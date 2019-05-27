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李淳／科技戰風暴　我們「難以想像的想像」

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●李淳／中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長

美國5月16日以違反國家安全及外交利益為由，將華為及68家海外分/子公司納入所謂「需事前許可」的企業清單中，並於當日生效，全球譁然。美中關稅大戰才剛剛升級，科技出口管制大戰又接續登場。相對於關稅戰，美中科技對抗對台灣的衝擊更大、更深，政府及產業都應該準備啟動最高警戒機制。

先簡單歸納一下美國的出口管制制度。限制機制至少有二個層面，第一個層面是以「企業」為對象，包含完全禁止交易企業、需事前申請許可企業以及無法確認企業（例如美國無法確認某公司是否有違反國安問題，因此交易風險自行負責）。第二個層面是針對「科技」，亦即針對特定科技實施出口許可管制。

去年被實施出口管制的中興通訊（ZTE），因為是被認定違反聯合國禁運決議，因此是屬於最高等級的「完全禁止交易企業」。至於華為及其分公司，則是屬於第二級的出口管制企業，因此任何美國產品（包含實體硬體、數位軟體與技術）想出口給華為時，都需要在事前向美國商務部申請許可。

雖然表面上美國產品出口給華為時只是多了一道申請許可的程序，但上週的命令在審查原則中明白寫著「推定禁止」（Presumption of denial），也就是說除非出口人可以證明出口不影響國安或美國利益，否則九成九拿不到出口許可。這也說明了為何Google、高通、英特爾等美商在明令公佈後連申請都懶得申請，就直接停止出貨的原因。

這個禁令更厲害的地方在於把手伸到國外；就算是外國產品，一但有用到美國的零組件或軟體，而且達到「美國含量」門檻時（基本上是25%）也一樣要申請許可。換言之，不僅美國，現在不只是台廠，全世界華為的供應商，應該在忙著計算確認其產品是否可繼續賣給華為。

美國斷了全球貨源，華為表示沒有影響，不用美規技術一樣可以生存。許多專家質疑這個說法，但實際上究竟如何還需時間檢驗。最慘的情形就是華為被鎖在中國大陸境內，不過2018年華為約有一半的總收益來自中國市場，因此就算最後世界冠軍拿不到，規模大幅縮小，但華為這家公司繼續生存下去應該沒有問題，只是這樣的華為還是不是華為，就留給歷史評價了。

從過去關稅戰的經驗，中國大陸政府對於美國這種單邊制裁，應該會予以報復，特別是北京這幾週一直在宣傳的「打奉陪，欺妄想」六字原則下，報復才不會給外界中國被欺負的印象。關鍵是報復項目的選擇；若是按關稅戰「以牙還牙」的方式，外界都猜測北京會不會管制很多高科技產品必須適用的「稀土」。但弔詭的是，因為美國製造業外移，世界主要的稀土進口國早已不是美國，反而是日本、越南、印度，韓國等，所以對美制裁當然有衝擊但效果有限。而若限制其他產品對美出口（或是抵制購買），又可能加速外資台商移出中國大陸的速度，因而最後北京倒底會如何報復，讓我們拭目以待。

對台灣而言，美中以新興科技為戰場的對抗影響比關稅更為嚴峻。第一，關稅戰的影響已經很大，但畢竟可以花錢消災，付了關稅後仍可繼續進出口（雖然可能已無利潤）。科技戰很不一樣，現在美國用的方式是直接、完全斷絕貿易及投資往來，花錢也無法消災，甚至還有以取消工作證或簽證方式切斷腦力（人才）的傾向。因此若科技對抗戰況持續惡化，影響絕對超過關稅。第二，關稅直接衝擊者是位於中國大陸的台商，兩岸貿易受到間接影響，況且台商可以移轉產地來因應。反觀科技出口管制，連位於台灣的業者，只要產品超過前述的「美國含量」都一律不能出口。這對於華為訂單占比高的台廠而言將會有直接影響。

更需要全面警戒的問題，在於誰會是下一家華為？目前從華為自家的海思半導體，到監視器、無人機，甚至阿里雲都傳出可能是未來的管制對象。若真如此，全球供應鏈將面對有史以來最大的巨變，短期調適難逃，最極端的情境就是全球供應鏈最終一分為二，一美一中各自獨立運作。當然還有二個可能，一個是中國最終接受美國條件，進行大規模結構改革，一是美國接受當下成果，不再堅持壓迫中國改變。目前這三個情境都各自有許多幾乎是難以想像的成本、挑戰與門檻，但眼前情勢發展，似乎意味著「對難以想像的想像」正是我們需要開始準備的功課！

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