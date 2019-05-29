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洪仲清／每個人的需要都重要

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▲每個人的需要都重要，不是只要誰大聲、誰發脾氣，誰的需要就得優先滿足。（示意圖／翻攝自123rf）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

她是從自己跟媽媽相處的痛苦中，領悟到自己跟孩子的互動需要調整。

她媽媽以往就是，只要一發脾氣，就像小孩子一樣任性。大家都要讓著她，她的需要最重要，沒給她足夠的安撫，大家都有苦日子過。

問她媽要什麼，她說什麼都不要。真的不理她，她又會呱呱叫。

她懷疑，爸爸就是因為這樣，長年身體不好，因為跟她媽相處壓力太大。所以簡單來說，她媽媽不為自己的情緒負責任，她只要有情緒，就是東怪西怪，她媽媽的不滿就變成所有家人的責任，只是她爸爸首當其衝。

她看她爸可憐，也認為自己長大了，就想一肩扛起媽媽的情緒。只可惜，她媽媽總是對她挑剔，即使有一時高興也難持久，但負能量卻常滿到溢出來。

她是有一次跟孩子講話的時候，一直逼問孩子；「知不知道媽媽為什麼對你發脾氣？」

孩子都被她逼哭了，她才在懊悔中反省：為什麼她會跟她媽一樣？自己有不高興的事，自己不明講，為什麼都要別人猜？別人猜不到，就要給別人臉色看？為什麼自己不高興，就是別人要承擔？

她開始進行一種練習，就是以她的情緒，不管是正面或負面情緒為標的，往前倒推：她做了什麼決定？對方又怎麼回應？所以最後有什麼結果？

因為她以前下過棋，要自我鍛鍊，就是要把重要棋局的下棋過程一子一子往回推，看看自己的每一步決策對不對？是不是有些判斷所依據的標準要改變？

回到關係來說，就是不只是自己的情緒，要自己負責。還包括自己遇事如何回應的價值觀，價值觀又影響了哪些情緒與行為，這些都一點一點回溯，在紙上寫成流程圖，把整個過程搞清楚。

這種作法，在幾個月之後明顯有了效果。她發現她更能在情緒來的時候踩剎車，以前管不住自己嘴巴的狀況，改善了不少。他也帶著孩子這樣做，孩子沒耐性，所以只能往前推一、兩步，不過即使是這樣，孩子也更能為自己負責，知道自己的行為與後果之間的關聯。

然後回到跟媽媽的相處，她發現就是因為她想要得到她媽媽的肯定，但又得不到，所以才會失落。然後失落之後，對媽媽的情緒也不太好，如此互為因果地彼此影響著。

為什麼媽媽一定要給她肯定呢？為什麼媽媽不能做一個負能量強烈的人？為什麼不能把媽媽的情緒，還給她自己負責？

從改變價值觀，到調整互動方式，當然不是一時半刻就能修正。而是做一步，檢討一次，下次再修正。就像下棋，步步為營。

「我猜妳在生氣，雖然妳說妳沒有，問妳妳也不說為什麼，這種情況會讓我心情不好。以後妳不說，我覺得我受到影響，我就會自己走開。妳可以怪我，但我也可以不接受…」

這些話不是一次就能講出口，而是先寫下來，碰到狀況，一次說一點，慢慢把整個態度表達出來。她媽媽剛開始聽到這些，當然是發了更大的脾氣，各種指責難聽話都來…

雖然她很難受，可是她也安慰自己，如果她媽媽沒有這樣回應，那就不是她認識的媽媽了。她的媽媽一貫如此，很正常，但她要學習不接受，學習堅定地離開現場，學著跟自己的罪惡感相處。

她如果不放手，她媽媽就學不會為自己負責。她如果又投降，那她也沒為自己負責，因為她以前會一邊安撫媽媽，一邊在心裡又責怪媽媽，然後等著不知道什麼時候自己的情緒會爆炸。

她不想再做雙面人，她不想為了所謂的孝順，對媽媽虛偽。其實她在做什麼，孩子即使懵懵懂懂，不過一點一滴也都在孩子的小腦袋記錄下來。她也是為了給孩子身教，讓孩子知道每個人的需要都重要，不是只要誰大聲、誰發脾氣，誰的需要就得優先滿足。

長輩如果帶頭破壞家庭和諧，那我們對長輩的尊敬，又有什麼意義呢？這種尊敬很脆弱，一點都不是發自真心，不是嗎？

她不否定媽媽過去的付出，可是這不等於媽媽現在就可以予取予求，這要切開來。一個家庭也不是只有媽媽的付出，她爸爸、她哥哥、她自己，每個人都有各自的貢獻。

她終究是感恩媽媽的，不管是過去媽媽的付出，還是媽媽現在的樣子，成為她的鏡子，讓她能自我反省。她看到她媽媽也在自我調整，雖然步調緩慢，但她可以等待。

她意志堅定，但態度溫柔，她很喜歡自己現在的樣子。對上對下對自己，她找到了一個新的平衡點，享受著內心的平靜與和諧。

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