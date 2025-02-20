ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？

▲▼今(10)日起民眾可至指定金融機構(含郵局)設置貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM領取6000元現金,普發6000元。（圖／記者李毓康攝）

▲稅收超徵，應還稅於民？（示意圖／記者李毓康攝，下同）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

財政部於2月初公布去（2024）年全年稅收實徵金額，達到3兆7,619億元（台幣，下同），然而，最受矚目的及議論者，莫過於超徵金額達到5,283億元，創下歷史新高。同時也是自2021年以來，連續第4年稅收超徵。然而，稅收超徵衍生的問題不一而足。針對超徵問題，國民黨立院黨團建議全民普發1萬元，並規劃修法，賦予普發現金法源。總統賴清德對於超徵稅收則表示另有規劃，將對社會進行更大的投資，包括持續推動0到6歲國家一起養、長照3.0、癌症新藥基金等。究竟，超徵的稅收是否該還稅於民？若不還稅於民，又該如何處理，才能符合公平正義，以及納稅人的期待？頗值討論。

超徵稅目為何 數字會說話

「超徵金額」係指每年政府實際收取的稅收超過預定收入的部分。近4年稅收超徵情況為，2021年超徵4,327億元、2022年超徵5,237億元、2023年超徵3,860億元，而2024年超徵5,283億元，累計超徵達1.87兆元。根據財政部報告，2023年全國賦稅收入3兆4,562億元，較前一年增加2,083億元（+6.4%）；占全年預算數112.6%，多出3,860億元。超徵金額主要來自於綜合所得稅、營利事業所得稅和證券交易稅等主要稅目。各稅收來源，以營所稅達10,795億元（占31.2%）所占比重最高，綜所稅為7,551億元（占21.8%）次之（如下圖）。至於2024年的詳細稅目尚未公告，但應該與2023年占比相近。

▲▼2023年稅收結構(%)。（圖／財政部）

▲2023年稅收結構(%)。（圖／財政部）

稅收超徵的原因與影響

稅收超徵原因其來有自，舉犖犖大者，包括：

一、反映經濟增長表現超乎預期
台灣稅收超徵的原因之一是近年來經濟表現強勁，尤其是在出口和消費領域的增長。根據官方數據，近年台灣的出口總額創下新高，帶動了相關產業的增長，進而提升了所得稅和營業稅等稅收。當經濟景氣良好，企業利潤和個人所得水準提高時，稅收自然也會隨之增加；，則減少。因此，超徵稅收在一定程度上反映了台灣經濟的表現超乎預期水準。而近年股市交易熱絡，當沖盛行、成交量大增，也讓證交稅荷包滿滿。

二、顯示政府預算無法精準掌握
另一方面，稅收實徵數持續超過預算數，反映財政部在稅收收入預估上的缺失，即在預算編製過程中，政府對收入來源和支出需求的規劃之間無法精準掌握。在收入方面，經濟成長或稅制改革等因素可能使稅收高於預期，但這些變化在預算編列時未能充分考量。在支出方面，社會福利與長期照護等項目的比重逐年上升，然而預算調整對這類長期財政需求的反應較為遲緩，導致收入與支出之間難以維持動態平衡。這些現象卻多年未有明顯改善，值得政府財政單位檢討，速謀改善。

至於影響方面，包括一、儘管超徵的稅收為政府帶來了可觀的財政盈餘，但也引發了關於政府如何使用這些盈餘的討論。雖然政府表示，這些額外的稅收將用於償還國債、增加公共建設投資，並加強社會福利支出。然而，問題的關鍵在於，這些財政盈餘是否能夠有效應用，還是最後被不當使用，亂花錢，浪費民脂民膏，頗值探討。

二、對於一般民眾而言，稅收超徵所帶來的利益並不直接反映在日常生活中。儘管政府強調用於基礎建設和福利，但不少民眾反映，生活成本的上漲與收入增長脫節，對他們的實際幫助有限。尤其是低收入家庭和中小企業，常感受到財政政策未能有效回應他們的需求。因此，是否將部分超徵稅收返還給民眾，也成為值得討論的議題。

是否該還稅於民　看法兩極

目前，針對還稅於民並無明確的專法，社會各界一直是看法分歧。

一、支持還稅於民的觀點，認為還稅於民(如全民退稅，普發現金)，無疑是直接改善民生的一種方式，即「取之於民，用之於民」。尤其在生活成本逐年上升的情況下，許多家庭的負擔加重。如果政府能夠將一部分超徵稅收返還給民眾，無論是透過現金回饋、稅額減免，還是直接提高社會福利，都能讓民眾感受到實際的經濟支持。這樣的政策，能有效提高低收入家庭的生活質量，並縮小貧富差距。再者，刺激消費與投資，除了對民生的直接改善，還稅於民還能夠激發內需，進一步促進消費與投資。舉例而言，蔡英文總統任內，2023年因稅收超徵，當時全民普發六千元現金，皆大歡喜。因此，有立委提議，應比照此模式辦理，並加碼至一萬元。

▲▼今(10)日起民眾可至指定金融機構(含郵局)設置貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM領取6000元現金,普發6000元。（圖／記者李毓康攝）

二、反對還稅於民的觀點：如前所述，目前對還稅於民雖無專法，但現行法律對於政府如何處理稅收盈餘仍有一定的規範，只是未明確規定「還稅於民」的機制。如現行的《預算法》第23條：「政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源」。

換言之，政府若有稅收超收，原則上應優先償還債務或留存備用，並未直接允許「還稅於民」。也因此，財政部才表示，去年超出預算數的5,283億元，其中劃歸中央的3,757億元，已依預算法規定繳庫，優先用於減少舉債(2024年度原編列債務舉借1,571億元未舉借），合計執行債務還本預算數，以及依公共債務法規定增加還本，共1,358億元雖然，還稅於民能夠促進短期的經濟增長，但過度依賴這樣的政策可能會對財政穩定性造成威脅。

政府的主要任務是確保國家的長期發展與財政的可持續性。如果超徵的稅收過度返還，可能會削弱政府的財政力度，從而影響未來的公共支出；特別是在面對突發性經濟危機或全球市場變動時，將面臨更大的財政壓力。因此，政府除了將超徵的部分稅收用於償還債務之外，若能將另部分稅收投入到基礎設施建設、教育、醫療等領域，可望帶來長期的經濟效益。

筆者以為，稅收超徵問題是一個涉及財稅公平與正義，經濟發展與政府財政管理的複雜問題。還稅於民的政策雖然具有其短期的經濟效益，但也需要考慮到長期財政穩定與國家發展需求的平衡。或許可以考慮將部分超徵稅收，以普發現金模式，返還給民眾，讓全民共享。而另一部分則投入到基礎設施、教育、醫療等領域的發展中。這樣一來，不僅能夠改善民生，還能夠為台灣的長期發展打下堅實基礎，不失為兩全其美之策。同時也要針對不合時宜的稅賦進行檢討，健全稅制。 

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

投稿
申訴
李沃牆專欄

李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

李沃牆最新文章

more

政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？

川普關稅大刀一揮　金融市場聞聲起舞

川普就職演說昭昭天命　誓言重啟「美國黃金年代」

從戰略地位、蘊藏資源　看格陵蘭為何捲入美中爭霸戰？

永豐金娶京城銀　花田喜事添一椿

關鍵字: 稅收超徵 還稅於民 財政平衡

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
柯建銘抽掉了卓榮泰的下台階　民進黨真是在唱雙簧嗎？
政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？
川普打出「關稅牌」　爭取「美國優先」
2026大選　賴清德的政權保衛戰在「台南」
黃國昌是民眾黨重振者　還是關燈人？

推薦閱讀

2026大選　賴清德的政權保衛戰在「台南」

黃國昌是民眾黨重振者　還是關燈人？

政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？

川普打出「關稅牌」　爭取「美國優先」

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

AI浪潮下　台灣高教體系的「人文困境」

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

美俄尋求合作　烏克蘭與歐洲成「最大輸家」

美副總統范斯「創新至上」　人工智慧未來的領航號角

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

相關文章

嘆新加坡已6度「還稅於民」　朱立倫：賴清德只會搞政治鬥爭

嘆新加坡已6度「還稅於民」　朱立倫：賴清德只會搞政治鬥爭

民進黨政府去年再超徵稅收5283億元，創歷史新高。國民黨主張每人普發1萬元還稅於民，總統賴清德以擴大對社會投資回應。國民黨主席朱立倫今（19..

2/19 15:28

三年超徵1.3兆元！　藍盼修《預算法》：收稅超過20%政府就要發錢

三年超徵1.3兆元！　藍盼修《預算法》：收稅超過20%政府就要發錢

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

藍稱稅收超徵新高要求普發1萬　綠委感謝肯定政績：若財政允許沒問題

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

藍稱稅收創新高要求普發現金1萬　綠黨團曝數據：廉價討好跟民粹

政府超徵5283億元　國民黨拋「還錢於民2.0」全民普發1萬元

政府超徵5283億元　國民黨拋「還錢於民2.0」全民普發1萬元

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

2026大選　賴清德的政權保衛..

2026大選　賴清德的政權保衛..

黃國昌是民眾黨重振者　還是關燈..

政府連四年稅收超徵　是否應該「..

川普打出「關稅牌」　爭取「美國..

賴兒子服役　必然更有號召力！

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面