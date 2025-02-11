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川普喊停又重啟　為何要對「小額豁免」政策開刀？

我們想讓你知道…無論美國「小額豁免」政策何時會取消，中國電商以低價優勢向全球輸出通縮的態勢不會改變。若未來此套通關系統上線，相信也不會僅針對中國出口小包進行「小額豁免」。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲川普6日宣布暫時恢復「小額豁免」措施，等待系統上線後，才會正式對小包課徵關稅。（圖／路透）

●錢思敏／台灣經濟研究院副研究員

「小額豁免」政策喊停又重啟，川普於2月1日簽署行政命令取消進口美國可免徵關稅及相關特殊稅的「小額豁免」（de minimis exemption）措施，使得800美元（約新台幣2.62萬元）以下的商品需要繳交關稅等稅才得以進口。

因應此行政命令的上路，估計2024年每天會有超過400萬件比2023年280萬件還要多的小額包裹需要正式通關，而短時間關務將無法負荷，美國郵政總局（U.S. Postal Service）在2月4日遂因無法處理相關作業，直接宣布暫停接受來自中國與香港的包裹。

由於美國小包關稅課徵的系統還沒有準備好，因此，川普6日宣布暫時恢復「小額豁免」措施，等待商務部海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）與郵政總局共同推出關稅徵收的系統上線後，才會正式對小包課徵關稅。

目前尚不確定建立關稅系統要耗時多久，何時可以上線，但一旦系統建好，能快速有系統地徵收小包關稅，屆時美國將不再提供「小額豁免」。

「小額豁免」　件數和金額

就數量上來看，根據美國海關和邊境保護局的統計，2024年透過「小額豁免」進口美國包裹超過13.6億件，比起2023年的10億件要增加36%。而且根據眾院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）2023年的調查報告，透過Temu和Shein等電商平台而來的包裹占比達30%，而且可能有近半的包裹來源是中國。

就金額來說，依據美國國會研究處（Congressional Research Service）1月31日所發布的報告，中國小額包裹對全球的出口額從2018年的53億美元增加十倍以上，至2023年達到660億美元。而2023年中國向美國出口的小額包裹所申報的金額為184億美元，占美國所有進口小額包裹總額545億美元的三分之一。

政策實施背景

「小額豁免」門檻從原本的200美元提高到800美元是依據2015年美國國會所通過《貿易便利化和貿易執法法案》（Trade Facilitation and Trade Enforcement Act），目的是要促進跨境電商，例如Amazon, eBay和中小企業，簡化通關與進口程序。

而實施該政策以來，小額包裹數量從十年前約1.4億件增至2024年將近10倍之多，特別是在疫情與通膨的推波助瀾之下，從中國出口美國的廉價品大增。

▼根據美國海關和邊境保護局的統計，2024年透過「小額豁免」進口美國包裹超過13.6億件，比起2023年的10億件要增加36%。（圖／取自遠雄港官網）

▲各國是否競相取消小額商品包裹免稅額待觀察。（圖／取自遠雄港官網）

拜登時期　已提出加嚴規劃

早在去年（2024）年9月拜登政府即考慮要對「小額豁免」的政策提出加嚴措施。因為2023年美國海關所查緝到的非法物品中，有高達85%是從「小額豁免」包裹中所查獲的，因此，拜登規劃取消「小額豁免」，而且要求應提供小額包裹內容物資訊，以讓海關可以查緝違法和阻止仿冒、不安全產品的進口，例如製作芬太尼（Fentanyl）的化學品。

除此之外，該政策若施行，亦可避免小額包裹高價低報進入美國，維持產業競爭的公平性。舉例來說，一些按照正常程序進口的品牌服飾或是大型通路商進口商品，必須要繳交進口關稅，例如H&M、Walmart、Target等，但透過「小額豁免」政策，通關速度快，也直接省下關稅，售價更具優勢。

中國電商Temu和Shein以價差低至40%以上的產品售價席捲美國零售市場幾無敵手，造成美國本土電商相當大的壓力， 2024年4月Temu在美國市占率達到17%。

川普對中國加徵關稅措施的破口

在川普上任開始希望促進製造業回流、運用關稅增加收入、減少與中國的貿易逆差，同時，也要解決芬太尼的問題，然而，對中國進口商品全面加徵10%關稅措施下，「小額豁免」政策卻是上述川普期待的一大破口，自然必須要加以填補。

不過，現在看起來，這個破網還必須要透過美國海關與最重要的物流夥伴郵政總局的共同努力，以一套能夠快速查核包裹內容、品項、數量的流程，並加以課徵關稅的清關系統來支持，然而，短期內看不到該項系統實施的可能。

政策未能執行　給予中國喘息空間

雖然最終拜登離任之前並未通過此案，且川普現已暫時擱置取消此項政策。不過，野村綜合研究所曾於2024年8月估計，2024年中國以「小額豁免」的出口總額約為2,400億美元，占總出口7.0%，達GDP的1.3%，而若美國取消「小額豁免」將可能導致2025年中國出口成長下降1.3個百分點，GDP減少0.2個百分點。不得不說，這項政策未能執行，讓中國出口能喘一口氣。

另就電商利潤率和售價來看，在加計川普對中國加徵的10%關稅，估計平均稅率達到25%~30%之下，中國中信證券分析，可能會使中國電商原先10~15%的利潤率，降低5%個百分點，而且使Temu與Amazon的同產品價差由40%降低至27%左右。

可以想見的是這項政策若施行，對合法合規的中國進口商品來說，仍具價格優勢，但是對於違反智財權、未經檢驗不安全、有疑慮的化學品或是高價低報等的商品，在海關查緝之下，將無所遁形，而中國的出口將會因此減少。

無論美國「小額豁免」政策何時會取消，中國電商以低價優勢向全球輸出通縮的態勢不會改變。若未來此套通關系統上線，相信也不會僅針對中國出口小包進行「小額豁免」，而現在中國電商所採取的多元化產品供應鏈，意即改由巴西、墨西哥和土耳其供貨的做法，應該不是一個應對川普補破口的好策略。

▼無論美國「小額豁免」政策何時會取消，中國電商以低價優勢向全球輸出通縮的態勢不會改變。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美中關係,美中,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

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