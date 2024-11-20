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川普羞辱林郁婷與台積電　賴清德躲哪去了？

我們想讓你知道…對岸對台灣不友善的發言，多半是老調重彈論述，談到對象多半是政治團體，川普卻是不偏不倚踏到最新出爐的台灣之光臉上，精精準準打擊台灣人的自尊心。賴清德卻一字不回，只敢捏軟柿子的醜態展露無遺。

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

● 汪葛雷／網路媒體工作者

談到「誰最常羞辱台灣」，許多人第一印象想到的是對岸。然而談到對「台灣之光」的精準襲擊能力，莫過於川普。

眾所皆知台灣人愛面子，又因為長期的國際孤立，格外渴望被國際看到的機會，也因為如此一代接一代，一直有台灣人／公司在國際上崛起，成為「台灣之光」，全民的驕傲。

而這幾年著名的台灣之光，莫過於台積電與三位奧運金牌選手，這其中就包含陷入變性人抹黑的2024年巴黎奧運拳擊比賽女子羽量級林郁婷。結果對於這些台灣之光，川普是怎麼對待的？

對於台積電，川普競選期間多次譴責「台灣偷走美國的晶片生意」，聲稱台灣應該付「保護費」。對於林郁婷的態度更是離譜，在毫無任何具體證據下，川普在造勢場合影射林郁婷與阿爾及利亞拳后是「男變女」與義大利選手對打，以此攻擊民主黨親善LGBT的政策，甚至說應該把賀錦麗送上擂臺和拳王泰森對決，「一定會很有趣」，言談中充滿踐踏小國與性別的歧視。

▼川普對於林郁婷態度更是離譜，毫無任何具體證據下，在造勢場合影射林郁婷是「男變女」。（圖／路透）

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

這引申出一個有趣的現象，對岸對台灣不友善的發言，多半是屬於老調重彈、複製貼上型的論述，談到的對象多半是政治團體。川普卻是「跟上最新時事」、「傷及無辜」，不偏不倚踏到最新出爐的台灣之光臉上，精精準準打擊台灣人的自尊心。台灣長年視美國為老大哥，在種種政策上極力配合，卻換得這樣的輕蔑踐踏，實在是讓全體台灣人情何以堪。

有趣的來了，對於川普對林郁婷的攻擊，賴清德「最高品質靜悄悄」。但在奧運期間賴清德可不是這樣說的，奧運期間賴清德臉書表示：「郁婷這一路走來，無端遭受已被國際奧會撤銷承認的國際拳總(IBA)惡意攻擊，無端遭受非議與霸凌……第一時間，我責請體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為……。」而隨後體育署馬上迎合上意，表示中華奧會聘律師發警告信函至國際拳總，續將於賽後「與選手、律師及國際奧會討論，對國際拳總進一步的提告。」

兩相一對比，川普這些見光度更高的敵意語言，賴清德一字不回，只敢捏軟柿子的醜態展露無遺。

▼對於川普對林郁婷的攻擊，賴清德「最高品質靜悄悄」。（圖／路透）

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

大家都能理解台灣不願得罪美國的心情，若說在野黨就真的對美國毫無顧忌，那也不符實情。但從民進黨，含蔡英文與賴清德執政加總八年多時間的表現來看，民進黨為了一己選舉私心，面對美國實在太沒有尊嚴與堅持了。

林郁婷的事情或許只是嘴炮，勉強能吞下去；台積電的發展可是攸關國運！而在人口老齡化，政府財政困難的大環境下，川普的「保護費」之說更是不能恣意配合。或許台美國力實在太過懸殊，台灣最終還是要配合美國，但這也需要高超的談判手法與適度的硬氣，才得以守護國家利益，而這絕非軟趴趴，高度依靠「親美牌」來選舉的民進黨能辦到的。

川普當選已是事實，展望未來，民進黨極可能利用立院藍白過半的局勢，讓藍白當美國保護費的「煞車皮」，既能實際上少付保護費，又可以抹黑藍白「親中反美」，其中尺度藍白一定要好好權衡，勿只是傻傻被利用而不自知。

▼或許台美國力實在太過懸殊，台灣最終還是要配合美國，但這也需要高超的談判手法與適度的硬氣，才得以守護國家利益。（圖／路透）

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

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