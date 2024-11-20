「川普震撼」下　習近平「秘魯亞太經合會」的盤算

▲今年「亞太經合組織」（APEC）領導人非正式會議，在秘魯首都利馬舉行。（圖／路透）

● 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

今年的「亞太經合組織」（APEC）領導人非正式會議，在秘魯首都利馬舉行。美國總統拜登雖然依例和中共領導人習近平進行了會晤，但因民主黨在美國大選的潰不成軍，拜登與會的意義遠不如回鍋執政的川普，這位被《美國之音》形容為「屋子裡的大象」。

拜、習兩人都對世局動盪提出警告，也都希望為今後四年的中美關係定調。拜登目前處於跛鴨的地位，他與會的目的，一是強調在他任內，中美兩國對於一些重大問題，仍存在分歧和摩擦；但整體而言，雙方關係還是維持相對穩定的狀態；二是強調接下來兩個月是中美關係至關重要的過渡時期，雙方必須保持溝通，才能有效避免任何潛在的錯誤、誤判或危機。

習近平劃下「四條紅線」 川普目標「贏得競爭」

習近平重視原則問題，他為中美關係清楚劃下「四條紅線」，並宣示「四個沒有變」的基本立場。「四條紅線」包括台灣問題、民主人權、道路制度和發展權利；「四個沒有變」包括「中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變」；「按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變」；「堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變」；「賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變」。

拜登雖然持續川普第一任的對中強硬政策，但拜登鼓勵競爭，而非衝突；川普未來的作法將如《紐約時報》所評論：他「不只是滿足於僅僅管理與中國的競爭，他的目標是贏得這場競爭。川普的零和博弈和非常規策略，加上一個由對華鷹派人士組成的未來內閣，很可能會讓習近平失去他迫切需要的喘息空間，並將他推入一場他無法輕易控制或預測的高風險意志力考驗。」

可以預期的是，川普提出對中國進口產品徵收高達60％關稅，估計會導致中國國內生產總值減少兩個百分點。這對於經濟維穩的習近平而言，無異是個重大的打擊。我認為中共已做好心理準備，迎接中美這場「沒有硝煙的戰爭」。而且，中共不會是「孤軍作戰」。因為，全球經濟包括美國的盟國在內，都會受到川普保護主義政策的影響。

▼拜、習兩人都對世局動盪提出警告，也都希望為今後四年的中美關係定調。（圖／路透）

首先以日本為例，2023年美國首次超越中國成為日本第一大出口地，其中汽車出口帶動整體出口成長，川普提高關稅必對日本汽車產業造成重大衝擊；其次，中國是韓國最大貿易國，美國增加對中課稅勢必影響韓國出口，使韓國明年的經濟成長率只會在1.9％上下擺動。

由於川普強調「美國優先」，要求盟國承擔防衛責任，因此，這次亞太經合會就提供中共超前部署，推動「睦鄰外交」的有利平台。

習近平在與南韓總統尹錫悅舉行的場邊會談上表示，自兩年前在峇里島會見以來「國際和地區情況發生不少變化」。無論情勢如何變化，雙方都應「發揮地理相鄰、文化相通、經濟相融優勢，加強交流，深化合作，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展」。

APEC峰會明年將在南韓慶州舉行，南韓總統室高層官員表示，是習近平首先對尹錫悅發出訪中邀請，而尹錫悅也誠摯邀請習近平訪問南韓。

▼南韓總統尹錫悅與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／newscom）

習近平與日本首相石破茂的會談特別引人關注。習近平呼籲「中日應該堅持雙贏合作，維護全球化自由貿易體制」，認為「中國的發展對日本及世界鄰國來說都是機會。」習並敦促深化中日雙方的人際交流。據說這場原定舉行20分鐘的會談，結果延長到35分鐘才結束。《日本經濟新聞》分析指出，中國意圖接近日本的態度，在這次會談呈現出來。

習近平藉出席APEC會對祕魯展開國事訪問。中共連續10年成為秘魯最大貿易夥伴和最大出口市場，兩國礦業、基礎設施建設等領域重大合作項目大為推進。習近平和秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）共同出席錢凱港（Chancay port）開港儀式。這是中秘共建一帶一路的重要項目。

據BBC報導，它的啟用讓秘魯及周邊的智利、厄瓜多、哥倫比亞等國，得以通過此港口直達上海等亞洲市場。該港口預計能將南美至亞洲的航運時間，從原先的35天縮至23天。美國軍方擔心錢凱港被中共軍方使用，對美構成地緣政治挑戰。

習上任後曾5次走訪拉丁美洲的11個國家。有22個拉美和加勒比海地區國家與中共簽一帶一路合作文件。美國目前仍是拉美最大貿易夥伴，但從2012年開始，中國即成為拉美第二大貿易夥伴。2022年雙方貿易成長7.7％，達到4857億美元。另據聯合國「拉丁美洲和加勒比經濟委員會」（ECLAC）的報告，中共今年將是這個地區成長最快速的出口市場。

▼石破茂、習近平首度進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

「台灣問題」是拜習會重點 賴政府該關注中美關係變化

「台灣問題」必然是拜習會討論的一個重點，雙方也必然會各持己見，沒有交集；但根據陸媒報導，習近平在會談中，首度提及賴清德總統名字，呼籲美方認清賴和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理「台灣問題」；對此，我方黨政人士指出，從「拜習會」會晤現場，可見習近平並未向拜登提及「賴清德」三個字，這是陸媒報導逕行加入的文字。

其實，計較陸媒的報導並不重要，對岸對賴總統的「定性」，以及堅持「反獨促統」的立場，早已眾所周知。賴政府應該關注的是，如何因應川普上任後中美關係的變化。我認為不變的是：第一，川普不會放棄「台灣牌」，但做為美國的談判籌碼，台灣的經濟利益可能被交易，但台灣的地緣政治價值不容被犧牲；第二，中共不會以對台用武，輕易挑戰川普「不可預測性」的反應，而會在「可操之在我」的部分，加強對台軟硬施壓的力度。

▼計較陸媒的報導並不重要，賴政府應該關注的是，如何因應川普上任後中美關係的變化。（圖／記者林敬旻攝）

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