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「職場霸凌」的黑暗真相　8種慣用手段大揭密！

我們想讓你知道…林萃芬針對常見的8種霸凌模式進行分析。在諮商經驗中，許多受霸凌所苦個案，會出現各種適應問題，甚至想逃離被霸凌環境。要協助被霸凌者，發展支持性友誼是個有效方式。

校園霸凌示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲霸凌行為導致許多員工感到極大的心理壓力，甚至出現心悸、冒冷汗及呼吸困難等恐慌症狀，極度影響工作環境的氣氛與員工的身心健康。（圖／達志／示意圖）

● 林萃芬／專業諮商心理師 

有一位以管理嚴格聞名的主管，經常對外強調「我的手下誰敢混水摸魚，我一定讓他滿地找牙。」儘管並未有人目睹公司員工真有如此狼狽的場面，但從員工們的表情不難看出他們每天處於高度緊張的狀態，幾乎能感受到內心的壓力如同腸子打結。在員工眼中，這位主管是缺乏同理心的，他每日早晨總要進行所謂的「精神訓話」，嘮嘮叨叨地逐一指導每個人的工作方式，要求員工百分之百遵從他的指示，不容許任何個人意見的加入。一旦員工稍有改變，他便會暴跳如雷，怒斥「誰讓你自作主張？」

據說，這位主管的霸凌行為並不限於此。他經常像幽靈般無聲地出現在員工背後，冷不防地糾正他們的錯誤「你這樣做不對啦！應該怎麼做才對。」這些行為導致許多員工感到極大的心理壓力，甚至出現心悸、冒冷汗及呼吸困難等恐慌症狀，極度影響工作環境的氣氛與員工的身心健康。

嚴格挑剔的霸凌者

由於這位朋友的作風實在讓人心生畏懼，專業諮商心理師林萃芬趁著閒聊的機會，不著痕跡地詢問他「你的父親從小是不是對你管教很嚴？」在她的著作《從說話洞察人心》中，林萃芬描述道，對方立刻神情緊張地反問「你怎麼知道？」

林萃芬跳過這個問題，更大膽地問他「那你的父親以前是否經常教訓你：『怎麼搞的，沒有一件事做得好。』」這時，對方結結巴巴地問「你……認識我父親嗎？」林萃芬其實並不認識他的父親，而是從這位朋友的言行推斷，他很可能有個嚴厲的父親。在嚴格管教下，這位朋友從小被迫成為一個「小大人」，不能做錯任何事情，更不能違抗父親的旨意，否則將面臨嚴厲的懲罰。

林萃芬指出，這位朋友在職場中一方面不允許員工自作主張，另一方面又經常感到憤憤不平「為什麼我要做這麼多事情、扛這麼多責任？」「為什麼我不能出國去旅行，稍微輕鬆一下？」林萃芬觀察到，他完全忽略了自己對於每件事情都要干涉，不肯放手讓員工自主行動，這種行為模式其實深受其嚴父影響，從小到大被強加的責任與控制，導致他無法輕易放鬆，也難以信任他人。

欺負新人的霸凌者

職場中，有時也會出現霸凌新人的情況，霸凌者通常會挑選那些容易被欺負的對象，強迫對方讓出資源，或以支配對方為目的進行霸凌行為。

林萃芬諮商心理師分享了一個案例，有位朋友跳槽到一家大型企業集團，報到後不久，便被資深同事邀請共進晚餐。起初，聚餐的氣氛相當溫馨，但當服務生端上咖啡後，情況便開始變調。資深同事話鋒一轉，開始不斷強調：「你要乖乖聽話，我叫你怎麼做就怎麼做。」這時，這位朋友才恍然大悟，這場「接風飯」的真正目的，原來是要給他一個「下馬威」。

這些職場中的霸凌者多半對人心懷恐懼，害怕自己的「地位」和「重要性」被新人取代。因此，若能夠降低霸凌者的「威脅感」，或許可以減弱他們的攻擊行為。降低「威脅感」最簡單的方法，就是「自我開放」。林萃芬建議，誠心誠意地向對方說明自己的立場，表達出自己並無意和對方爭功，且會以對方的利益為先，不會讓對方感到為難。

然而，若所有努力都無效，這可能意味著對方是一個多疑、缺乏自信且沒有安全感的人。在這種情況下，林萃芬建議，如果時間不長，可以把這當成一種磨練，體會職場百態；但若情況持續過長，就需要認真思考是否值得為了這樣的人犧牲自己的心理健康。

即便公司內存在欺生的現象，也不必感到沮喪。每個人都有基本的自我保護能力。當熟悉了公司的運作情況、建立了自己的人脈關係並找到工作價值後，適時地為自己發聲，便能形成一層心靈保護膜，不讓他人隨意欺凌自己。

▼分署長謝宜容疑似霸凌同仁，造成同仁輕生悲劇。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

▲▼謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

常見的霸凌行為

專業諮商心理師林萃芬指出，職場霸凌行為越來越常見，這些行為不僅包括揶揄嘲笑、言語恐嚇、散布謠言，甚至還涉及排擠孤立特定同事，目的是讓對方知難而退、無法繼續工作。

例如，有些同事會當著上司的面，通過揶揄嘲笑來揭發他人的短處。林萃芬分享，有次她聽到一位員工當著老闆的面開玩笑地對同事說「我發現你上網時看不該看的東西，你都看些什麼網站？」表面上像是不懂人際分寸，但這種話語會讓當事人深陷焦慮之中。霸凌語言對心理的傷害深遠且無法輕易撫平。林萃芬針對職場和生活中常見的8種霸凌模式進行了深入分析：

霸凌模式1：揶揄嘲笑被霸凌者

霸凌者常自以為幽默，卻不知揶揄的話語會對心靈造成持久傷害。例如，諸如「他的話能聽，大便也能吃」這樣的語句，只會使被霸凌者感到極大的侮辱。

霸凌模式2：公開或私下對被霸凌者咆哮、羞辱、威脅

林萃芬指出，這種霸凌行為常通過咆哮、羞辱或威脅的方式表現，例如「我不想跟垃圾說話」或「做不好就捲鋪蓋走路」。這些話會讓人心生畏懼，開始質疑自己的價值，甚至選擇退縮。

霸凌模式3：貶低被霸凌者的努力、能力、尊嚴

一些霸凌者通過貶低對方的努力和能力來打擊他們的尊嚴，使用如「你拿這個薪水不會覺得丟臉嗎？」之類的話語，讓被霸凌者感到羞愧，甚至懷疑自己的存在價值。

霸凌模式4：對被霸凌者吹毛求疵，刻意在小事上為難

霸凌者可能故意挑小毛病，刁難被霸凌者，激怒對方以形成敵對關係。林萃芬建議，面對這種情況應先觀察情勢，展現配合態度，同時積極與主管和其他同事建立和諧關係，減少被針對的風險。

霸凌模式5：刻意誤解、扭曲被霸凌者的言行

有些霸凌者因為預期他人對自己有敵意，於是先下手為強，採取攻擊或報復行動。林萃芬提到，曾有婆婆因擔心「示弱就會被吃得死死的」，因此在媳婦稍有不敬的情況下，立刻高壓霸凌對方。

霸凌模式6：孤立、排擠、冷凍被霸凌者

這種關係霸凌通常是為了達到某個目的，當目標受到阻礙時，霸凌者會採取報復式攻擊，迫使受害者讓出資源或位置。

霸凌模式7：言語恐嚇、散布謠言

一些霸凌者會利用網路散布謠言，或用惡意抹黑方式來排除受害者。林萃芬提到，像韓國明星雪莉就因不斷遭受網路霸凌，最終導致患上憂鬱症、恐慌症，甚至社交恐懼症，最後在不堪壓力下選擇結束生命。

霸凌模式8：冷暴力

所謂「冷暴力」包含「濫用權力」和「精神操弄」兩個要素。林萃芬強調，這種形式的霸凌對心理健康的破壞極大，長期下來，受害者會開始相信自己真的如對方所說般糟糕，屈服於對方的惡意操控。

林萃芬呼籲，對於職場霸凌現象應該引起更多重視，企業應該建立有效的機制來保護員工的心理健康，並確保職場中的每一位成員都能在安全和尊重的環境下工作。

霸凌對心理的影響

在諮商心理師林萃芬的諮商經驗中，她看過許多受霸凌所苦的個案。長期遭受霸凌的人通常會出現各種適應問題，例如孤單、焦慮、憂鬱、低自尊，甚至會想逃離被霸凌的環境。即便後來脫離了霸凌的情境，這些人的心靈仍會留下深刻陰影，時常擔心再度遭受孤立、排擠或惡意中傷。

要協助被霸凌者，發展支持性的友誼是一個有效的方式，有助於逐漸修復受創的心靈。具體來說，可以陪伴被霸凌者外出走走，並耐心傾聽他們的心聲，避免對他們說類似「這沒什麼，不要在意」或「不要理對方就好了」這類輕描淡寫的話。

▼長期遭受霸凌的人通常會出現各種適應問題，心靈會留下深刻陰影，時常擔心再度遭受孤立、排擠或惡意中傷。（示意圖／Andrew E Weber，取自免費圖庫stocksnap）

▲▼排擠／失落／低潮／孤單／煩惱／霸凌（示意圖／Andrew E Weber，取自免費圖庫stocksnap）

避免辦公室的霸凌現象

在辦公室中，要預防霸凌行為的發生，最簡單有效的方法就是降低環境中的衝突氛圍。當主管在處理霸凌事件時，最好不要屈服於高壓行為，無論是尖叫、嘲弄、打人、抱怨、激怒、威脅或哭泣等反應。同時，也要避免擴大高壓情勢，這時可以考慮使用「暫停法」來管理高壓行為。例如，先請當事人到一個不受干擾的地方冷靜，等情緒緩和後，再與霸凌者共同設定行為公約，明確說明在辦公室中需要遵守的行為規範，以及違反規範的後果，並表明公司將採取的措施，以協助員工找到非暴力的解決方式。

公司需要強調，所有員工都有責任協助建立一個避免職場暴力的工作環境。任何人目睹或聽聞職場暴力事件，都應立即通知人事部門或撥打員工申訴專線。公司在接到申訴後會進行保密調查，並對確實存在的霸凌行為進行懲處。

減少網路霸凌現象

要減少網路霸凌，一方面需要協助霸凌者控制怒氣，降低他們對於不悅的人事物所充滿的敵意，另一方面則要引導霸凌者去同理受害者的感受，訓練他們從受害者的角度思考，讓他們了解到網路霸凌可能帶來的有害後果。

▼網路霸凌也會帶來有害後果。（圖／示意圖／達志影像）

網路霸凌（Cyberbullying）。（圖／示意圖／達志影像）

調整不當發飆行為

不當的發飆也是一種霸凌行為。首先，應思考自己發飆的目的究竟是什麼，接著要設法降低衝動。許多愛發飆的人往往輕忽自己行為對他人的影響，期望別人在事情過後就忘掉所有的不愉快，這種心態缺乏同理心。因此，可以嘗試同理他人的感受。

如果一時無法改掉壞脾氣，可以先嘗試改變行為。例如，發現自己快要失控時，暫時離開現場，以避免遷怒於他人。隨後，逐步學習用正向方式表達情緒，例如練習使用「我訊息」來表達情緒，如「我很抱歉……」、「我無意暴怒……」、「我很生氣……」，說出當下的感受。憤怒多半是「我能夠」與「我無法」之間的衝突，因此若能將注意力放在「我能夠」上，自然會產生正向力量。

換個說法　「肯定命令句」換成「商量句型」

權威型的人往往會使用命令句來「維持秩序」和「控制進度」，如「你照著我說的話去做」、「你給我現在馬上做出來」等。若想調整說話方式，最快的方法就是把「肯定命令句」換成「可能」或「或許」的商量句型。

例如「我有個想法，也許你可以參考一下。」這樣的說法更具彈性，仍能達到「主導事情進展」的目的。「面對這種情況，或許你可以採取什麼做法。」這樣的表達也更為婉轉。

再者，可以將「你給我」改成「麻煩你」，對他人多點尊重，感覺就完全不同。例如，把「你給我去倒杯水」改成「麻煩你幫我倒杯水」，這樣的語氣不僅更尊重對方，也能減少被貶抑的感受。

▼林萃芬著，《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》，時報出版。（圖／時報出版提供）

▲▼ 林萃芬著，《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》，時報出版。（圖／時報出版提供）

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●本文獲授權，摘自《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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