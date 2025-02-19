黃國昌是民眾黨重振者　還是關燈人？

▲黃國昌2月16日以96％得票率當選民眾黨主席。（圖／記者林敬旻攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

黃國昌2月16日以96％得票率當選民眾黨主席，雖然投票率未及五成，仍顯示黃國昌在民眾黨內的號召力甚至組織力，都是無人可出其右。黃國昌是否可以像當年的柯文哲一樣，席捲年輕人的傾心相挺，掀起政壇非藍非綠的白色風潮，重振民眾黨？外界認為儘管黃國昌號稱政壇演技派的標竿人物，但黃的政治魅力遠不及柯文哲，民眾黨的關燈時刻正在倒數計時中。

黃國昌打著挺柯旗號 接管柯文哲政治資產

黃國昌從參加太陽花活動開始，塑造了反紅反藍的形象，也在政壇上崛起，之後成立時代力量，成為黨主席，走著是一條親綠的路線。後來時代力量內部分裂，黃國昌、林昶佐路線不同，時代力量在立委席次逐漸被民眾黨吸納，導致現在一席立委也沒有，民眾黨則從2020開始到2024年成長到目前的八席。

2024年是民眾黨最風光的一年，也是衰敗開始的一年，柯文哲在台北市長任內涉及京華城案，以及競選總統時的政治獻金問題，徹底摧毀了柯文哲的人設，也讓民眾黨陷入風口浪尖上。

涉貪案已使柯文哲結束了任何選舉的政治生命，但並沒有結束在民眾黨內的政治影響力，全黨都力挺一人，而黃國昌更打著挺柯的旗號想要接受柯文哲的政治資產，到了柯文哲起訴後仍被羈押時，黃國昌終於在今年2月16日黨主席改選後，順利接管了民眾黨，成為民眾黨的主席。

黃國昌在黨內算是打敗了跟隨柯文哲多年的蔡璧如，也打敗跟著柯文哲做了四年副市長的黃珊珊，在民眾黨此時此刻全軍渙散之際，還有近五成出來投票且都投給了黃國昌，黃國昌選前的努力動員，還是有效地凝聚了黨內的力量。

但黃國昌卻不可能讓民眾黨成為柯文哲時代的規模。首先，黃國昌政治風格跟柯文哲完全不同，柯文哲崛起時講話直白，不講文言文，可說胡適白話文的信仰者，且柯文哲講話內容以酸的語氣罵人好笑又不失粗魯，可以引起一些不關心政治的中間選民認同。

▼黃國昌不可能讓民眾黨成為柯文哲時代的規模，政治風格跟柯文哲完全不同。（圖／記者李毓康攝）

若只剩大聲咆嘯 民眾黨打烊時間正在倒數

柯文哲的政治魅力在當年可與選高雄市長的韓國瑜相提並論，用簡潔話語打動選民，很多「小草」迄今仍死死跟著柯文哲，無非就是這種語言魅力，及至現在發現柯文哲說的跟做的完全不一樣，但很多小草卻只認為柯文哲只是把一些錢處理得不好看而己，沒有嚴重到貪污的情況。

說明事到如今，仍有很多小草對柯文哲曾帶給他們的政治初戀，還是心存美好。這也是黃國昌一定要死拉著柯文哲的緣故。他的歷程跟柯文哲是相反而行，柯文哲是先立了固定人設再變壞，變路線，但黃國昌在接黨主席之前的路線也已經曾是七十二變了。

事實上，黃國昌在柯案發生之際，也是保持距離的，他最擔心的事跟柯文哲是一樣的，就是怕沈慶京轉污點證人，等到確定沈不會轉污證人，黃國昌也才逐漸帶領白營支持打一場所謂的賴清德政治迫害大戲，抓住過去以來的每株小草。這些小草也都相信柯是被迫害的。

不過，除了這些小草外，黃國昌不像柯文哲至少有八年的台北市長行政經驗，政治人脈也不如柯文哲，更不可能再吸引中間選民了，黃國昌要恢復柯文哲時代的民眾黨是不太可能之事。

黃國昌如果排除柯文哲的陰影，只有立威一事，就是像他揭發國安菸案等一樣清掉黨內像壯世代這種圖利之嫌者，才有可能立威、建立新人設等，否則黃國昌再怎樣會如何大聲咆哮，都只是民眾黨的關燈人，而打烊的時間正在倒數中。

▼黃國昌再怎樣會大聲咆哮，都只是民眾黨的關燈人，而打烊的時間正在倒數中。（圖／記者林敬旻攝）

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