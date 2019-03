【看電影長知識】左撇子／精彩不輸電影！帶你盤點皮克斯經典短片

▲皮克斯已成為動畫界的龍頭公司。(圖/寬宏藝術提供)



皮克斯的原創短片跟動畫電影一樣擄獲人心,有些是劃時代的技術新突破,有些是經典動畫的前身,這些短片跟皮克斯是密不可分的。

我愛短片的原因是,有許多想法只能以短片的形式呈現,那樣才完美。變成長片反而顯得沒必要。而且,一直很值得去做。─皮克斯創辦人 John Lasseter-

所以趁這次機會,左撇子把1、2、3的短片幫大家複習,並且解釋每部短片的歷史,以及技術上的突破。

皮克斯短片精選1

在所有皮克斯短片精選中,以第一集最重要!

因為你可以一步一步地看到,皮克斯如何誕生的歷史,動畫技術怎麼演變,特別是在《玩具總動員》之前的所有皮克斯小短片,你會看到他們如何慢慢地在每一次的短片中,挑戰最新的動畫技術,最後終於誕生了劃時代的動畫長片《玩具總動員》!

第一集收錄了從 1984年到2007年之間,皮克斯的13部小短片,也是得獎無數的一部合集喔。

同時你會發現,皮克斯小短片大部分是沒有對話的,因為這就跟皮克斯「堅持說一個好故事」的故事版一樣,就算你把聲音關掉,你還是看得出畫面要跟你說什麼,同樣還是能被故事感動,如同後來《天外奇蹟》(UP)前面的無台詞片段一樣,那個感動源自於1984年開始累積的努力。

下面表格是左撇子整理出,第一集中到底收錄了哪些皮克斯小短片:

安德魯和威利的冒險

《安德魯和威利的冒險》 (The Adventures of André and Wally B),嚴格來說不算是「皮克斯小短片」,這是皮克斯共同創辦人John Lasseter 還在The Graphics Group時候的作品。The Graphics Group是「Lucasfilm」(原《星際大戰》公司)旗下的動畫部,後來才獨立出來變成了現在的皮克斯。短片的年代是1984年,導演是 Alvy Ray Smith,他也是皮克斯的共同創辦人。

這邊不得不提一下賈伯斯了!

1986年, 賈伯斯從Lucasfilm手中買下了The Graphics Group,變成了現在的皮克斯,至今仍然被傳為佳話。

事實上,盧卡斯當時面臨了《星際大戰》銷售下滑,而且還有離婚官司,急需現金週轉,所以出脫了手上的電腦動畫部。

另一方面,賈伯斯剛被自己創立的蘋果公司趕出來,買下電腦動畫部的原因,老實說還是急著報復蘋果,當時皮克斯最初的業務是生產「電腦硬體」-Pixar Image Computer,希望用這個專門做圖形設計的電腦,將迪士尼變成他最主要的客戶。

賈伯斯找來了John Lasseter,其實是希望他做出動畫短片,來展現他們家電腦的實力。結果,多年後迪士尼投資皮克斯製作出《玩具總動員》,讓皮克斯真正成為了一間動畫公司,開啟了動畫龍頭的年代,並在2006年皮克斯賣給了迪士尼,讓賈伯斯成為了迪士尼最大的個人股東(7%股份)。

由於這是1984年的作品,那年是賈伯斯剛推出「麥金塔系統」(Macintosh)的那年,可以想見電腦動畫技術是剛剛萌芽的階段。雖然我們現代人看起來,這是一支相當粗糙的動畫,不過在當時是有相當大的突破的。

《安德魯和威利的冒險》當時突破的技術,是在CG動畫中使用「動態模糊」(motion blur)的作品,就是角色跑走時有殘影、速度感的特效,同時也使用了3D、有光影的背景模組。因為有《安德魯和威利的冒險》,才有後來的皮克斯動畫公司。



頑皮跳跳燈

《頑皮跳跳燈》 (Luxo, Jr.)是皮克斯的第一個動畫短片(1986年),片長約兩分鐘,也是史上第一個獲得奧斯卡提名的電腦特效影片。

這支短片由共同創辦人John Lasseter擔任導演,為得就是參加1986年的 SIGGRAPH 電腦動畫展覽,向廠商們展現皮克斯的動畫技術能力。

一開始的靈感來自於,檯燈如果有小孩,會怎樣?於是就出現了檯燈Jr。



作為皮克斯的第一個動畫片,這短片有相當多值得注意的地方。

小檯燈後來成為了PIXAR的Logo,也成為了Pixar電影開頭必放的動畫。

不時還可以在其他皮克斯的作品中,找到小檯燈的彩蛋。(例如《玩具總動員2》、《小錫人》…等等。)小檯燈踩扁的彩色皮球,也成為了皮克斯動畫中常常出現的代表彩蛋。

《頑皮跳跳燈》 (Luxo, Jr.)不只是皮克斯的第一個動畫短片(1986年),也是第一個獲得奧斯卡提名的「電腦特效影片」。

這代表的事情,不只是皮克斯的第一個作品就入圍奧斯卡,更厲害的是,在《頑皮跳跳燈》之前,奧斯卡最佳動畫短片的入圍者,從來都沒有電腦特效片。在這之後,眾多傳統的藝術工作者開始驚覺,自己的工作有可能被電腦給取代。



這支短片突破的技術,第一點是光影的技術(shadow maps)系統,這是第一個採用Procedural animation的動畫,也就是用電腦來自己演算光影的系統。

同樣的,檯燈的關節動作、電線的擺動,也是透過這樣系統所產生,加上擬人的表現,在當時是劃時代的突破。《頑皮跳跳燈》,皮克斯的第一支動畫短片,第一個奧斯卡提名!



單輪車的夢想

單輪車的夢想(Red’s Dream),導演同樣是John Lasseter,同樣是為了參加隔年(1987年)的電腦動畫展(SIGGRAPH)。

片長約四分鐘,故事的結尾,帶著淡淡的哀傷。

第二部短片更具有電影的手法,三段式的結構:

開頭:腳踏車店的不斷Zoon in特寫,漸漸聚焦在主角單輪車上。

第二幕:馬戲團的小丑,在單車上表演拋球雜耍,卻一直出錯,視覺漸漸地從小丑轉移到單輪車上,單輪車成為了主角,他才是真正會雜耍、獲得掌聲的表演者。

結尾:原來這都只是單輪車的一場夢而已…,片長拉到四分鐘,讓短片的完整度提高。

故事有較複雜的故事結構,有更多的分鏡效果,有專屬的音樂配樂。還看得到之前出現的皮克斯小皮球,出現在第二幕的地板當彩蛋。這時候就已經很有皮克斯的感覺,唯一不同的是看完心情會有點傷心。



小錫人

《小錫人》(Tin Toy)是皮克斯在1988年發表的短片作品,片長已經來到五分鐘。導演依舊是John Lasseter,故事以玩具小錫人為主角,看他跟寶寶的互動。

皮克斯以《小錫人》拿到第一個奧斯卡最佳動畫短片,同時這也是影史第一部「電腦動畫」得到奧斯卡最佳動畫短片的作品。

《小錫人》應該是很關鍵、很重要的一部皮克斯短片。

家裡的玩具會有自己的想法,很明顯地,這就是《玩具總動員》的前身。《小錫人》不只是贏得了皮克斯的第一座奧斯卡獎項,同時也贏得迪士尼的關注,願意來共同打造《玩具總動員》這部電影。

轉折點不僅止於此,在短片的最後看到致謝名單,有一個很醒目的特別名單:

Very, Very Special Thanks (非常非常特別感謝)

Steve Jobs

導演John Lasseter,當年就是用這部短片的故事板(storyboard),讓賈伯斯點頭金援皮克斯繼續製作動畫短片。所以,《小錫人》是皮克斯拿到賈伯斯、迪士尼、奧斯卡的關鍵作品。



這是本系列專欄的第一篇,接下來會持續連載。如有興趣者,可繼續閱讀:皮克斯小短片精選輯總整理 (含線上看資源、介紹與重點短評)





