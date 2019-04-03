新北市門牌之亂：請用同理心設計

▲新北市日前發表的新式門牌引起爭議。（圖／翻攝自臉書）



●吳介民／藍本設計執行長。

「先談對不對再談美不美：同理心設計法」

請大家不要再針對得獎作品的美醜評論，重點在政府的決策思維，才不會失焦而傷害無辜的作者！

從一片門牌看到行政的團隊的問題，最近新北市門牌更新的事件鬧得沸沸揚揚，內容除了討論美醜外，更聯想到政治色彩而讓整件事失焦，相信政府又在等待民眾的健忘淡化此事，然後周而復始地不斷重演。

台灣民眾這幾年被公部門的視覺災難困擾已久，我想這最大的問題就是出現在行政流程。首先必須了解的是，門牌是整個城市意象的指標之一，所以它絕對要找專業團隊，從分析調查找出門牌該扮演的角色，以及民眾的便利性，及清楚的識別性，才能符合民眾的期待。

調查方面可以從重度使用者開始訪談分析，例如送貨司機、郵差、找路的民眾、開車容易迷路的人、觀光客、色盲色弱甚至到盲人，交叉出最大公約數，再透過白天晚上的辨識實際測試，調整比例大小及明度彩度，再找區域試貼，經由實測綜合民眾的反應可以再加以調整，最終可以做出一面有功能有美感又實用的門牌，「所有的公共工程都應該有如此的思維」，這才不會浪費了公帑，失去了民心，玷污了城市形象的三輸局面。

反觀政府，以全民參與競賽的鴕鳥心態辦比賽，幻想著大家會幫忙宣傳、創造媒體效應的錯覺，而不敢堅決找專業團隊做對的事，才會導致設計者無辜被罵，替政府背黑鍋，百姓的問題一樣沒有解決。

所以希望政府是真的為民服務，而不是一句「發包了！」，就推的一乾二淨，現在暫停只需要賠一點製版費用，還有機會重頭再來（沿用同一廠商），不然印完了還需要支付張貼的費用，但卻沒有一點功能上的改變，豈不才是真的浪費公帑。

要破壞要有建設，以下提出「功能建議」，先不討論美感。

1.單色印刷費用節省80%。

2.開車的人遠遠就知道數字大的方向依箭頭指向累進。

3.加上明年上路的6個數字郵遞區號方便郵差，增加民眾填寫郵遞區號意願。

4.拿掉所有沒必要的訊息，讓門牌就是門牌。

5.增加英文地址，讓城市更國際化。

6.增加盲人點字，成為友善城市。

除了感謝新北市府懸崖勒馬，也感謝執行廠商霸氣吸收費用，經過這幾天的建議後交叉整理出最大公約數如下，當然有更好的建議可以繼續提供，讓這個城市更美好。

▲若門牌單色印刷能節省80%。（圖／作者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



1.白底暖咖啡色兩色印刷，可以省五色印刷費用（原先七色）。

2.開車的人第一時間要反應的是方向跟數字，能遠遠就知道數字大的方向依箭頭指向累進。

3.明年上路的6個數字郵遞區號方便郵差，增加民眾填寫郵遞區號意願。

4.拿掉所有沒必要的訊息，讓門牌就是門牌。

5.增加英文地址，讓城市更國際化。

6.增加鄰里功能性。

7.以白底暖咖啡降低城市雜亂配色，不再受政治色彩影響。（可調查色盲色弱對色彩的接受度，可請教專家）



俗話說：朝令有錯，夕改何妨？要有「想把事做好的心態而不是做完」及「面對犯錯的道德勇氣」台灣才有未來！

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