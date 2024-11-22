戴晚郎／人性本惡？　霸凌別人是快樂的事

▲ 謝宜容。（圖／勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署）

● 戴晚郎／資深媒體人

伍佰早年有一首歌叫做《愛上別人是快樂的事》。我對這句話是有些意見的，你愛人、但別人不愛你，你還快樂嗎？答案恐怕未必。不然，由愛生恨是怎麼來的？但是，我卻可以自身經驗證明：「霸凌別人是快樂的事」。

我從小家裡窮；住在鄉郊破落地區。本人身體弱小、既不聰明又長得不怎麼樣，鄰家的孩子經常欺負我，或是使用極度粗鄙的語言加以羞辱。稍長之後，我在學校裡成績也不好，同學們喜歡給我取難聽的外號，或是捉弄我一番。想起來，這都應該是霸凌吧？ 我非常清楚的記得：他們在做這些事情時，眼裡閃耀著喜悅的光芒；臉上洋溢著興奮的表情。我想，他們心裡是快樂的。

▲ 校園霸凌，你我都可能經歷過。(圖／達志／示意圖)

霸凌行為可能是源自人類依然潛在的動物攻擊性，加上社會化後的競爭壓力混合而成。我相信跟我有相同經驗的人應該不少。從學校、職場到軍中，人生何處不霸凌？大隻的霸凌小隻的、有權的霸凌無權的、有錢的霸凌沒錢的、長得漂亮的霸凌不夠亮漂亮的(但有時候會反過來)…….。

上述的霸凌場面多數是面對面的。自從網路出現後，又創造了另一種霸凌經驗。因為攻擊者躲在鍵盤後面，被霸凌者往往不知道霸凌者是誰。而且網路霸凌往往演變成集體化：群起而霸凌之，其規模之大也創出了霸凌的「新境界」。 目前的網路霸凌大致分為兩種：一種是看你不順眼、或者不滿你的言論，在你的社群網頁下留言修理你。

另一種是爆出某件涉及不公義不人道的社會新聞後，很多網友立即變身為「正義魔人」，發起「正義霸凌」，集體撻伐加害者。多數人生活都不容易。生活中產生的種種不如意怨氣，往往藉著網路來宣洩怨氣。因為這種做法很療癒，甚至可能讓人感到愉悅。

▲ 勞動部長何佩珊淚灑立院。（圖／記者黃國霖攝）

這幾天以來，台灣勞動部爆出有員工因為遭到「霸道主管」霸凌而走上絕路的案子，鬧得輿論譁然，群情激憤。其實，大家如果不健忘，應該記得某位前總統曾有名言：「勞工永遠是XX黨心裡最柔軟的那一塊」。多數人解讀「柔軟」是指「心疼」的意思。但事實上，它也可以被解讀為「柔弱」(好欺負)。這次發生在勞動部的悲劇，似乎印證了這一點。

儘管眼下執政黨被罵得很慘，但大可不必擔心，等到新聞熱度慢慢消退後，大家又照常過日子，一直要等到下一則霸凌新聞爆發後，大家才又再度High起來，如此這般的周而復始循環不息。但最終一切都不會改變。套用電影《笑傲江湖》裡的對白：「有人就有江湖，有江湖就有霸凌。」你，能躲到哪裡？

註：《笑傲江湖》原詞：只要有人的地方就有恩怨，有恩怨就會有江湖，人就是江湖。

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