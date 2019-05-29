宋兆文／戰機國道起降看空軍戰力

▲漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」於昨日清晨展開，空軍F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機皆登場演練起降。（圖／國防部提供）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

5月27日中午，萬安演習下大雨，一百多家我們媒體記者與多家外國記者，在松山空軍機場候機室濟濟一堂集結，搭乘兩架C-130軍機飛台中，夜宿彰化，5月28日凌晨02：57時，飯店晨喚鈴聲，響成一片，媒體記者紛紛睡眼惺忪的爬起來，匆匆盥洗後，在飯店一樓接受安全檢查。

因為梅雨鋒面的豪雨特報，讓大家有著不小的隱憂，擔心在戰機起降操演時，也像台北一樣來場大雨，那可就慘啦！拂曉時分，記者們摸黑爬上離地六公尺多的參觀台，鐵架子搭的大參觀台，在上面走動會有些輕微晃動。

參觀台週邊都是農田，附近道路至少有將近千輛自小客車，載來數以萬計的民眾到現場參觀，演習區域內所有平頂房屋上，站滿黑壓壓的民眾，手裡是各式各樣的攝影器材，有些群眾帶著高高的鋁梯，站在梯頂上冒險拍攝，有些群眾為搶到好的攝影點，徹夜在守候，民眾們對國防的關心，實在令人感動不已。

參觀台旁邊有愛國者三型飛彈與三五快砲，以實兵擔任防空任務，05：40時陸戰隊的紅雀無人機，開始在操演區域搜索，接著陸航的一架OH-58D戰搜直升機、兩架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，飛臨演習場，實施週密的偵搜與警戒防衛。

06：28時F-16V（Viper毒蛇）戰機，機翼兩端掛著響尾蛇飛彈和AIM-120飛彈，輕巧漂亮的落地，滑行距離不到300公尺，接著幻象戰機、IDF戰機、E-2K空中預警機，依次帥氣的落地，獲得現場所有人的讚嘆，各機落地後由地勤人員開始加油掛彈，完成各項整備與檢查，「空戰出英雄，地勤一半功！」沒有地勤人員的辛勞，就沒有戰機的戰力。陸航一架CH-47D契努克重型運輸直升機，以吊掛方式，從戰區指揮部載來戰機所需整補料件，吊掛網卸脫後，地勤人員迅速將料件送往整補區，熟練的完成整補，展現國軍強而有力的聯合作戰支援能量，掌握整補時效就是掌握作戰時效！

▲漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」期間，首次亮相的空軍F-16V戰機，讓國人為其留下深刻印象。（圖／國防部提供）

07：27時、F-16V，除了原掛飛彈外，兩翼中間掛點，加掛兩枚AGM-84A空射攻艦魚叉飛彈，大開後燃器，威風凜凜的短場起飛，每枚魚叉飛彈重540公斤，彈頭221公斤，戰時這架F-16V，會超音速、超低空接敵，距離敵艦120公里，發射兩枚魚叉攻擊。

如有必要，F-16V可掛4枚魚叉飛彈，若10架掛4枚的F-16V，在空優裝掛機掩護下，飛向900公里以外的敵犯台艦隊，從不同方位發射40枚魚叉飛彈，敵犯台艦隊，必然造受沉重打擊而損失慘重！

後續的幻象戰機、IDF戰機、E-2K空中預警機，同樣快速俐落的在不到300公尺，完成短場起飛，值得一提的就是，所有在國道起降的戰機，從未做過任何預演，而是操演當天，直接降落在彰化戰備道，戰備道比機場跑道要窄小，戰備道的結構，也不如機場跑道堅實，這就充分驗證，我空軍飛官的優秀與訓練的精良，我空軍的戰力強大！

▲漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」期間，總統蔡英文也親臨視導。（圖／國防部提供）

大陸媒體與我們這邊自以為是的網路軍痴說：「用大量的導彈和長程火箭，把台軍所有機場跑道、高速公路戰備道，統統炸得柔腸寸斷，炸到根本無法起降，台灣空軍就完啦！」

是這樣嗎？當然不是！台海之戰我們首在戰力保存，從這次操演可以驗證，我們的戰機，只要起飛開後燃器，降落放阻力傘，在一千公尺平直的公路上起降，絕對沒有問題，既然共軍武力犯台難以保密，我們就有迅速進入戰術位置的時間。

戰機高速公路起降，是要熟悉離開機場作戰的準備，驗證任務編足的效能，並不是戰時要在已知高速公路戰備道起降，從Google地圖上不難發現，台灣全省一千公尺平直的公路，數量超過一千條。

戰時各戰區動員後備部隊，協助設立機場外起降的戰術航站，早就完成規劃，個人所知超過100個以上，只要有：油罐車、彈藥車、發電車、防空飛彈、導航設施、通訊設備、地勤編組、後備施工部隊，後備警衛部隊，以及地區警察單位配合。

在良好的抗紅外線偽裝網偽裝下，空軍有完整的SOP，可在一夜之間成就大量戰術航站，我們的戰機會從全台各地的公路起降作戰，在強大防空飛彈部隊協力下，除努力爭取台海空優之外，更可向敵內陸實施反擊作戰，國軍不求戰，但是不畏戰，更不避戰，有信心有能力，保護我們的國家安全！

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