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左撇子／《與惡》分集推薦ep1：加害者也有家人

雲論

●左撇子／專業影評人，經營《左撇子的電影博物館》部落格與臉書粉絲專頁

《我們與惡的距離》大受好評，左撇子幫大家複習1-4集的提要，來準備看最重要的5-6集，並且要帶大家來看得更深、更好看，其實這每一集都在顛覆你的價值觀！左撇子挑出重點推薦場景，並且深深解析故事要帶給我們的價值反轉，最後再來「看電影長知識」，來了解一下「思覺失調症與他們的電影」。

【以下有雷劇透，請斟酌閱讀。】

劇情摘要

李曉明在戲院開槍犯下無差別殺人事件之後的兩年，被最高法院駁回上訴判死刑定讞。

品味新聞台的副總監宋喬安與先生劉昭國，工作上理念不同加上兒子意外被李曉明槍殺，夫妻關係瀕臨崩解，宋喬安暴躁易怒求完美的個性，讓下屬敬而遠之，而一場意外讓新進品味新聞台兩個月的助理編輯大芝，成為喬安的手下編輯。

很沒存在感的大芝，不知道該如何與人相處，還好個性樂觀的二房東思悅總是對大芝特別照顧，這天思悅的弟弟思聰搬來，面對怪里怪氣的思聰，思悅跟大芝兩人不知該如何應對！

大芝戰戰兢兢的與喬安工作著，卻沒料到喬安是她最不想碰到的人…

推薦場景解析：「加害者也有家人」

第一集首推的場景，是帶大家去看「加害者也有家人」這件事情。

通常，我們在電影、影集去探討的，往往是「被害者的家人」。各國都有不錯的被害者作品。

舉例，「2009年奧斯卡最佳外語片」阿根廷的《迷樣的雙眼》、朴贊郁的《復仇三部曲》、最強老爸的《即刻救援》系列，都是以被害者家人的角度出發。

因為這樣才會對一般觀眾的生活感到威脅，「這種事情可能會發生在自己身上」，這種題材才會有共鳴。加上，如何透過一些的手法與結局，讓一般人認為的「正義得到伸張」，這樣在看深度片、甚至是一般娛樂片，觀眾都能得到大大的滿足。

相反的，「加害者家人」的角度就沒什麼被提到，畢竟這樣的題材太過沈重。

▲加害者的家人可能也背負者與被害者家人同樣沉重的包袱。（圖／公視提供）

加害者家人並沒有做出什麼違法之事，卻背負著「你們一定做錯了什麼，才養出一個殺人犯」的「同等」罪過。

《我們與惡的距離》不只是提到加害者家人，還將他們所面臨到的責難，與對這些責罵的無力描述地相當到位，也讓演員們的演技得以發揮。

檢場不是主要角色，但是作為加害者的爸爸，他們到靈堂現場本做好準備要去道歉，但是在門口崩潰無力，到底要跟受害者家屬們說什麼？

『這麼多人，我們是要怎麼跟他們道歉？ 要怎麼跟他們賠償？』

有一幕中，他們三個人困在家裡開的麵店，不敢開店，店外被噴漆，電話被不知名的電話打來罵髒話。

爸爸說把店收一收、賣一賣，都拿去賠。

謝瓊煖飾演加害者的媽媽，在第三集有相當優秀的「一鏡到底」表現，在第一集也有說出他們的困難。

▲謝瓊煖：『都賣了，要怎麼生活？』。（圖／公視提供）

加害者的妹妹李大芝（陳妤飾演），接到恐嚇電話，嚇到躲在家裡的角落，恐慌、害怕。最可憐的是最後一幕，媽媽塞了錢給女兒，要她改名字到別的地方自己生活。

▲『家裡要死，死三個人就好（爸爸、媽媽、兇手的哥哥），不能連你也葬在這裡。』（圖／公視提供）

從此，李大芝只能對著沒人接聽的電話留下語音，以前的日子都回不去了…

他們或許也是，受害者。

這幾幕的張力十足，都是很強的情緒，而且看到他們的無辜又無助的處境，觀眾很難不動容。

這是左撇子推薦第一集的推薦重點場景。

《我們與惡的距離》確實將比較少見的「加害者家人」給寫了出來，演員有演技也有張力，同時劇本將他們的處境寫得相當到位，值得推薦。

也可以順便想想，如果我們家中也有「未爆彈」，到底該怎麼辦？ 這會是影集中很重要的一個省思。

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