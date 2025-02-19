美俄尋求合作　烏克蘭與歐洲成「最大輸家」

▲美國與俄羅斯於18日在沙烏地阿拉伯舉行自2022年以來最高層級會談。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國與俄羅斯於週二(2/18)在沙烏地阿拉伯舉行自2022年以來最高層級會談，雙方討論如何結束烏克蘭戰爭，並探索商業與地緣政治合作機會。

國務卿盧比歐表示，這是美俄關係重設的重要一步，川普政府有別於拜登時期的「孤立制裁」策略，轉而尋求與俄羅斯直接談判，試圖透過對話促成戰爭停火。俄羅斯外長拉夫羅夫則強調，美國開始理解俄方立場，顯示出雙方有更進一步合作的可能性。此次會談的進展使人聯想到川普過去對俄羅斯較為友善的立場，並顯示出他對烏克蘭戰爭的態度與拜登政府的根本不同。

烏克蘭未受邀 澤倫斯基強烈抗議

烏克蘭總統澤倫斯基對此次會談未邀請烏方參與表示強烈不滿，並推遲原訂的沙烏地阿拉伯訪問計畫。他警告，任何決議都不能強加於烏克蘭，並強調沒有烏克蘭的參與，和平談判不具正當性。

此舉反映出烏克蘭政府對美俄私下談判的高度擔憂，擔心川普政府可能會以某種妥協方式結束戰爭，而這種方式可能更偏向滿足俄羅斯的要求。歐洲盟國對此消息同樣感到不安，擔心美國在沒有協調歐盟立場的情況下，單方面與俄羅斯達成協議，削弱歐洲在烏克蘭問題上的影響力。

▼烏克蘭總統澤倫斯基對此次會談未邀請烏方參與表示強烈不滿，並推遲原訂的沙烏地阿拉伯訪問計畫。（圖／路透）

美俄經濟合作可能重啟 制裁還有效果？

俄羅斯代表團透露，川普政府有意重啟美俄商業合作，包括讓美國企業重新進入俄羅斯市場，甚至可能取消部分因烏克蘭戰爭而實施的經濟制裁。俄方特使德米特里耶夫特別提到，美國企業過去在俄羅斯石油市場的成功，並強調未來仍有巨額獲利機會。

這種言論顯示，俄羅斯希望利用美國企業的經濟利益，來促使川普政府放寬對俄制裁，甚至重啟能源貿易合作。這一趨勢若成真，將顯示美國對俄政策發生重大轉變，從強硬制裁走向務實合作。

川普優先考量的是停戰 而非烏克蘭利益！

烏克蘭總統澤倫斯基強烈抗議，問題是，歐洲聽見了，能做什麼？川普聽見了，但他在乎嗎？看看川普的回應，他說「烏克蘭應該要舉行選舉了吧！」言下之意，是川普根本不想理會澤倫斯基，更直白的說，川普覺得如果澤倫斯基不想配合，那就走「民主制度」換個人來談！雖然國務卿盧比歐在與俄羅斯會談時，強調美國不會強迫烏克蘭接受不合理的和平條件，但所謂「合理」的標準由誰來決定？

從這場會談來看，川普政府更關心的是如何快速結束戰爭，而非維護烏克蘭的國家利益。事實上，只要想想川普上週提出烏克蘭應該將50%的稀有礦產開採權交給美國，交換美國支持，就知道川普團隊與俄羅斯談判的核心思維，是美國如何收回對烏克蘭的援助，而不是想用談判幫烏克蘭守護權益！

歐洲國家眼睜睜看著美俄互相釋出善意，心中不滿卻無力反擊，因為歐盟內部對如何應對俄羅斯仍無共識，甚至在軍事支援烏克蘭的問題上，也因為各國實力有限，導致援助烏克蘭的態度出現嚴重分歧。

看看法國總統馬克宏召開的緊急高峰會，德國總理蕭茲因國內大選提前離席，臨走前還強調德國不支持出兵烏克蘭，而義大利總理也因內政因素遲到，導致這場歐洲峰會不但沒有共識，連時間都無法協調好。

歐洲團結在各國實力衰退的情況下，早已成為遙不可及的理想。當歐洲無法一致對抗俄羅斯，而美國又準備改變政策與俄羅斯接觸，烏克蘭的未來恐怕更加艱難。

這場談判也反映出川普政府的外交方針已經與傳統美國政策大不相同，不再強調全球責任，而是聚焦美國自身利益，未來四年，對於美國是否還會積極支持國際盟友這個問題，恐怕沒人敢抱太大期望。

歐洲和烏克蘭已經體會到靠自己比較實在，至於現在還能挽回什麼？全看歐洲國家願不願意清醒，團結面對挑戰了！

▼對於美國是否還會積極支持國際盟友這個問題，恐怕沒人敢抱太大期望。（圖／達志影像／美聯社）

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