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DeepSeek引起「AI風暴」　全球市場將重構

我們想讓你知道…未來，這場AI戰爭可能形成雙極化發展：美國巨頭維持高端市場與企業應用，中國AI企業則透過開源與低成本策略快速滲透中小型市場，甚至可能改變全球AI生態的競爭規則。

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲這場DeepSeek引發的AI戰爭，將標誌著「輝煌七雄（Magnificent Seven）」（Alphabet、Amazon、Apple、Nvidia、Microsoft、Meta、Tesla）時代的終結。（圖／路透）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

近期，來自中國的人工智慧（AI）新創公司 DeepSeek 震撼全球科技界，不僅導致輝達（Nvidia）、台積電以及其他AI相關個股大幅下跌，也引發資本市場對AI技術與產業未來走向的深刻反思。這場由DeepSeek引發的AI戰爭，將標誌著「輝煌七雄（Magnificent Seven）」（Alphabet、Amazon、Apple、Nvidia、Microsoft、Meta、Tesla）時代的終結，並預示美國股市的全球主導地位將在2025年達到頂峰並逐步式微。

DeepSeek標誌AI技術標準產品化　開發門檻大幅降低

DeepSeek的最大衝擊來自於它以極低的成本，便能訓練出與OpenAI的ChatGPT、谷歌的Gemini 等封閉式AI模型相當的效果，甚至與Meta的Llama等開源模型相比也不遑多讓。

根據報導，DeepSeek僅使用了相對少量的輝達低階GPU，總訓練成本甚至不到600萬美元，遠低於目前市場上主流大型AI公司的開發支出。

這一模式直接動搖了全球AI產業的資本結構，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta、特斯拉等科技巨頭每年投入 數十億到上百億美元採購高階GPU與招募高薪研究人員，然而DeepSeek的模式顯示出，即便在美國對中國AI技術實施晶片禁運 的情境下，中國企業仍然能夠透過開源技術與成本控制打造出具競爭力的AI產品。

這是否意味著輝達的高階GPU市場需求將泡沫化？台積電的先進製程代工業務將受重創？目前市場雖無法確定，但股市反應已充分展現市場對這一可能性的高度焦慮。

DeepSeek的出現標誌著AI技術的標準產品化（commoditization）趨勢，這將使開發AI模型的門檻大幅降低，讓更多公司能夠基於現有技術改良並開發應用，而非從零開始訓練新模型。

這種趨勢的影響包括技術的民主化、市場競爭白熱化、大型企業控制力下降等等，大公司原先透過封閉模型維持市場壟斷的模式可能逐漸失效，使用者與開發者將擁有更多選擇權。

▼DeepSeek的最大衝擊來自於它以極低的成本，便能訓練出與OpenAI的ChatGPT、谷歌的Gemini 等封閉式AI模型相當的效果。（圖／路透）

▲▼Google、生成式AI、AI聊天機器人、Bard、人工智慧。（圖／路透）

中國用「低價破壞」模式　為AI產業投下震撼彈

中國企業過去曾經憑藉「低價破壞」（disruptive pricing）模式，重塑全球多個產業，如拼多多（電商）、SHEIN（快時尚）、比亞迪（電動車）等，而AI領域或許也不例外，DeepSeek的低成本優勢可能會對美國AI市場帶來類似衝擊。

DeepSeek的崛起可能導致美國股市的全球主導地位削弱，特別是過去被稱為「輝煌七雄（Magnificent Seven）」的科技股將面臨衰退，因為受到以下因素影響，包括AI投資熱潮降溫、川普政府的支出緊縮、其他市場吸引力上升等等，這顯示美國科技股的估值可能已過高，AI領域的投資也將從高資本投入、封閉技術主導轉向低成本、高效率、開放生態 的新競爭模式。

DeepSeek的出現，無疑為全球AI產業投下一顆震撼彈，它代表了技術門檻下降、開源模式崛起以及 AI市場結構的重塑。但這場變革仍處於初期階段，DeepSeek能否長期保持競爭優勢，仍取決於技術突破、資本支持、政策環境 以及市場接受度。

從歷史經驗來看，中國企業在低價破壞模式上屢屢成功，從電商、快時尚、電動車到AI，中國公司確實擁有擾亂市場的潛力。另一方面，美國科技巨頭仍握有龐大的市場規模、品牌優勢、企業用戶基礎，不會輕易失去領導地位。

未來，這場AI戰爭可能會形成雙極化發展，美國巨頭維持高端市場與企業應用，中國AI企業則透過開源與低成本策略快速滲透中小型市場，甚至可能改變全球AI生態的競爭規則。無論如何，這場競爭才剛剛開始，而影響將持續發酵。

▼從歷史經驗來看，中國企業在低價破壞模式上屢屢成功，從電商、快時尚、電動車到AI，中國公司確實擁有擾亂市場的潛力。（圖／路透

▲▼中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）推出新AI模型DeepSeek R1。（圖／路透）

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