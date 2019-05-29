評／長官做堅強後盾　警察做民眾的平安符

▲街頭執法、打擊犯罪，是為了維持社會秩序，警察所必須肩負的任務與使命。（示意圖／記者楊淑媛攝）

文／李巧薇(警眷)

日前內政部長徐國勇嚴正宣示表示，未來對妨礙公務，都會嚴格取締，以樹立民眾對警察執法的尊重與權威，如此一來，也讓滋事民眾震懾於公權力，看到警察到達現場，有更大的機率停止暴力鬥毆行為。

這讓我想起托爾斯泰在《戰爭與和平》中寫俄國名將庫圖佐夫，在與拿破崙決戰時，不動如山，因為沈著、鎮定和穩定軍心是開炮以後他唯一能做的事情。

可見位置越高，領導力就越不在做事情本身，而越是致力於發出正確的信號，成為大家合作中彼此協調必需的那個聚焦點。

當中央與地方警察合作拚治安、部長力挺第一線同仁強力執法的魄力，有勇於承擔的肩膀，對於站在第一陣線打擊犯罪的警察絕對是莫大的鼓勵。

街頭執法、打擊犯罪，是為了維持社會秩序，讓民眾安居樂業，所必須肩負的任務與使命，警察即使明知執勤上會面對未知風險，仍會義無反顧選擇勇敢面對，全力以赴。

近日看見臺北市政府警察局保安警察大隊在5月25日上午攔檢可疑車輛遭歹徒衝撞，為了避免危害擴大，警方射擊車輛制止後，仍遭歹徒逃逸。

光天化日下居然如此目無法紀挑釁公權力，公然拒檢衝撞警方？

轄區士林分局立即與刑事警察大隊偵一隊及保安警察大隊組成專案小組，案發隔日迅速在三重區的飯店內緝獲藏匿的一男一女兩名犯嫌，同時還在房間內查扣了一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及吸食器等違禁物品，訊問後依毒品危害防制條例及妨礙公務罪嫌移請臺灣新北地方檢察署及臺灣士林地方檢察署偵辦。

破案後，署長第一時間親自到士林分局慰問，給予執法同仁支持與肯定，力挺第一線警察同仁嚴正執法。

身為民眾警察眷屬，我們謝謝這些「警察杯杯」日日夜夜守護我們，給我們一個安心的家園；身為警眷，我們謝謝長官重視力挺，給他們一個能安心執法的環境。

感謝每一位力挺警察強勢執法的朋友，您是他們的後盾，他們是您的平安符。

●作者李巧薇，警眷。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net