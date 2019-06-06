韋安／郭董應對網外霸氣、網內和氣　別再為難吳敦義

▲郭台銘與國民黨五人小組會面。（圖／記者李毓康攝）



●韋安／資深媒體人、策略規劃

「聞道有先後，術業有專攻」。郭台銘自從由商轉政之後，顯然無法把在商場上，國際級的「商道」，無縫接軌到「政道」。

黨內互比式民意支持度由盛轉衰，郭台銘始終差韓國瑜一大截。說來可惜，如果從理性的「誰最適合當總統？」來調查，他絕對是趕超藍綠白的不二人選。但從感性的「喜歡誰當總統？」而言，郭董在接地氣方面，還是很吃力。

代工搶單拼得是成本、品質、工期，政治選舉則著重在品牌塑造，意識形態渲染和情感連接動員。郭董在他政治幕僚的誤導之下，把兩套不同訴求對象的模式，混為一談，而且現在還在「打爛賬」。

他這兩天指稱，黨中央在處理黨員團結的努力不夠，造成「黑郭」、「卡韓」。國民黨任憑候選人的支持者在那互相攻擊，「不但沒有大戰略，而且沒有團結大家的策略和方法」。怒指中時是最大隻假韓粉，最大黑郭總司令部。郭陣營還表示，在與5人小組見面時，仍會強烈要求，納入手機民調。

不過，除了旺旺中時離譜地挺韓、黑郭之外，其他的指控或主張，都講不到重點上，而且反倒陷吳敦義不義。

郭粉、韓粉相互攻擊，國民黨中央能如何調控化解？綠營蔡粉、賴粉隔空叫陣、互動，也沒有人要求民進黨中央出面負責。

至於説國民黨中央，目前「不但沒有大戰略，而且沒有團結大家的策略和方法」。請問這些民進黨中央有做到嗎？郭董不應該被那些前腳炮打中央，後腳卻空喊團結的醬缸太陽牽著鼻子走。初選殺到刀刀見骨，民進黨都沒在怕，國民黨怕什麼。只有這樣才能選出最強人選，不是嗎？

國、民兩黨的黨中央，在現階段能做到訂定初選規則，公平辦理初選，已經自求多福。而國民黨一波多折的初選辦法，比民進黨延後兩個月定案的，在民意觀感上更顯周延和公平。

郭台銘也應該反求諸己一下，自己有沒有三五不時地對韓國瑜酸言酸語、說三道四一番，這樣難道是搞友誼、拼團結。

還有，到了目前的狀況，要求納入手機民調，簡直是不領黨中央的情，還要「害」吳敦義。頒發「榮耀狀」，解決郭董「失聯黨員」的參選資格問題。三成黨員投票，七成民調，改成全民調。已經連「做」2球給郭台銘，再「做」第3球，恐怕整個初選都會「砸鍋」，不用辦了。

蘋果日報以室內電話和全手機電話民調做比較，結果幾無差距。郭台銘從一參選就提出應納入手機民調，也被國民黨中央以不可行為由回絕。如果現在初選走一半，「因人設事」僅憑郭董一人之議，而更改已定的遊戲規則，初選的公信力將大打折扣，韓粉不暴動才怪。

6月1日韓國瑜凱道造勢，看起來聲勢很旺，但是由此篤定韓一定勝出，還言之過早。

國民黨初選民調辦法，是採用黨內「互比式」與黨外「對比式」混合制。為了防止綠營支持者「灌票」，選出最好打的人，國民黨採用黨內「互比式」民調的比例較少，而黨外「對比式」的比例較高。

也就是説韓國瑜目前在黨內「互比式」，雖然贏郭台銘不少，但是還要看黨外「對比式」民調。最近出爐的幾份民調，郭台銘在黨外「對比式」民調中，贏過蔡、賴、柯的幅度，都比韓高出許多。郭、韓之爭，已是五五波。所以，韓郭兩人誰能代表國民黨出線，目前還很難説。

郭台銘應該保持戰略定力，對網外霸氣，對網內和氣、爭氣，揚長避短。繼續發揮自己優勢強項的同時，努力塑造接地氣的品牌形象，增強與選民的情感連接。否則天天目標「網內」，朝內打，只會功虧一簣。

熱門文章》

►賴神參選的四種結局

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。