼經濟部9月開會的時候就是不許台電漲價！

不過去年經濟部雖然不敢漲電價，但卻準備從2019年開始，把五月算成是夏天，然後就可以用貴了13%-27%的夏季電價讓台電多賺一個月，彌補不許台電在大虧損的狀況下硬是不許漲電價的損失。

今年一月份天然氣成本又漲了。台電在2019年一月份又虧了64億元。

如果天然氣的走勢不變，又不能漲電價，台電。就會一直虧錢。如果今年再像去年一樣又虧100多億，就有可能把只剩下433億元的電價穩定準備金，用到只剩下零頭。接下來台電如果再虧錢，就沒有電價穩定準備金可以救命了。

三月又要討論今年要不要漲電價了。

今年第一個月就已經大虧64億的台電，當然希望2019年討論電價是否上漲的四月與十月，都能分別各漲3%的電費，才能不再一直嚴重虧損下去。

台電如果漲3%的電費，平均每度電費將會上漲0.078元，不到1毛。

但是從2019年開始，理論上每年都會有幾十萬瓩的離岸風電要併網供電。今天外電報導，已經有三家廠商（北陸、CIP、中鋼）以2019年的躉購費率和台電完成了躉購電力合約的簽約程序。

如果2025廢核與用每度5元購買230億度離岸風電的政策不改變，2025年的電價，將比現在上漲5毛以上。全體台灣民眾一年將比現在多付出1200億到2400億元以上的電費，而且是連續20年。

台電明明已經大虧，經濟部不許台電漲0.8毛。離岸風電廠商明明有賺，經濟部用盡力氣護航讓他們每度電又多賺4毛。選舉又要到了，經濟部會不會在2019年讓電價如台電期望的上漲6%，或是把五月就改成用夏季電價收費？

中華郵政要漲快捷郵件只多6400萬，不許漲。台鐵年年大虧，已經虧到1000億了，也不許漲。機車加裝ABS補助4000元。老舊計程車換新補助15至35萬元。

這些和2020的總統大選有沒有關聯？為了2020即將到來的總統與立委大選，你說經濟部會這麼「蠢」嗎？為了2020的勝選，台電一度電要漲0.8毛，當然不可以。

經濟部只要安撫台電的董事長與總經理說，別緊張，反正只是一些帳面數字。等到2020大選結果，如果民進黨勝選，電費愛怎麼漲就怎麼漲。就算電費年年大漲，從現在的一度2.62元一直漲到2025的一度3.5元以上也不要緊。

如果民進黨敗選，那你們這些董事長、總經理也都會下台，你們當然也不必再去擔心什麼電價與虧損了。

反正到了2025年，所有的離岸風電商也都開始大賺。就算明知道背棄公投民意一定會被罵，打死就是要廢核、就是要用最好的價錢，讓離岸風電的廠商和台電簽下最優惠價格的合約。為了台電大虧損漲電價0.8毛，不可以。為了呵護離岸風電廠商漲電價5毛，當然可以。

如果你看懂了經濟部與台電的電價政治學，你就能理解，原來選錯人會讓自己在未來每一年，都要多繳5000元以上，這麼多的「離岸風電稅」和「廢核稅」吧！

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