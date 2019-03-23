【看電影長知識】左撇子／精彩不輸電影！帶你盤點皮克斯經典短片

▲皮克斯已成為動畫界的龍頭公司。（圖／寬宏藝術提供）



●左撇子／專業影評人，經營《左撇子的電影博物館》部落格與臉書粉絲專頁。

皮克斯的原創短片跟動畫電影一樣擄獲人心，有些是劃時代的技術新突破，有些是經典動畫的前身，這些短片跟皮克斯是密不可分的。

我愛短片的原因是，有許多想法只能以短片的形式呈現，那樣才完美。變成長片反而顯得沒必要。而且，一直很值得去做。─皮克斯創辦人 John Lasseter-

所以趁這次機會，左撇子把1、2、3的短片幫大家複習，並且解釋每部短片的歷史，以及技術上的突破。

皮克斯短片精選1

在所有皮克斯短片精選中，以第一集最重要！

因為你可以一步一步地看到，皮克斯如何誕生的歷史，動畫技術怎麼演變，特別是在《玩具總動員》之前的所有皮克斯小短片，你會看到他們如何慢慢地在每一次的短片中，挑戰最新的動畫技術，最後終於誕生了劃時代的動畫長片《玩具總動員》！

第一集收錄了從 1984年到2007年之間，皮克斯的13部小短片，也是得獎無數的一部合集喔。

同時你會發現，皮克斯小短片大部分是沒有對話的，因為這就跟皮克斯「堅持說一個好故事」的故事版一樣，就算你把聲音關掉，你還是看得出畫面要跟你說什麼，同樣還是能被故事感動，如同後來《天外奇蹟》（UP）前面的無台詞片段一樣，那個感動源自於1984年開始累積的努力。

下面表格是左撇子整理出，第一集中到底收錄了哪些皮克斯小短片：

安德魯和威利的冒險

《安德魯和威利的冒險》 （The Adventures of André and Wally B），嚴格來說不算是「皮克斯小短片」，這是皮克斯共同創辦人John Lasseter 還在The Graphics Group時候的作品。The Graphics Group是「Lucasfilm」（原《星際大戰》公司）旗下的動畫部，後來才獨立出來變成了現在的皮克斯。短片的年代是1984年，導演是 Alvy Ray Smith，他也是皮克斯的共同創辦人。

這邊不得不提一下賈伯斯了！

看電影長知識



1986年， 賈伯斯從Lucasfilm手中買下了The Graphics Group，變成了現在的皮克斯，至今仍然被傳為佳話。

事實上，盧卡斯當時面臨了《星際大戰》銷售下滑，而且還有離婚官司，急需現金週轉，所以出脫了手上的電腦動畫部。

另一方面，賈伯斯剛被自己創立的蘋果公司趕出來，買下電腦動畫部的原因，老實說還是急著報復蘋果，當時皮克斯最初的業務是生產「電腦硬體」-Pixar Image Computer，希望用這個專門做圖形設計的電腦，將迪士尼變成他最主要的客戶。

賈伯斯找來了John Lasseter，其實是希望他做出動畫短片，來展現他們家電腦的實力。結果，多年後迪士尼投資皮克斯製作出《玩具總動員》，讓皮克斯真正成為了一間動畫公司，開啟了動畫龍頭的年代，並在2006年皮克斯賣給了迪士尼，讓賈伯斯成為了迪士尼最大的個人股東（7%股份）。

短評分析

由於這是1984年的作品，那年是賈伯斯剛推出「麥金塔系統」（Macintosh）的那年，可以想見電腦動畫技術是剛剛萌芽的階段。雖然我們現代人看起來，這是一支相當粗糙的動畫，不過在當時是有相當大的突破的。

《安德魯和威利的冒險》當時突破的技術，是在CG動畫中使用「動態模糊」（motion blur）的作品，就是角色跑走時有殘影、速度感的特效，同時也使用了3D、有光影的背景模組。因為有《安德魯和威利的冒險》，才有後來的皮克斯動畫公司。



頑皮跳跳燈

《頑皮跳跳燈》 （Luxo, Jr.）是皮克斯的第一個動畫短片（1986年），片長約兩分鐘，也是史上第一個獲得奧斯卡提名的電腦特效影片。

這支短片由共同創辦人John Lasseter擔任導演，為得就是參加1986年的 SIGGRAPH 電腦動畫展覽，向廠商們展現皮克斯的動畫技術能力。

一開始的靈感來自於，檯燈如果有小孩，會怎樣？於是就出現了檯燈Jr。

<br> 短評分析

短評分析



作為皮克斯的第一個動畫片，這短片有相當多值得注意的地方。

小檯燈後來成為了PIXAR的Logo，也成為了Pixar電影開頭必放的動畫。

不時還可以在其他皮克斯的作品中，找到小檯燈的彩蛋。（例如《玩具總動員2》、《小錫人》…等等。）小檯燈踩扁的彩色皮球，也成為了皮克斯動畫中常常出現的代表彩蛋。

《頑皮跳跳燈》 （Luxo, Jr.）不只是皮克斯的第一個動畫短片（1986年），也是第一個獲得奧斯卡提名的「電腦特效影片」。

這代表的事情，不只是皮克斯的第一個作品就入圍奧斯卡，更厲害的是，在《頑皮跳跳燈》之前，奧斯卡最佳動畫短片的入圍者，從來都沒有電腦特效片。在這之後，眾多傳統的藝術工作者開始驚覺，自己的工作有可能被電腦給取代。



這支短片突破的技術，第一點是光影的技術（shadow maps）系統，這是第一個採用Procedural animation的動畫，也就是用電腦來自己演算光影的系統。

同樣的，檯燈的關節動作、電線的擺動，也是透過這樣系統所產生，加上擬人的表現，在當時是劃時代的突破。《頑皮跳跳燈》，皮克斯的第一支動畫短片，第一個奧斯卡提名！



單輪車的夢想

單輪車的夢想（Red’s Dream），導演同樣是John Lasseter，同樣是為了參加隔年（1987年）的電腦動畫展（SIGGRAPH）。

片長約四分鐘，故事的結尾，帶著淡淡的哀傷。

短評分析

第二部短片更具有電影的手法，三段式的結構：

開頭：腳踏車店的不斷Zoon in特寫，漸漸聚焦在主角單輪車上。

第二幕：馬戲團的小丑，在單車上表演拋球雜耍，卻一直出錯，視覺漸漸地從小丑轉移到單輪車上，單輪車成為了主角，他才是真正會雜耍、獲得掌聲的表演者。

結尾：原來這都只是單輪車的一場夢而已…，片長拉到四分鐘，讓短片的完整度提高。

故事有較複雜的故事結構，有更多的分鏡效果，有專屬的音樂配樂。還看得到之前出現的皮克斯小皮球，出現在第二幕的地板當彩蛋。這時候就已經很有皮克斯的感覺，唯一不同的是看完心情會有點傷心。



小錫人

《小錫人》（Tin Toy）是皮克斯在1988年發表的短片作品，片長已經來到五分鐘。導演依舊是John Lasseter，故事以玩具小錫人為主角，看他跟寶寶的互動。

皮克斯以《小錫人》拿到第一個奧斯卡最佳動畫短片，同時這也是影史第一部「電腦動畫」得到奧斯卡最佳動畫短片的作品。

短評分析

《小錫人》應該是很關鍵、很重要的一部皮克斯短片。

家裡的玩具會有自己的想法，很明顯地，這就是《玩具總動員》的前身。《小錫人》不只是贏得了皮克斯的第一座奧斯卡獎項，同時也贏得迪士尼的關注，願意來共同打造《玩具總動員》這部電影。

轉折點不僅止於此，在短片的最後看到致謝名單，有一個很醒目的特別名單：

Very, Very Special Thanks （非常非常特別感謝）

Steve Jobs

導演John Lasseter，當年就是用這部短片的故事板（storyboard），讓賈伯斯點頭金援皮克斯繼續製作動畫短片。所以，《小錫人》是皮克斯拿到賈伯斯、迪士尼、奧斯卡的關鍵作品。



這是本系列專欄的第一篇，接下來會持續連載。如有興趣者，可繼續閱讀：皮克斯小短片精選輯總整理 （含線上看資源、介紹與重點短評）





熱門點閱》

►超強唱將、殘酷賽制──最強的舞台

►看更多【左撇子】文章

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。