胡偉良／你所不知道的20項日本 「老後破產」現象（上）

▲日本老年人口越來越多，社會高齡化現象引發許多問題。（圖／美聯社）



●胡偉良／品嘉建設關係企業創辦人

人們印象裡的日本富足且長壽，儘管有「失去的20年」，但國力不衰，日本有1.26億人上，其中65歲以上人口占比達28.1％，因為是最早步入老齡化社會的國家之一，成為其他國家觀察的視窗。

但在NHK特別節目錄製組錄製的名為《老後破產：所謂「長壽」的噩夢》的紀錄片中，淒慘情節卻遠超大家想像。日本孤身生活的老人逼近600萬，約有一半年收入低於生活保護標準——13萬日元。

每一位老人，年輕時都與你我一樣認真工作，做好了退休後的儲蓄計畫，卻從沒想過老後生活如此孤獨辛苦，甚至失去求生欲望。

有存款，有房子，有年金，為什麼還會「老後破產」？

錢不夠花、積蓄沒有、吃不飽飯、坐不起車、不敢生病、無人關照、沒有朋友、拼命工作……，聽起來慘不忍睹的情節卻是很多日本老人真實的生活。

「老後破產」問題不只衝擊65歲以上的老人，更進一步蔓延至工作人口。經濟衰退、收入減少、物價上漲的危機紛至沓來，年輕人就業困難，中年失業的上班族難以再次進入職場……，如果不能尋求解決之道，那麼，不管你現在年齡多大，都將成為「老後破產」的預備軍。

「萬沒料到，竟是這樣的晚年！」這句話卻成為不少日本老人的晚年寫照。有些老人甚至慨歎：「人總有一死，那還不如早點死死乾淨，我根本不想要什麼長命百歲。」

1.養老金到手那刻才敢「奢侈」

步入晚年的田代先生每月有10萬日元左右的養老金。老人每月房租6萬日元，剩下的4萬日元就用來生活。去掉水電煤氣等公共支出，再交完保險，手裡的生活費就只有2萬日元了。

只靠養老金根本無法過活。「到下一個養老金發放日還有幾天吧。但現在，幾乎已經沒什麼錢了。一點一點算計著，吃事先買好的涼麵。」採訪中，田代先生把麵條拿出來給我們看了看，是100日元左右兩把的涼麵乾麵條。

平時吃飯100日元左右，不敢犒勞自己。不過，田代先生只在確認養老金到帳後的那一刻，他才允許自己奢侈一回——到附近一所大學學生協會食堂裡吃400日元一份的午餐。

2.用電也成為一種享受

對田代先生來說，最痛苦的事莫過於沒有電，看不了電視。

一個人生活，每個月的電費至少也要花5000日元。他常用的是一台口袋型收音機，是幾十年前買的。孤身一人，無事可做了，就輪到收音機上場了。

入夜之後，田代先生的公寓裡一片漆黑，連書都讀不了。這種情況下，有電池就能聽的收音機就是必備之物了。

3.超級節約術

「一頓飯不到100日元啊。」這是澤田先生的處境。他用微波爐加熱，冒著熱氣的米飯上的是罐裝青花魚。澤田先生狼吞虎嚥地扒起飯來，期間他多次用方便筷撈起食品罐頭底下剩下的醬汁享用。

飯錢還是可以省出來的，但澤田先生無法節約的生活費是「洗衣費」。住的旅館沒有洗衣機，所以，他只能外出用投幣式洗衣房。雖說不過是200日元，但對澤田先生來說，超出兩頓飯錢的洗衣費是個很大的負擔。

4.不可小覷的生活額外花銷

有時候，一些不起眼的小事，卻是不可忽視的花銷。山田先生住的房間內沒有洗澡間。據他說道：「公共澡堂也漲價了，花費不是小數。即使像我一樣忍著兩天去一次，每個月的花費也近6000日元啊。」

5.攀不起的養老院

武田先生住在保健所，想再找其他住所，因為費用遇到不小的問題。找民營的收費老人院，馬上能空出來的每月需要15萬日元左右。但武田先生的養老金收入只有12萬日元，這筆錢他負擔不起。

6.為了省錢，只得乘免費班車

川西先生每次複診都是坐醫院的免費區間公共汽車。為了節約開支，他要坐這個免費班車，就必須靠不良於行的雙腳走20多分鐘到車站。這時派上用場的，就是老人專用的手推車了。走路的時候像推嬰兒車一樣，身子就能得到支撐了，可以代替拐杖。不只如此，累了還可以坐在上面休息。

搭計程車的話，單程就要花約2000日元，來回4000日元。搭計程車能減輕身體的負擔，但存款的減少也只在眨眼之間。

同樣感到交通壓力的還有北見女士。家住秋田縣的她，雖說兩個月才去一次醫院，但交通費單程600日元，往返就要超過1000日元。再加上醫療費，對每月靠2.5萬日元養老金生活的她來說，交通費仍是很大的負擔。

7.沒有 存款，令人惶恐

木村女士的收入只有每月6萬日元多一點的國民養老金，交完房租就身無分文了。她說，70多歲的時候還可以做做家政等，有收入，但現在身體動不了了，已經不能工作了。

木村女士就盡最大可能不去動用存款，餐費等也儘量節省。但存款仍在減少，這讓她越發不安。

8.連裝假牙的錢都省不出來

田代先生自從不去醫院後，有一件事很是讓人頭疼，就是牙沒了。他幾次都想裝假牙，可是又沒這筆錢，就一直沒去看牙醫。

看著喝下頭疼藥沉沉睡去的田代先生那蜷縮起來的背，不僅讓人聯想，換成自己，這種狀況能受得了嗎？沒有牙可以忍受，但還要經歷酷暑這一關。因為用不了空調，所以即便是日落之後，屋裡也熱得像蒸汽房一樣。

9.晚年淒慘，源於社會養老金騙局

山本女士80多歲，每月有6萬多日元的國民養老金，但要拿出5萬日元付房租，生活就靠剩下的1萬日元來維持。

1萬日元，撐起各項花銷。這不得不讓山本女士出門購物拖到傍晚以後，因為賣剩的商品會打折。「那怕只便宜10日元、1日元，對我來說，都已經很重要了。」

而山本女士的處境，與社會養老金騙局有很大關係。企業的社會養老金可以「一次性提前領取」。不少人都是因並不清楚 「社會養老金脫退補助金制度」到底是怎麼回事便加以利用，才導致無法領取社會養老金。一次性領取實際上損失重大。但這一點，據山本女士說也是為生活發愁時才意識到的。

比起山本女士，渡邊女士的情況更為悲慘。因公司沒有為渡邊女士辦理養老金手續，渡邊女士的養老金也沒領到。

35年，工作了35年的公司一直在騙她。沒有退休金，醫療費及其後的生活費，渡邊女士只能靠兢兢業業、一點點積蓄的幾百萬日元存款了。

10.80%的人無條件利用護理服務

在日本， 護理共分5級。若為「護理5級」，就需要家政人員每天都來了，其他還有紙尿布費、護理用床的租金等，再加上實際花的護理費用，有的人就為此花費了10萬日元以上了。

很多老人家裡到處都是垃圾，連下腳的地方都沒有，衣服也沒洗，連續幾天都穿著同樣的衣服。老人因為有自己的住宅，享受不到生活保護，但憑自己的養老金，又很難付得起護理費等開支。

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