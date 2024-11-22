川普上台徹底顛覆美對烏政策？　遠程導彈成博弈焦點

▲拜登政府對遠程戰術導彈的供應設限，顯示其對於控制衝突升級的高度警惕。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

俄烏戰爭的長期化，使其影響力超出戰場本身，成為全球地緣政治的重要變數。美國作為烏克蘭最大的軍事和經濟援助提供國，政策方向對戰局具有決定性影響。拜登政府對遠程戰術導彈的供應設限，顯示其對於控制衝突升級的高度警惕。然而，隨著川普（Donald Trump）重新當選美國總統，外界普遍關注這一政策是否會因其更激進或更孤立的立場而發生重大變化。本文將全面探討拜登政策的背景、川普可能的政策選擇，以及對俄烏戰爭和國際格局的影響。

拜登政府遠程導彈政策 謹慎的援助策略

拜登政府自俄烏戰爭爆發以來，一直向烏克蘭提供大規模援助，包括財政、武器和情報支援。最新的政策改變表明，拜登已經批准烏克蘭使用美製長程ATACMS導彈，這一決定是對北韓向俄羅斯提供軍事支持的反應，旨在加強烏克蘭的攻擊能力，以抵禦俄方的進一步攻勢。

這一政策的轉變標誌著美國在支援烏克蘭的同時，也希望能夠控制衝突的擴大。雖然烏克蘭獲准使用這些導彈，但拜登政府仍然擔心，若烏克蘭將其用於攻擊俄羅斯本土，可能會被視為美國的直接介入，進一步引發俄方的報復。這一策略的調整反映出美國在支持烏克蘭與避免與俄羅斯直接衝突之間的微妙平衡。

然而，這一策略在烏克蘭和國際盟友之間引發了激烈的爭議。基輔政府多次施壓美國解除使用限制，強調這些武器對於削弱俄羅斯進攻能力、加速戰爭結束至關重要。一些歐洲國家如英國和波蘭對此表示支持，認為加大援助力度是抵禦俄羅斯擴張的必要手段，但法國和德國則持更為謹慎的態度，擔心這可能激化俄羅斯的報復行動，進一步升高地區緊張局勢。

川普的潛在政策選擇 激進還是收縮？

川普的外交政策向來標榜「美國優先」，傾向於減少美國在國際衝突中的角色。在過去的任期中，川普多次批評北約盟國「搭便車」，要求歐洲國家承擔更多防務責任。他對俄烏戰爭的立場也反映出這一傾向，認為美國應優先解決內部問題，而不是將資源投入「無止境的海外戰爭」。

川普重新上台後，可能會對拜登的政策進行重大調整。他可能採取的選擇包括，其一，全面解除遠程武器的使用限制，允許烏克蘭在戰場上使用美國提供的武器進行更有效的反擊。這樣的舉動將使烏克蘭獲得戰略優勢，並迫使俄羅斯進一步分散軍事資源。然而，這也可能被普丁（Vladimir Putin）視為直接挑釁，引發俄羅斯採取更具侵略性的措施。

其二，川普可能選擇縮減對烏克蘭的援助規模，並將重點轉向與俄羅斯談判，以期通過外交途徑實現停火或和平協議。這一策略符合川普一貫的實用主義，但可能導致烏克蘭在戰場上的劣勢擴大，進一步削弱其國際地位和談判籌碼。

川普的政策選擇不僅影響俄烏戰爭的進程，也將對美國的全球地位和盟友關係產生深遠影響。無論是採取激進還是收縮的路徑，都將重新定義美國在國際衝突中的角色。

▼川普重新上台後，可能會對拜登的政策進行重大調整。（圖／路透社）

國際格局的多重挑戰

川普的政策轉變可能在多個層面引發地緣政治影響，尤其是在歐洲和俄羅斯的應對策略上。

首先，歐洲盟友的壓力將顯著增加。波蘭和波羅的海國家等東歐國家對美國的軍事支持高度依賴，將其視為抵禦俄羅斯威脅的重要保障。如果川普削減對烏援助，這些國家可能需要重新調整防務政策，加大本國軍事投入。同時，歐盟內部的防務整合壓力也將增加，促使其探索更多自主防務的可能性。

其次，俄羅斯可能在美國政策變化的窗口期加強軍事行動。普丁一方面可能將政策變化視為對烏克蘭的戰略機遇，進一步擴大軍事行動範圍；另一方面，他也可能通過外交手段試探美國的政策底線，尋求削弱西方盟國支持烏克蘭的決心。此外，俄羅斯可能利用川普與普丁之間的潛在互動，嘗試在談判桌上爭取更有利的條件。

對烏克蘭而言，美國的政策變化將是關鍵轉折點。基輔政府目前高度依賴美國提供的軍事和經濟援助。如果川普減少支持，烏克蘭將需要尋求其他盟友的幫助，例如歐洲國家或其他北約成員。然而，這種轉變需要時間，且可能削弱其在戰場上的即時應對能力。更重要的是，烏克蘭可能因此在國際談判中失去部分籌碼，使俄羅斯在未來的和平協議中占據更有利的地位。

▼川普的政策轉變可能在多個層面引發地緣政治影響，尤其是在歐洲和俄羅斯的應對策略上。（圖／達志影像／美聯社）

結語

川普是否會改變拜登政府的遠程導彈政策，是俄烏戰爭及全球地緣政治的重要觀察點之一。拜登的政策顯示出對衝突升級的高度謹慎，但也因其限制性而引發烏克蘭及部分盟友的不滿。川普的重新當選可能對這一政策產生根本性影響，無論是採取更激進的軍事支持還是縮減援助，都將重新定義美國在國際事務中的角色。

取消遠程導彈限制可能使烏克蘭更有效反擊俄羅斯，但也會導致戰爭升級的風險。相反，若美國選擇削減對烏支援，則可能削弱西方對俄羅斯的牽制力，進一步加劇歐洲安全局勢的不穩定。未來局勢的走向，取決於川普如何平衡國內政治壓力與國際責任，並對俄烏戰爭及全球安全格局做出影響深遠的決策。

國際社會需要在這一政策轉型的關鍵時刻保持警惕，加強外交努力，尋求各方共同接受的解決方案，以減少戰爭對全球安全和經濟秩序的衝擊。

▼取消遠程導彈限制可能使烏克蘭更有效反擊俄羅斯，但也會導致戰爭升級的風險 。（圖／路透）





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