ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是快樂的事

▲▼謝宜容。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

▲ 謝宜容。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

● 戴晚郎／資深媒體人

伍佰早年有一首歌叫做《愛上別人是快樂的事》。我對這句話是有些意見的，你愛人、但別人不愛你，你還快樂嗎？答案恐怕未必。不然，由愛生恨是怎麼來的？但是，我卻可以自身經驗證明：「霸凌別人是快樂的事」。

我從小家裡窮；住在鄉郊破落地區。本人身體弱小、既不聰明又長得不怎麼樣，鄰家的孩子經常欺負我，或是使用極度粗鄙的語言加以羞辱。稍長之後，我在學校裡成績也不好，同學們喜歡給我取難聽的外號，或是捉弄我一番。想起來，這都應該是霸凌吧？ 我非常清楚的記得：他們在做這些事情時，眼裡閃耀著喜悅的光芒；臉上洋溢著興奮的表情。我想，他們心裡是快樂的。

校園霸凌示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲ 校園霸凌，你我都可能經歷過。(圖／達志／示意圖)

霸凌行為可能是源自人類依然潛在的動物攻擊性，加上社會化後的競爭壓力混合而成。我相信跟我有相同經驗的人應該不少。從學校、職場到軍中，人生何處不霸凌？大隻的霸凌小隻的、有權的霸凌無權的、有錢的霸凌沒錢的、長得漂亮的霸凌不夠亮漂亮的(但有時候會反過來)…….。

上述的霸凌場面多數是面對面的。自從網路出現後，又創造了另一種霸凌經驗。因為攻擊者躲在鍵盤後面，被霸凌者往往不知道霸凌者是誰。而且網路霸凌往往演變成集體化：群起而霸凌之，其規模之大也創出了霸凌的「新境界」。 目前的網路霸凌大致分為兩種：一種是看你不順眼、或者不滿你的言論，在你的社群網頁下留言修理你。

另一種是爆出某件涉及不公義不人道的社會新聞後，很多網友立即變身為「正義魔人」，發起「正義霸凌」，集體撻伐加害者。多數人生活都不容易。生活中產生的種種不如意怨氣，往往藉著網路來宣洩怨氣。因為這種做法很療癒，甚至可能讓人感到愉悅。

▲勞動部長何佩珊再度淚灑立院。（圖／記者黃國霖攝）

▲ 勞動部長何佩珊淚灑立院。（圖／記者黃國霖攝）

這幾天以來，台灣勞動部爆出有員工因為遭到「霸道主管」霸凌而走上絕路的案子，鬧得輿論譁然，群情激憤。其實，大家如果不健忘，應該記得某位前總統曾有名言：「勞工永遠是XX黨心裡最柔軟的那一塊」。多數人解讀「柔軟」是指「心疼」的意思。但事實上，它也可以被解讀為「柔弱」(好欺負)。這次發生在勞動部的悲劇，似乎印證了這一點。

儘管眼下執政黨被罵得很慘，但大可不必擔心，等到新聞熱度慢慢消退後，大家又照常過日子，一直要等到下一則霸凌新聞爆發後，大家才又再度High起來，如此這般的周而復始循環不息。但最終一切都不會改變。套用電影《笑傲江湖》裡的對白：「有人就有江湖，有江湖就有霸凌。」你，能躲到哪裡？

註：《笑傲江湖》原詞：只要有人的地方就有恩怨，有恩怨就會有江湖，人就是江湖。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

投稿
申訴
關鍵字: 勞動部 謝宜容 何佩珊 霸凌 戴晚郎 職場霸凌

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是快樂的事
賴清德總統的高民氣　正在轉折變化
勞發署員工輕生案　談「管理」問題
展現多層級政府間治理能力－－有關花蓮0403「紅單..
珠海亮劍　意在何方

推薦閱讀

網評／厭中所以反中，佔中是為了「港獨」？

戴晚郎／為奧運台灣選手加油，請先掏錢？

網評／厭中所以反中，佔中是為了「港獨」？

戴晚郎／支持廢死是「高等人類」！反對者是次等人？

安倍道歉，是為了讓侵略歷史變成「被遺忘的時光」？

戴晚郎／站直了，別趴下 93大閱兵與主席的強國夢

網評／當「老大哥」的深喉嚨有點疼　歡迎光臨《198..

葉少爺酒駕與「階級差異」暗示

賴清德總統的高民氣　正在轉折變化

戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是快樂的事

相關文章

快訊／輕生公務員家屬發聲了！媽媽崩潰哭求政府「不要官官相護」

快訊／輕生公務員家屬發聲了！媽媽崩潰哭求政府「不要官官相護」

勞動部勞發署北分署傳出職場霸凌，疑似導致39歲吳姓公務員4日在辦公室輕生，怎料勞動部調查報告認定北分署長謝宜容「目的良善」，並將吳男離世原因..

2小時前

勞動部霸凌案　死者母淚崩「我可憐的孩子」捶地：別再官官相護

勞動部霸凌案　死者母淚崩「我可憐的孩子」捶地：別再官官相護

快訊／謝宜容失聯「不讀不回」　明天恐不會現身道歉

快訊／謝宜容失聯「不讀不回」　明天恐不會現身道歉

謝宜容涉霸凌　高市議員開砲許銘春「冷靜切割」：把大眾當白癡嗎

謝宜容涉霸凌　高市議員開砲許銘春「冷靜切割」：把大眾當白癡嗎

徐巧芯爆調查官霸凌部屬將高升　調查局澄清已懲處「升官純屬謠傳」

徐巧芯爆調查官霸凌部屬將高升　調查局澄清已懲處「升官純屬謠傳」

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

賴清德總統的高民氣　正在轉折變..

賴清德總統的高民氣　正在轉折變..

戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是..

勞發署員工輕生案　談「管理」問..

珠海亮劍　意在何方

一起讀判決／遭遇職場霸凌　怎麼..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面