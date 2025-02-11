川普「對等關稅」風暴下　台積電的危局與破局之道

▲美國總統川普公布針對多國的「對等關稅」措施，而台積電（TSMC），是否會受到影響備受關注。（圖／ETtoday資料照）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2月7日，美國總統川普（Donald Trump）與日本首相石破茂在華府舉行首次峰會後的記者會上顯示，他將近期公布針對多國的「對等關稅」措施，以實現美國與其他國家間的平等對待。儘管未明確指出受影響國家，但據道瓊子公司「市場觀察」網站報導，中國大陸、印度和台灣等對美享有較大貿易順差的國家可能位列其中。

這一聲明如同重磅炸彈，再次點燃國際貿易戰導火線，讓全球市場陷入不安。對於高度依賴出口的台灣經濟體而言，這無疑是一記重擊，而作為台灣半導體產業關鍵企業的台積電（TSMC），其是否會受到影響備受關注。

川普對等關稅 內涵剖析

川普的對等關稅概念早在競選期間就已提出。2023年6月的競選影片中，川普重申互惠貿易觀點，若某些國家對美製商品徵收100％或200％關稅，美國也會採取相同的關稅措施進行回應。從相關分析來看，這種對等關稅大致可分為三種類型。

第一種是針對特定產品的關稅調整，當美國的貿易夥伴對某產品適用的關稅高於美國時，美國提高該產品進口關稅以達成雙方關稅一致。通常新興國家為了保護國內產業，對先進國家工業製品徵收較高關稅是被允許的，但在「美國優先」政策下，川普政權可能要求新興國家也實現關稅平等，像中國大陸、印度、土耳其、巴西等新興國家更容易成為目標。

第二種是交叉報復式的關稅措施。例如，如果巴西為了保護國內自動車製造商，而對美國製自動車徵收高關稅，那麼美國可能會提高對巴西咖啡豆的進口關稅。

第三種是基於平均關稅率的考量，如果某國從美國進口產品的整體平均關稅率，明顯高於美國從該國進口產品的整體平均關稅率，美國可能對該國所有產品徵收統一高額關稅，不過目前這種方式可能性相對較低。

台積電 面臨壓力與挑戰

作為全球最大的半導體晶圓代工企業，台積電在川普政府一系列對外經濟政策下面臨巨大壓力。近期，外媒Phonearena引用市場人士說法表示，台積電考慮將晶片生產價格提高高達15%，遠超最初提出的5%增幅，這是應對美中緊張貿易關係及原材料成本上漲的結果。

台積電處於中美貿易關係下的困境之中，一方面依賴中國大陸市場需求，另一方面要考慮美國政府可能的制裁措施。川普政府曾要求台積電停止為特定中國大陸客戶服務並將部分產能轉移到美國本土，這些要求涉及技術轉移、人力資源、物流成本等眾多因素，實際操作難度極大。

在全球供應鏈調整的大背景下，台積電還面臨來自美國政府要求斷絕與中國大陸企業合作，以及全球半導體市場競爭加劇等多重挑戰，需要加大研發投入、拓展海外市場和提升生產效率來保持競爭力。

▼ 作為全球最大的半導體晶圓代工企業，台積電在川普政府一系列對外經濟政策下面臨巨大壓力。（圖／達志影像／美聯社）



應對策略與未來展望

面對嚴峻外部環境，台積電積極尋求解決方案。公司通過提升自身技術水平增強競爭力，努力開拓新市場空間，考慮收縮在中國大陸的業務並將更多資源投入到美國及其他國際市場。例如，台積電已在美國亞利桑那州建設新晶圓廠，於2024年开始量產，這有助於滿足北美市場需求和緩解中美貿易緊張局勢。

此外，台積電積極響應市場需求進行產品線擴展與創新，與日本政府達成協議設立研發中心，專注下一代半導體技術研究開發，這有助於提升技術實力和鞏固全球半導體市場領導地位。

台積電也在考慮與其他國家或地區建立更緊密合作關係以分散風險，專家認為只要妥善處理好與中美兩國關係，憑藉其在半導體產業鏈中的不可或缺地位，台積電仍有望保持行業領先地位。

在全球範圍內，台積電還在不斷探索新的發展路徑。隨著全球半導體產業鏈逐步調整，台積電可以利用自身的技術優勢，與更多國家和地區開展深入合作。例如，除了與日本的合作之外，還可以加強與歐洲、東南亞等地區的聯繫，共同推進半導體技術的進步和應用的廣泛化。

同時，台積電也可以進一步深化與美國當地企業的合作，在美國本土形成更加完善的產業生態系統，這樣不僅能夠更好地適應美國市場的需求，還能夠降低因政治因素帶來的不確定性風險。

而且，台積電還需持續關注全球市場動態，靈活調整自己的經營策略。隨著全球經濟形勢的變化，各國之間的經貿關係也在不斷演變。需要密切跟踪各主要市場的政策走向、技術趨勢以及消費需求的變化，及時作出相應的反應。例如，如果某一市場出現了新的成長點或者潛在的風險，台積電應該迅速評估並制定出有效的應對措施，確保自己在全球市場上的競爭優勢不會受到影響。

結語

川普的對等關稅政策對台積電而言是挑戰與機遇並存。這場國際貿易風暴中，台積電面臨業務結構和市場布局被衝擊的挑戰，需平衡中美關係，涉及技術轉移等複雜問題。但壓力也促使台積電積極適應，加大技術研發投入，如在美建設晶圓廠、與日本合作研發新技術等。

未來，儘管國際市場不確定性仍在，憑藉技術優勢和市場經驗，台積電若能靈活應對，妥善處理與各貿易夥伴關係，必能在風雲變幻中開拓新局，正如業內所言「困境中堅持，終能破局而出」。

※作者註：本文所提供的觀點僅代表作者個人見解，並不構成任何投資建議。讀者在做出任何投資決策之前，應自行評估相關風險，並尋求專業意見。作者對於因使用本文內容而導致的任何損失或損害不承擔責任。

▼川普的對等關稅政策對台積電而言是挑戰與機遇並存。（圖／路透社）





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