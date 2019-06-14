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胡偉良／你所不知道的20項日本 「老後破產」現象（下）

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▲對於各國政府來說，養老金都是一個大問題，因為平均壽命延長，缺口越來越大。（示意圖／記者季相儒攝）

●胡偉良／品嘉建設關係企業創辦人

►看前十點

11.處於餓死狀態的患者

吃不飽飯，是很多老人的現狀，如果加上生病，那就是一場災難。

採訪中，救護車上橫臥著一位老年男性患者，精瘦，簡直就像是只剩皮包骨了一般。皮膚的顏色也已變為茶色。醫生們先對皮膚進行了分區清洗，又打了點滴。

運送患者的急救隊隊員說，患者家裡就像垃圾場一樣。那天，患者虛弱到了極點，家屬姐姐才終於感覺到異樣並緊急聯繫急救。

12.「富裕的鄉下生活」是真的嗎？

如果城市生存艱難，那回到農村是不是會好一些？至少吃飯有保證啊。

吉田勝先生每到夏天就在院子裡種蘿蔔、草莓等。農村雖有肥沃的土地，但種植真不是收益可觀的買賣。這些農產品的價值一直跌，再加上肥料等支出，一直都在賠錢。

同樣生活不景氣的還有北見女士。她每月只靠2.5萬日元的養老金度日。夫妻兩人一直靠種植水稻維持著農家生活，但從約20年前起，隨著貿易自由化的推進，米價大幅下跌，從那以後，生活就越來越艱難了。

北見女士個子矮小，140公分左右，一蜷下身去，周圍人都看不到她，要是倒在了田裡，恐怕來救的人都沒有。對她來說，農田作業中可能孕育著失去性命的危險。

13.無處安放的焦慮

這是一個三口之家，獨門獨戶住在東京都墨田區。父母均年逾80，兒子也50多歲了。幾年前，兒子因為公司裁員而失去了工作，現在仍失業在家。

自公司裁員之後，兒子就沒交養老保險。要一直這樣下去，那兒子到了晚年就幾乎領不到用以維持生活的養老金。採訪中，妻子千代女士無力地垂下了肩膀，說道：「一想到我們死後兒子怎麼辦，就擔心得要命。」

14.因護理老人而辭職

癡迷於工作的澤田先生一直單身，跟母親一起生活。大約在7年前，澤田先生55歲時，他的命運失控了。母親的老年癡呆症症狀惡化，為了照顧母親，澤田先生常常無法工作。

慢慢地，母親離不開人了，店門緊閉的日子多了起來。澤田先生選擇「護理離職」，但在母親離世，他希望回到正常生活時，發了幾十封簡歷，幾乎每週都去職業介紹所，但他卻仍然失業。

15.一旦臥床不起了，誰來照顧我呢

處於所謂「老後破產」前夜的很多老人，都被逼到了精神承受能力的紅線邊緣。從這些人嘴裡，不止一次聽到的，就是他們內心深處「想一死了之」的呼喊。

許多老人慨歎道：「一旦臥床不起了，誰來照顧我呢？雖然能用護理保險，那也得有錢才行吧。要是享受不了生活保護，我就只能悲慘地死在這個房間裡了。」

此外，也有不少老人認為：「要是給別人添麻煩，那還不如死了好。」這或許是堅實地走過工作時代而來的自尊，或許是不想給年輕一代增加負擔。

16. 沒有朋友

田代先生在居酒屋破產以後，存款也花光了，所有的心思都用到了怎麼樣能只靠養老金活下去。

貧窮的痛苦之處在於：周圍的朋友都沒了。田代先生說道：「比如，婚禮慶祝怎麼辦？葬禮奠儀怎麼辦？沒錢的話，無法與人交往啊。連朋友間的聚餐都參加不了，這樣的自己是可憐、孤寂、悲慘的。因為沒錢，朋友關係就會斷掉。」

他望著遠處，陷入了對往昔的懷念之中。但現在，這個夢想已經無法實現了。

17.沒有可以幫忙的人

獨居老人的「社會聯繫」非常薄弱。比如，「在日常生活中遇到困難時，請誰幫忙？」回答最多的答案是「孩子」，占39.8%。但應該引起注意的是，回答「沒有可以請來幫忙的人」的超過11.7%，即一成以上的人遇到困難卻連個救助的人都沒有。

18.孤獨老人

經濟苦難的獨居老人中，因配偶去世少了一個人的養老金而陷入經營困境的情況很多。

菊池女士有幸福的家庭，但不幸襲向這對形影不離的夫婦是在他們的晚年——獨生子幸一先生早夭。大學畢業後，幸一先生在運輸公司上班，是在老公去世前5年走的，當時才四十幾歲。兒子的意外夭折，讓她失去了老來的依靠。

老公又隨後離世。之後，她每月有8萬日元的收入，交完房租、生活費、護理服務費等，就會出現3萬日元左右的赤字。

菊池女士要獨自去陽臺卻無能為力，因為那裡有一個小小的臺階，老人有可能會摔倒。或許，是因為只隔了一片窗戶玻璃卻到不了外面的不甘，她的側臉上又是一副萬念俱灰的神情。

害怕寂寞的幸夫先生生前經常說：「我要走在你前面，你要送我啊。」這話都成口頭禪了。望著老公的照片，菊池女士對著佛龕嘟噥道：「被留在世上的我，也很孤單啊。」

19. 以烏鴉為友的老人

很多老人一個人生活，也沒人說話，在大田區的都營住宅區生活的一位老先生，他唯一的朋友，是公園裡的烏鴉，他說，從常人的角度來看，烏鴉很可能是個麻煩，但跟它們說話，可以打發自己的寂寞。

20.窮人就是該死？

採訪中，川西先生說道：「像我，應該不會長壽吧。長壽了存款也會見底，還是在此之前死了的好。」川西先生吐露心聲，希望在存款見底的5年內去世。他強調自己知道的那些選項，無論選哪一項都不想活下去了。

家住秋田縣的北見女士躺在榻榻米上，她看著天花板低聲說：「窮人就是該死吧。我在看新聞的時候就會這樣想。負擔越來越重，世道對於沒錢的人越來越無情了。」

21.長壽的折磨就像軟刀子殺人

菊池女士的存款約有40萬日元。在存款花完之前，就要繼續過著拮据的生活，當真是已經進入了「老後破產」倒計時狀態。

消費稅由5%提高到了8%，護理保險費等也在不斷上漲。或許，存款的取用節奏也會不斷加快。

面對存款只減不增，菊池女士說道：「一點一點，這像軟刀子殺人一樣啊。反正是要殺，乾脆一刀殺了算了。不想什麼長壽了。」

《老後破產：所謂「長壽」的噩夢》給人灰色基調的感覺，反應最大的卻是年輕人們，他們表示「這並非與己無關」、「不趁現在賺錢存錢，將來我也會這樣」。

個人命運與國運息息相關，老後破產大軍中，不乏有年輕時實現財務自由的人。年輕時經濟向好、年年漲薪，以為生活總會越來越好，因而購車買房、投資生意，沒有多少固定存款，結果因為經濟下行而投資失敗、生意破產，到了晚年入不敷出，這是大多數中產變破產的人生軌跡。

因為心懷「想開一家自己的啤酒店」的願望，40歲那年，田代先生心一橫，辭職下海，把存款和退職金都拿了出來，還借了一部分錢，開起了自己的居酒屋。一開始，經營很順利。但隨著日本經濟形勢的惡化，居酒屋的經營也漸漸困頓，赤字不斷……十年後，破產倒閉。

田代先生犯下的錯誤就是在高負債高槓桿的經濟環境下，選擇了激流勇進。這時他應該留一手，保住現金資產，保住大城市不動產，在自身的教育、能力培養上投資。而他為了居酒屋心願，不惜動用存款和退職金，甚至借款經營，這也為之後的破產埋下伏筆。

日本這些老人晚景悲涼，但他們可能只是老齡化社會到來時的第一批受害者。對於各國政府來說，養老金都是一個大問題，缺口越來越大，因為平均壽命都在延長，而養老金的繳納遠遠不夠。如果你還年輕，該作規劃了。

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