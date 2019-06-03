《哥吉拉2怪獸之王》10大彩蛋解析！新舊版差異在哪？怪獸能力弱點介紹？

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《哥吉拉2怪獸之王》是2019年上映電影，是怪獸宇宙系列的第三部電影，多多將整理《哥吉拉II怪獸之王》10大電影彩蛋，包含新舊版本差異在哪？結局片尾彩蛋的含義是啥？怪獸能力和弱點是什麼？怪獸宇宙與未來怎麼發展？盤點大家都好奇問題，幫助觀眾更了解《哥吉拉2》的故事細節！

—以下含有《哥吉拉II怪獸之王》劇透，斟酌觀賞—



1.哥吉拉還在持續長大

▲哥吉拉身高從108公尺長高成119.8公尺，足足變大了將近快12公尺。（圖／華納兄弟影業提供）



哥吉拉的體型一直持續在變大，相比2014年《哥吉拉》和2019年《哥吉拉2怪獸之王》的牠，身高從108公尺長高成119.8公尺，足足變大了將近快12公尺，這也讓「傳奇版哥吉拉」（由傳奇影業所發行的哥吉拉）成為影史上第二巨大的哥吉拉，輸給2019年上映的「哥吉拉動畫三部曲」最終章的《哥吉拉：噬星者》，牠的身高為312公尺之高，足足比第二名多了2.5倍的巨大！

如有興趣可以加碼閱讀：《哥吉拉2怪獸之王》哥吉拉、基多拉、摩斯拉、拉頓能力解析，你都瞭解了嗎？

2.王者基多拉的設計概念

▲王者基多拉並非全是靠著CGI電腦動畫所製作，有很大一部分是靠著人像的動態捕捉所完成的。（圖／華納兄弟提供）



《哥吉拉2怪獸之王》的導演麥可道格堤（Michael Dougherty）在一次訪談中提到，希望「傳奇版王者基多拉」在視覺設計上能非常獨特，但為了不過分的偏離原始設定，在設計期間與日本東寶公司密切的合作和聯繫，設計上參考了眼鏡王蛇和東方的龍，且他也特別強調是「東方」，不是「西方」，因為導演不希望王者基多拉看起來和《冰與火之歌：權力的遊戲》影集的龍看起來一模一樣。

3.王者基多拉到底怎麼拍的？

王者基多拉並非全是靠著CGI電腦動畫所製作，有很大一部分是靠著人像的動態捕捉所完成的，王者基多拉的三顆頭顱分別是由三位不同演員所詮釋，中間那顆頭為基多拉的主腦，由曾在《毀滅大作戰》中動態捕捉猩猩「喬治」的傑森利爾斯（Jason Liles），而旁邊兩顆頭顱則由阿倫馬克斯森（Alan Maxson）和理查德多頓（Richard Dorton）所詮釋，而基多拉的龐大身體則靠著其他臨演所擔任動態捕捉。

4.基多拉原本要在2014年哥吉拉中登場？

王者基多拉原本一開始是設定要在2014年電影《哥吉拉》中便出現，讓牠於冰河時期的時候，以流星的方式墜落於北極區的冰層，也就是位於美國拉斯維加斯西北方的130公里處的尤卡山核廢料處置庫（MONARCH），但這項設定最後被取消了，原因是這個橋段與2007年電影《變形金剛》過於雷同，所以才延至2019年電影《哥吉拉2怪獸之王》中才登場！

5.哥吉拉1結尾彩蛋連結第二集

在2014年上映《哥吉拉》的結尾中，新聞記者在結尾唸出「怪獸之王」（King of the Monsters）這四個字，這不僅是2019年電影《哥吉拉2怪獸之王》的副標，也是1956年美國版哥吉拉同名電影的片名，此項安排可說是一箭雙鵰，同時致敬了經典片名，也為怪獸宇宙未來的作品做到完美的鋪陳！

6.僅有3位演員回歸演出

▲飾演日北核物理學家芹澤博士的渡邊謙（右）、芹澤博士的學生薇薇安葛拉罕博士的莎莉霍金斯。（圖／華納兄弟提供）

《哥吉拉2怪獸之王》為2014年電影《哥吉拉》的正宗續集，但第一集的男女主角亞倫強森（Aaron Taylor-Johnson）和伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），都因為檔期關係而未參與續集的演出，《哥吉拉2怪獸之王》中僅有飾演日北核物理學家芹澤博士的渡邊謙、芹澤博士的學生薇薇安葛拉罕博士的莎莉霍金斯（Sally Hawkins）和美國海軍第七艦隊威廉史坦茲上將的大衛史崔森（David Strathairn）回歸而已。

7.「她」很愛演怪獸電影

曾入圍奧斯卡金像獎的莎莉霍金斯（Sally Hawkins），這是她第三部演出怪獸主題的電影，前兩部片為2014年的《哥吉拉》和2017年的《水底情深》。

8.泰坦巨獸17隻總盤點

《哥吉拉2怪獸之王》是怪獸宇宙系列的電影，君主計畫透露有多達17種以上的泰坦巨獸，除了哥吉拉、王者基多拉、摩斯拉、拉頓、金剛和新穆透外，還有哪些怪獸呢？

如有了解17種怪獸的能力和外貌，以及詳細設定和起源介紹，可以繼續閱讀：《哥吉拉2怪獸之王》彩蛋｜17隻怪獸能力外貌介紹，你認識幾隻呢？

9.電影片尾彩蛋解析

《哥吉拉2怪獸之王》電影有1個片尾畫面（俗稱片尾彩蛋），在電影劇情結局跑完字幕後，有出現一個大約1分鐘的片尾彩蛋，這個片尾彩蛋的安排有什麼用意呢？對續集《哥吉拉對金剛》有什麼影響呢？與「怪獸電影宇宙」有什麼關聯性呢？

欲了解詳情可以繼續閱讀：《哥吉拉2怪獸之王》1個片尾彩蛋，與續集和怪獸宇宙有哪些連結？

10.基多拉與外星人的關係

王者基多拉向來是哥吉拉的宿敵，在過往的許多電影和動畫版本中，牠都是擔任主要的反派角色，《哥吉拉2怪獸之王》是王者基多拉第9部登場的電影，但卻僅是第二次不被外星人所操控，另外一個例外是1964年電影《三大怪獸：地球最大決戰》。

如有興趣可以加碼閱讀：《哥吉拉2怪獸之王》懶人包｜影評, 片尾彩蛋, 怪獸宇宙劇透, 關鍵細節總盤點！

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