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美副總統范斯「創新至上」　人工智慧未來的領航號角

我們想讓你知道…范斯所倡導的創新高於一切的理念為人工智慧時代的發展指明了方向。他既看到了過度監管可能帶來的危害，又提出了切實可行的促進創新策略。

▲▼美國俄亥俄州參議員范斯（J. D. Vance）正式接受提名，成為共和黨副總統候選人，與川普搭檔競選白宮大位。圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統范斯，在國際舞臺上大力宣揚創新至上的理念，尤其是在人工智慧領域發出強有力的聲音。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

在當今這個科技蓬勃發展的新時代，人工智慧（AI）如同一顆璀璨的明星，照亮了人類社會進步的方向。美國共和黨副總統范斯（JD Vance），憑藉其獨到的見解和堅定的信念，在國際舞臺上大力宣揚創新至上的理念，尤其是在人工智慧領域發出強有力的聲音。他的思想對美國本土乃至全球的人工智慧發展都產生了深遠的影響。

范斯作為一位具有前瞻視野的政治人物，他深知科技創新對於國家發展的重要性。在人工智慧這片充滿無限可能的藍海中，他以自己獨特的方式引領著潮流，為世界展示了一條以創新為驅動力的發展之路。

范斯　對監管與創新的深刻理解

范斯對監管與創新之間的關係有著深刻的認識。2月11日他在法國巴黎舉行的 AI 行動峰會上發表一次意義非凡的演講，在這次演講中，他強烈地表達了對過度監管可能扼殺人工智慧發展的擔憂。歐洲正在推行的人工智慧法案雖然初衷是為了保障公民的權益，但其中繁瑣的條款卻可能成為創新企業發展的絆腳石。

數據顯示，在過去的十年裡，歐洲初創企業在獲得風投資金方面的支持遠遠落後於美國同行，而這種差距的形成，很大程度上是由於歐洲嚴苛的監管程序。范斯認為，如果歐洲繼續加強對人工智慧的監管力度，那麼將會導致優秀的人才和大量的資本流向那些監管相對寬鬆、更加注重創新的地區，例如美國。

不僅如此，范斯還強調創新是推動經濟成長的核心引擎。以美國為例，人工智慧技術的應用已經在各行各業創造了巨大的經濟價值，據相關估計，到2030年，人工智慧有望為全球經濟帶來超過15.7兆美元的巨大貢獻。

這筆龐大的經濟紅利主要來源於生產效率的提升、新產品和服務的開發以及市場邊界的不斷拓展。范斯主張政府應該營造一個有利於創新企業成長的環境，這包括提供稅收優惠政策、簡化行政審批流程以及加大對科研的投入等多方面的措施，這樣才能讓更多的企業積極投身於人工智慧技術的研究與應用之中。

范斯的這一觀點得到了廣泛的關注和支持。在美國國內，許多科技企業家和學者都認同他的看法。他們認為，只有在一個自由且充滿活力的環境中，創新才能夠真正地蓬勃發展，而且，這種發展不僅僅局限於經濟層面，還能夠促進社會各個方面的進步，例如教育、醫療、交通等領域都會因人工智慧技術的應用而得到顯著改善。

歐洲　人工智慧政策的挑戰

然而，歐洲的人工智慧政策目前正面臨著諸多挑戰。隨著歐洲人工智慧法案逐步生效，這被視為全球首個全面的人工智慧監管架構，但是它也引發了不少爭議。

范斯對此持保留態度，他認為歐洲的監管方式過於僵化，沒有充分考慮到不同類型企業的需求。對於大型科技公司來說，它們擁有足夠的資源去應對複雜的監管要求，但對於中小型企業而言，高昂的合規成本卻是一個沉重的負擔，這就導致了歐洲中小型企業在人工智慧技術採用方面的滲透率遠低於美國。

此外，范斯警告說，如果歐洲堅持目前的監管方向，將在全球人工智慧競爭中處於劣勢。隨著中國大陸、美國以及其他國家不斷加大對人工智慧技術的投資和支持力度，歐洲若不能及時調整策略，很可能喪失在這一關鍵技術領域的話語權。

例如，中國大陸已經制定了一系列鼓勵人工智慧發展的政策，包括設立專門的產業基金、建設人工智慧產業園區等，這些舉措使得中國大陸在某些人工智慧應用場景上已經走在世界前列。歐洲如果無法找到一種平衡監管與創新之間關係的有效方法，那麼它的企業將很難在全球市場上與其他國家的企業進行競爭。

▼中國大陸制定了一系列鼓勵人工智慧發展的政策，包括設立專門的產業基金、建設人工智慧產業園區等，這些舉措使得中國大陸走在世界前列。（圖／路透）

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

美國　促進創新採取的舉措

美國自身也在積極促進創新。范斯提出美國應進一步加強政府與市場的合作。政府可以通過制定長期的科技發展規劃，為市場提供穩定的預期；同時，市場的力量也不可或缺，企業是創新活動的主要載體。

美國政府已經採取了一些積極措施，比如增加對大學和研究機構的資金支持，促進基礎科學研究的進展；並且建立公私合作機制，鼓勵企業參與到國家重大科技項目中來。

在美國，這種政府與市場合作的模式已經取得了一定的成效。許多高科技企業在政府的支持下，取得了突破性的研究成果。這些成果不僅推動了美國本土經濟的發展，也提升了美國在全球科技競賽中的地位。而且，這種合作模式還能夠吸引更多的人才加入到人工智慧的研究行列中來，從而形成一個良性循環。

教育體系改革也是美國促進創新不可或缺的一環。范斯呼籲對現有的教育模式進行調整，更加重視學生的創造力培養和實踐能力訓練。具體來說，可以在課程設置中加入更多與人工智慧相關的內容，讓學生從小就接觸到這門前沿技術。

此外，還需要加強教師隊伍建設，提高他們在新興技術領域的專業素養，確保能夠有效地傳授知識給下一代。這種教育體系的改革將為美國人工智慧產業的長遠發展奠定堅實的基礎。

結語

范斯所倡導的創新高於一切的理念為人工智慧時代的發展指明了方向。他既看到了過度監管可能帶來的危害，又提出了切實可行的促進創新策略。

在全球人工智慧競賽日益激烈的背景下，他的觀點為各國提供了寶貴的借鑒。無論是美國還是其他國家，只有秉持開放包容的態度，積極擁抱創新，才能在這場科技變革浪潮中立於不敗之地。

▼在全球人工智慧競賽日益激烈的背景下，范斯的觀點為各國提供了寶貴的借鑒。（圖／路透）

▲▼位於美國紐約市的聯合國總部大樓。（圖／路透）

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蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

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