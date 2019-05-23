陳木炎／海關沒收加熱菸於法無據　政府威權心態復辟？

●陳木炎／前國會助理

近日來社會熱議的的加熱菸議題，日前經美國FDA正式核准在美國上市後，引起消費者重視。由於美國FDA報告顯示加熱菸具有有害物質較低和適於保障公共健康的特性，可用以取代傳統紙菸，不過在台灣卻難以合法取得，因此許多吸菸族群的民眾乃從國外帶回，但卻遭海關任意扣押，引發爭議。

近日立法委員黃國昌質詢財政部，財政部官員公開承認海關是在沒有法律依據下直接查扣民眾帶回國的加熱式菸品，並以相關法案正在審議中做為藉口。也就是說，財政部和海關是在完全沒有法律授權的情況下，讓少數政府官員僅僅以個人價值判斷作為依歸，任意行使國家權力，處分人民財產進行扣押，說法一出引起社會一陣撻伐，紛紛指責財政部嚴重民主倒退。

不過在此議題上，官員離譜踐踏民意的行徑還不止一椿。有部份加熱菸使用者鑑於在台灣無法合法取得加熱菸品使用，導致走私詐騙頻生，傷害民眾權益甚深，乃在行政院公共政策網路參與平台發起「合法開放加熱菸品，納入健康菸捐」的提案，在短短18天內即有超過5000人附議支持，呼籲政府重視民眾需求！然而，就在連署成功不到3天的時間內，國健署菸害防制組組長羅素英居然就在完全沒有邀集民眾參與，也無更新科學證據支持的情況下，在媒體上引用錯誤資料混淆民眾，再以個人立場一口回絕民眾提案，顯然毫不在乎民意的展現！

羅素英組長表示，「國際研究資料顯示，針對16至19歲的青少年，其嚐試電子煙或加熱式菸品，遠比傳統紙菸的吸引力要來得大；以美國為例，在開放電子煙之後，當地高中生的使用比率從2011年以來已大幅度躍升至20.8%。」

顯然陳述內容是有嚴重謬誤，指鹿為馬。首先羅組長所引用之證據為「電子煙」，但卻要求「加熱菸」也一起禁止。難道「吃香腸可能致癌」能夠推論出「吃大腸也會致癌」的結論嗎？民眾連署「加熱菸」，政府高層卻回應「電子煙」刻意誤導。

其實在WHO框架下，「電子煙」與「加熱菸」早已區分，作為公共衛生專業的政府主管機關肯定瞭解，除從未教育民眾兩者差異外，還刻意誤用。更令人瞠目結舌的是，在衛福部研究案「青少年吸菸行為調查GYTS」中指出，青少年電子煙吸食狀況開始獲得控制，107年降為3.4%，而高中職紙菸吸菸率卻高達8%，羅素英組長對外竟說出「電子煙或加熱式菸品，遠比傳統紙菸的吸引力要來得大」這種與自己研究徹底相反的結論！而且實際上，如果根據日本的最新研究，青少年在無廣告行為的情況下，使用加熱菸的機率甚至低至0.6%，換言之，如在台灣嚴禁菸品行銷廣告的環境中，加熱菸對青少年的影響遠比紙菸更低。

更何況，如果美國FDA認為加熱菸適於保障公共健康，但台灣官員卻以青少年「可能」會嚐試而大加抨擊，那麼為何青少年的「紙菸」吸菸率為8%，卻可以「繼續賣」？這難道不是立委黃國昌所言的「圖利菸商」嗎？

這些惡意扭曲誤導民眾的官員、缺乏法律授權而任意剝奪民眾財產的官員、以一已之私火速踐踏民意的官員，是否將成為謀害政府網路民意平台的兇手，端看蘇院長如何在民意與官意中權衡輕重。

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