政府連四年稅收超徵　是否應該「還稅於民」？

▲稅收超徵，應還稅於民？（示意圖／記者李毓康攝，下同）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

財政部於2月初公布去（2024）年全年稅收實徵金額，達到3兆7,619億元（台幣，下同），然而，最受矚目的及議論者，莫過於超徵金額達到5,283億元，創下歷史新高。同時也是自2021年以來，連續第4年稅收超徵。然而，稅收超徵衍生的問題不一而足。針對超徵問題，國民黨立院黨團建議全民普發1萬元，並規劃修法，賦予普發現金法源。總統賴清德對於超徵稅收則表示另有規劃，將對社會進行更大的投資，包括持續推動0到6歲國家一起養、長照3.0、癌症新藥基金等。究竟，超徵的稅收是否該還稅於民？若不還稅於民，又該如何處理，才能符合公平正義，以及納稅人的期待？頗值討論。

超徵稅目為何 數字會說話

「超徵金額」係指每年政府實際收取的稅收超過預定收入的部分。近4年稅收超徵情況為，2021年超徵4,327億元、2022年超徵5,237億元、2023年超徵3,860億元，而2024年超徵5,283億元，累計超徵達1.87兆元。根據財政部報告，2023年全國賦稅收入3兆4,562億元，較前一年增加2,083億元（+6.4%）；占全年預算數112.6%，多出3,860億元。超徵金額主要來自於綜合所得稅、營利事業所得稅和證券交易稅等主要稅目。各稅收來源，以營所稅達10,795億元（占31.2%）所占比重最高，綜所稅為7,551億元（占21.8%）次之（如下圖）。至於2024年的詳細稅目尚未公告，但應該與2023年占比相近。

▲2023年稅收結構(%)。（圖／財政部）



稅收超徵的原因與影響

稅收超徵原因其來有自，舉犖犖大者，包括：

一、反映經濟增長表現超乎預期

台灣稅收超徵的原因之一是近年來經濟表現強勁，尤其是在出口和消費領域的增長。根據官方數據，近年台灣的出口總額創下新高，帶動了相關產業的增長，進而提升了所得稅和營業稅等稅收。當經濟景氣良好，企業利潤和個人所得水準提高時，稅收自然也會隨之增加；，則減少。因此，超徵稅收在一定程度上反映了台灣經濟的表現超乎預期水準。而近年股市交易熱絡，當沖盛行、成交量大增，也讓證交稅荷包滿滿。

二、顯示政府預算無法精準掌握

另一方面，稅收實徵數持續超過預算數，反映財政部在稅收收入預估上的缺失，即在預算編製過程中，政府對收入來源和支出需求的規劃之間無法精準掌握。在收入方面，經濟成長或稅制改革等因素可能使稅收高於預期，但這些變化在預算編列時未能充分考量。在支出方面，社會福利與長期照護等項目的比重逐年上升，然而預算調整對這類長期財政需求的反應較為遲緩，導致收入與支出之間難以維持動態平衡。這些現象卻多年未有明顯改善，值得政府財政單位檢討，速謀改善。

至於影響方面，包括一、儘管超徵的稅收為政府帶來了可觀的財政盈餘，但也引發了關於政府如何使用這些盈餘的討論。雖然政府表示，這些額外的稅收將用於償還國債、增加公共建設投資，並加強社會福利支出。然而，問題的關鍵在於，這些財政盈餘是否能夠有效應用，還是最後被不當使用，亂花錢，浪費民脂民膏，頗值探討。

二、對於一般民眾而言，稅收超徵所帶來的利益並不直接反映在日常生活中。儘管政府強調用於基礎建設和福利，但不少民眾反映，生活成本的上漲與收入增長脫節，對他們的實際幫助有限。尤其是低收入家庭和中小企業，常感受到財政政策未能有效回應他們的需求。因此，是否將部分超徵稅收返還給民眾，也成為值得討論的議題。

是否該還稅於民 看法兩極

目前，針對還稅於民並無明確的專法，社會各界一直是看法分歧。

一、支持還稅於民的觀點，認為還稅於民(如全民退稅，普發現金)，無疑是直接改善民生的一種方式，即「取之於民，用之於民」。尤其在生活成本逐年上升的情況下，許多家庭的負擔加重。如果政府能夠將一部分超徵稅收返還給民眾，無論是透過現金回饋、稅額減免，還是直接提高社會福利，都能讓民眾感受到實際的經濟支持。這樣的政策，能有效提高低收入家庭的生活質量，並縮小貧富差距。再者，刺激消費與投資，除了對民生的直接改善，還稅於民還能夠激發內需，進一步促進消費與投資。舉例而言，蔡英文總統任內，2023年因稅收超徵，當時全民普發六千元現金，皆大歡喜。因此，有立委提議，應比照此模式辦理，並加碼至一萬元。

二、反對還稅於民的觀點：如前所述，目前對還稅於民雖無專法，但現行法律對於政府如何處理稅收盈餘仍有一定的規範，只是未明確規定「還稅於民」的機制。如現行的《預算法》第23條：「政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源」。

換言之，政府若有稅收超收，原則上應優先償還債務或留存備用，並未直接允許「還稅於民」。也因此，財政部才表示，去年超出預算數的5,283億元，其中劃歸中央的3,757億元，已依預算法規定繳庫，優先用於減少舉債(2024年度原編列債務舉借1,571億元未舉借），合計執行債務還本預算數，以及依公共債務法規定增加還本，共1,358億元。雖然，還稅於民能夠促進短期的經濟增長，但過度依賴這樣的政策可能會對財政穩定性造成威脅。

政府的主要任務是確保國家的長期發展與財政的可持續性。如果超徵的稅收過度返還，可能會削弱政府的財政力度，從而影響未來的公共支出；特別是在面對突發性經濟危機或全球市場變動時，將面臨更大的財政壓力。因此，政府除了將超徵的部分稅收用於償還債務之外，若能將另部分稅收投入到基礎設施建設、教育、醫療等領域，可望帶來長期的經濟效益。

筆者以為，稅收超徵問題是一個涉及財稅公平與正義，經濟發展與政府財政管理的複雜問題。還稅於民的政策雖然具有其短期的經濟效益，但也需要考慮到長期財政穩定與國家發展需求的平衡。或許可以考慮將部分超徵稅收，以普發現金模式，返還給民眾，讓全民共享。而另一部分則投入到基礎設施、教育、醫療等領域的發展中。這樣一來，不僅能夠改善民生，還能夠為台灣的長期發展打下堅實基礎，不失為兩全其美之策。同時也要針對不合時宜的稅賦進行檢討，健全稅制。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。