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投書／賴清德的「冰與火之歌」

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▲筆者認為賴清德在內外夾擊下，始終沒找到既能固本又能進取的選戰策略，也只能坐看支持者版圖的一再縮小。（圖／記者林敬旻攝）

●雁默／自由撰稿人

由於郭台銘與韓國瑜近日頻頻拋出令人側目的議題，民進黨內的蔡賴之爭則露出新聞性疲態，大眾只知道蔡英文動用所有資源邊緣化賴清德，「賴神」跌落神壇，而蔡的民調支持度則正在走升。

從大勢上看，綠營目前的聲勢來源，是在各種議題上蹭藍營新太陽的成果，換言之，即便郭台銘與韓國瑜各自爭議不斷，2020大選對藍營高度有利的趨勢不變。

在蔡英文使出「拖」字訣，以時間換取空間的策略下，眾皆懷疑民進黨是否真會有初選？蔡一方面表現出「和親共好」的姿態，另一方面又在暗地裡猛橇賴的支持者城牆，並讓其正面求戰而不可得，構成一幅大小姐一邊求吻，一邊以小刀桶人肚皮的畫面。使得綠營外部也紛紛對賴清德的慘遭毒手報以不平。

在這一齣內鬥戲碼裡，一手硬，一手軟，一邊放斷頭台，另一邊放副王之寶座給你二選一，蔡英文各種權鬥手段並不算新鮮，比較令人意外的是賴清德破表的溫吞。

想當初，聲勢如日中天的賴神之所以被視為綠營儲君，接班第一順位之太子，乃因其對自我形象的精心打造，集強勢，溫厚，鐵桿獨於一身，深綠獨派加碼吹捧，搞得好似藍營無一人可與之匹敵。不過，這都是在台南溫室裡集三千寵愛於一身的過往雲煙了，回首太子崩壞史，他走了一步致命的錯棋，就是北上就任行政院長。

從朦朧美到見光死，了解台灣政治生態的人早已預言賴的結局不會好，沾上蔡英文，與之成為命運共同體，是聲望不如人的總統想當然爾的權力遊戲。果然賴現下想要反蔡就苦於正當性不足，因為自己也背負與蔡皇一樣的包袱。

大家都沒料到的是，「韓流」崛起，一舉打趴了所有傳統形象的政治人物，他們苦心經營的傳統形象一夕崩毀，舉手投足都成為瀕死的政治風格，藍綠皆然，連柯文哲都差點滅頂。對賴清德而言，這是一波接著一波的負面衝擊，所以他急著回到群眾的隊伍裡，想找到輸的真相，找回贏的手感。

但辭掉行政院長這步棋，又下錯了。

在實力原則下，政治資源是比政治名聲遠為可靠的權爭武器，掛冠而去，形同自我卸甲。實實在在的資源，能有效建構話語，以各種公關手段干擾對手的名聲，並加以醜化之。因此，賴清德這一卸甲，使他又從「見光死」，變成了「朦朧醜」。

當蔡之黨羽祭出「賴清德破壞團結」的血滴子時，賴清德就已被醜化成一鍋粥裡的老鼠屎，至於初選程序上的是非，對缺乏政治資源的賴而言，根本難有清晰辯證的機會。

從矇矓美到見光死到朦朧醜，賴清德在行政院長職位上一進一出的兩步錯棋，大量消耗了多年來累積的名聲形象，再後退一步，就是萬丈深淵。

以民進黨的政黨前途來看，賴清德回到群眾的隊伍裡傾聽民意並沒有錯，問題在於，權力核心圈關心的是當下的利益，權勢沒有顧好，講前途不過是奢談。賴清德若能贏藍營倒還好說，既然勝率不高，「今上」也不願退，有多少政客能放棄當下的利益去力挺一個沒有前途的光棍太子？

反過來看，雖被蔡英文卯足全力打壓，賴清德民調支持度逐次下降，甚至在網路聲量上完全為蔡所碾壓，但蔡賴的民調支持度仍在伯仲之間，誤差範圍之內。顯示賴就算用的是佛系戰法，出拳綿軟，底部仍有強勁支撐，也代表綠營基層選民對蔡英文的不滿程度，不可小覷。今天兩人支持度的拉近，只能怪賴清德無膽無能於將支持選民的情緒表達出來，還哽咽發誓「不會傷害小英」。關於此，蔡英文與柯文哲顯然做得比較到位，稱職扮演了支持者的情緒出口，而不是演謙謙君子。

這齣戲的看點，已不是蔡英文的步步殺招，而是賴清德不能打又不認輸的倔強，到底能撐到什麼時候。

至於蔡英文，支持度雖有上升，但民進黨的選情並未脫離加護病房，可見蔡的支持度多來自於同黨賴清德，而非真的有所拓展。從近期蔡英文堅持納入手機民調，決定不甩公投民意硬挺同婚專法，以及積極將自己與網紅配對的作為看來，蔡已認知到要擠掉賴清德並拓展票源，還是得回頭吸納年輕選票。

從蔡的角度來看，低學歷，中老年，中南部支持者版圖，是賴清德佔優勢。高學歷，年輕族群的支持者版圖，是柯文哲佔優勢。因此政策討好年輕選民，對內可資「抗賴」，對外蠶食「柯票」，訴諸反中民粹，挺同婚平權，就是一箭雙鵰。

在反中民粹上，柯的立場曖昧，在同婚平權上，賴只能拿香跟拜，皆為蔡英文做品牌區隔的最佳路徑。

對柯文哲而言，要拓展票源必須瞄準深綠選民，也就是偷一塊賴清德的支持者版圖，所以柯一方面直搗賴營與扁同框，另一方面與蔡針鋒相對，以讓「蔡柯之爭」佔據媒體版面，間接聯手弱化賴清德。

賴清德在內外夾擊下，始終沒找到既能固本又能進取的選戰策略，也只能坐看支持者版圖的一再縮小。說到底，這位曾經的「儲君」，一路走來過於順遂，都在同溫層選舉，只打贏面本來就高的仗，也受到獨派過多的呵護，以致面對真正的橫逆時，只展現出呆板與遲鈍，毫無戰力可言。

在綠營一片廢墟裡看蔡賴之爭，我猜測賴清德是在爭2020敗選後的綠營共主之位，以謀2024之遠圖，意不在2020之勝選。如果此觀點正確，則現在與蔡英文的競爭，賴必須贏要贏得正當，輸也要輸得漂亮，才能作為大樓傾塌後仍屹立不搖的綠營樑柱。因此「蔡賴配」那種與蔡同生共死的錯棋，他是絕不願再重蹈覆轍，另一方面，又不願做個弒君者，自我黑化。

問題在於，殺，或被殺，才是賴清德面臨的真實處境。

對蔡英文而言，2020大選，贏也註定贏得難看，輸就代表毀滅，但再怎麼難堪，總都好過被釘在連參賽資格都沒有的歷史恥辱柱上，任後人譏笑。所以，賴清德容有後路可退，蔡英文恐怕是沒有的，那麼若不能將賴清德與自己死綁在一起沈船，在初選時徹底滅賴，就勢在必行。

故而，結局的看點，就在於賴清德是否能全身而退，保住一點日後華麗轉身的機會。而所謂全身而退，可不是知難而退，而是頂住一切壓力堅持走完初選，並表現出戰力。未戰而降，賴清德就完了。

「冰與火之歌」故事中，詹姆.蘭尼斯特殺了自己在職責上應誓死捍衛的「瘋王」，因為此王沈迷於火燒活人，但詹姆.蘭尼斯特也從此遭人鄙稱為「弒君者」。

弒君，或被「瘋王」直接燒死，就是賴清德的冰火輓歌。

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