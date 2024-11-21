賴清德總統的高民氣　正在轉折變化

▲賴清德總統的聲望比上個月下滑5.8％。（圖／總統府提供）

● 陳淞山／專欄作家

游盈隆董事長的台灣民意基金會公布最新的民調（11月11日到13日調查）結果顯示，賴清德總統的聲望比上個月下滑5.8％，有43％不贊同賴處理大事的方式，42.8％贊同，而對卓榮泰內閣的施政表現滿意度也下滑5.4％，這是他們就職上任以來的最低點。賴清德總統的政治聲望從58％跌到42.8％,約下跌了有15.2％的情況，難怪游盈隆認為這是賴總統的第一次執政困境。

朝小野大 必須面對政治現實

其實，這是賴總統在朝小野大政治環境中強勢執政所必須面對的政治現實。在司法肅貪的政治紅利逐漸遞減，朝野惡鬥的政治亂象幾乎無解甚至越演越烈的情況下，必然會產生的結果，再加上美國總統大選川普當選的可能衝擊與政經連動效應，賴總統似乎應該審慎思考判斷如此永無寧日的政治惡鬥亂局，所可能導致的總預算難以順利通過的僵局，以及人事同意權與國家重大政策、法案被嚴重杯葛卡關後，國家發展可能陷入空轉，執政失能的窘境開始接續上演後，究竟該如何逐步渡過各種政治難關呢？

政治是圓的，剛強過頭容易折損的道理大家都懂，如何展現圓融執政與妥協韌性，讓國家重大施政能夠順利推動，而非用強硬對抗或一味甩鍋在野黨的態度來面對政局亂象，才是上上之策吧！

▼賴清德聲望民調迎來死亡交叉。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

多數台灣人不信川普 不願意交出保護費

上述民調結果顯示，有31.2％的台灣人樂見川普當選美國總統，44.2％的人則不樂見，與4年前相比，樂見者大減21.8％，不樂見者大增12.7％，這個數據再配合上述民調關於如果大陸武力攻台，僅有三成的人相信川普政府會派兵協防台灣，五成七不相信，還有川普欲向台灣索取保護費的事，有三成九同意，五成一不同意。顯然，台灣大多數人民是不相信川普的商人交易性格特質，更不相信他會為了保護台灣而肯出兵協防台灣來面對大陸的武力攻台，所以，多數人也不願意交保護費給川普政府。

基本上，這是一個台灣多數民意對美國人會當台灣靠山這個政治命題的否定，也更加意味著川普政府的不可預測性及美國優先的保護主義及孤立主義，對台灣未來的安全問題是有相當大的存疑與不信任，所以台灣如何在避戰與備戰的需求下提升自主國防力量，以及處理好兩岸關係發展的複雜問題？就是很關鍵的國家安全問題，而如何團結民心、解決朝野政治惡鬥亂象並修復兩岸關係的負向發展，就是賴總統必須展現政治格局、心胸氣度與領導能力的重大政治挑戰！

▼台灣大多數人民不相信川普的商人交易性格特質，更不相信他會為了保護台灣而肯出兵協防台灣來面對大陸的武力攻台。（圖／達志影像／美聯社）

少數執政卻強勢 造成烽火延燒、政府失能

首先，聯合內閣與大聯合政府的執政模式，應該成為執政困境如何解套的可能方式及選項，與在野黨分享執政權力與資源來凝聚朝野共識、化解紛爭，否則就如同上述民調顯示到結果，有四成三的相對多數不接受憲法法庭國會改革的立法釋憲結果，遠高於三成一的可接受；關於朝野政黨持續衝突對立的責任歸屬，有46.8％認為執政的民進黨應負較大的責任，僅有27.9％認為在野的國民黨與民眾黨應負較大的責任。

顯然，在這兩大政治議題上，民進黨是站在與相對多數民眾的對立面上扮演執政者的角色，俗話說，就是有功無賞，弄破要賠，台灣民眾還是認為我們縱使是五權憲法，但在政治上卻應該是實質三權憲法的政治運作體制，大法官的釋憲結果的確是弱化或閹割了立法院的國會調查權與聽證制度，早已跟不上時代的潮流與人民的需求及期待，縱使有其法理依據。

更何況，有能力解決朝野惡鬥政治亂象的就是總統，就是執政者，原本就該負擔更大的顧全大局責任，少數執政且強勢執政的結果，就是烽火延燒越演越烈，國家大政與重大建設停擺，政府嚴重失能，人民的利益受到嚴重影響與衝擊，難道執政的民進黨政府能夠推諉卸責嗎？

▼少數執政且強勢執政的結果，就是烽火延燒越演越烈。（圖／記者李毓康攝）

台灣國防安全 內部還要搞分化嗎？

其次，自主國防力量的強化與提升，難道就不需要在野黨的配合來處理好總預算的問題嗎？難道攸關台灣安全的國防問題，台灣內部還要搞分化、對立與對抗，硬要分執政與在野嗎？難道台灣的安全不需要團結台灣一切可以團結的力量來共同面對嗎？黨同伐異所造成的結果就是敵人還沒有來，我們先自亂陣腳搞分裂，在內部找敵人或製造敵人嗎？

最後，在當前兩岸關係發展嚴峻險惡的環境下，有必要搞鞏固支持群眾自嗨的挑釁味道文稿嗎？從台灣的政治角度出發，兩岸政府本來就是互不隸屬的國與國關係，又何必明確使用雙方國號的文字或語言來刻意強調或做政治圖騰呢？難道沒有更加圓融的政治論述，來避開挑動兩岸敏感神經的問題嗎？有關歷史主權論述的祖國論爭議，或許是標新立異的政治創舉，或許是某些好朋友們的神來之筆，這對兩岸關係的發展真的有其必要性嗎？執政不能不顧全大局，不能只是為了跟前任總統相較勁就恣意飆車，而不顧可能的後果與負面傷害，尤其是領導人，更要審慎決斷吧！

總之，從最新的民調結果顯示，賴總統的高民氣聲望已逐漸滑落至低點，這是政治警訊也是重大的轉折變化，要如何應對因應？要如何調整強勢執政的心態與態度，實事求是面對問題與挑戰？是該加以正視的時候了！

▼兩岸政府本來就是互不隸屬的國與國關係，難道沒有更圓融的政治論述，來避開挑動兩岸敏感神經的問題嗎。（圖／青年日報提供）

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