美國對台灣政策的變化　標誌著「新的階段」

▲美國近期在台灣議題上的動作展現了一種前所未有的清晰態度，標誌著台美關係進入新的發展階段。（示意圖／達志影像）

●楊聰榮／中台灣教授協會理事長、任教台灣師範大學

美國近期在台灣議題上的動作展現了一種前所未有的清晰態度，標誌著台美關係進入新的發展階段。雖然許多媒體將焦點放在美國近期的政策調整，但事實上這一變化是過去二十多年來逐步醞釀的結果。

美國調整政策框架 穩步深化與台灣關係

在 2008 年 12 月，美國公民及移民服務局（USCIS）發布了一份備忘錄，為歸化證書上的前國籍欄位以及公民證書上的出生國欄位使用「台灣」提供了指導。這項政策允許出生於台灣或持有台灣護照的申請人在相關移民表格和證書上將「台灣」列為其出生國或國籍。如今則進一步走向公開化，顯示美國在全球戰略中對台灣的定位發生了深刻轉變。

美國移民局近日正式規範未來持台灣護照申請美國國籍時，國籍欄位僅能標註為「Taiwan」，不得再出現「Taiwan, China」「Taiwan, ROC」或「Taiwan, PRC」等字樣。這一決定不僅是行政層面的技術調整更是美國對台灣地位認知上的重大突破，強化了台灣作為獨立政治實體的事實。

同時美國國會也展現出對台灣更積極的支持，共和黨聯邦眾議員提出決議案，主張廢除過時且不符現實的「一中政策」，並推動與台灣恢復正式外交關係、簽署雙邊自由貿易協定，以及支持台灣加入更多國際組織。這些行動顯示美國正穩步深化與台灣的關係，並逐步調整過去對台灣的政策框架。

▼行動顯示美國正穩步深化與台灣的關係，並逐步調整過去對台灣的政策框架。（圖／達志影像／美聯社）

美台各領域合作交流 帶來更多全球戰略可能性

台灣在美國全球戰略中的價值日益凸顯。首先台灣的地理位置對於維持印太地區的穩定至關重要。美國長期關注區域安全而台灣在「第一島鏈」中的重要性，使其成為美國印太戰略中不可或缺的夥伴。

美國近年來不斷加強與台灣的軍事合作，從對台軍售、軍事交流到戰略對話，都顯示出台美安全合作的深化。隨著全球局勢的變化美國對於強化與台灣的戰略聯繫有著更強烈的需求，也讓台灣在國際安全格局中扮演更重要的角色。

科技與經貿合作也是美國強化對台關係的重要推力。台灣擁有全球領先的半導體產業，美國與台灣的技術合作日益緊密，特別是在關鍵科技供應鏈的安全性與穩定性方面，台灣是不可或缺的夥伴。

美國積極推動台積電赴美設廠，並尋求與台灣建立更緊密的經貿關係，顯示台美之間的經濟互賴關係正在進一步升級。此外美國與台灣正在探討自由貿易協定（FTA），若能順利推進，將進一步提升台美經貿合作的層級，並強化台灣在全球經濟體系中的角色。

美國對台灣的支持不僅限於政治與經濟層面也包括國際參與的推動。近年來美國積極倡導台灣加入國際組織，並鼓勵盟友共同支持台灣的國際空間。

台灣長期在公共衛生、科技創新、民主治理等領域展現卓越貢獻，具備與國際社會更緊密合作的條件。美國的政策轉向無疑將為台灣在國際舞台上的發展帶來更多機會，進一步鞏固台灣作為全球社會負責任成員的地位。

美國對台政策的這些變化顯示出台美關係正朝著更緊密、更穩固的方向發展。這不僅是台灣在國際社會中的地位提升也是台美夥伴關係逐步成熟的體現。

美國正透過一系列政策調整，為深化與台灣的關係鋪路，未來雙方在軍事、經貿、科技與國際合作等領域的交流，勢必會更加緊密。這些發展標誌著台美關係進入新階段，也為台灣在全球戰略格局中的角色帶來更多可能性。

▼美國正透過一系列政策調整，為深化與台灣的關係鋪路，未來雙方在軍事、經貿、科技與國際合作等領域的交流，勢必會更加緊密。（圖／蔡英文臉書）

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