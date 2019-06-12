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評／行政官員為何表態挺小英？

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▲▼立法院內政委員會 部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨總統初選民調進入緊要關頭，內政部長徐國勇也在臉書公開支持小英。（圖／記者屠惠剛攝）

文／曾旺鑫（資深媒體人)

民進黨總統初選民調進入緊要關頭，除了英粉、賴粉在社交媒體，大張旗鼓地為支持對象拉票、催票，行政院正副院長蘇貞昌、陳其邁，紛紛表態力挺小英。而在部級官員中，內政部長徐國勇也在臉書公開支持小英。

6月9日，徐國勇在臉書直接PO出，「就是明天，晚上6點到10點，民進黨總統初選電話民調，唯一支持蔡英文！」的圖文文宣。

接著，在後面連續多日，徐國勇都轉發小英的相關臉書內容。表態支持蔡英文連任總統的立場不言可喻，也成為綠營政務官中的「亮點」。

而徐國勇之所以這樣做的原因，據筆者了解有多重因素。當初在林全院長任內，他由不分區立委「臨危受命」，轉任政務官行政院發言人，是小英和林全有共識後，在一個颱風天裡，小英直接打電話給他，請他到寓所，當面徵詢意願。

而之後徐國勇又接任內政部長，充分顯露小英對他的知遇之恩。雖然徐的個性非求官之人，但這些應點滴在心。

另一個支持小英的原因，則是徐國勇最有切身體會，何謂「厝起一半，師傅不能換」。

在內政部職位上，徐國勇推動多項「利民」政務和改革措施。從社會住宅到基層警消社宅，以及提昇警消人員福利與待遇，還有警察換裝等，都受到小英的大力支持。讓內政部的舞台發揮得淋漓盡致，在短時間內，做出不少有感政績。徐國勇當然希望，像小英這樣的「好長官」繼續領導下去。

今晚的民調結局，將決定台灣未來的命運。從院長到部長都大力背書，也展現小英對國家的領導統御，都走在正確的軌道上。台灣是否能繼續進步前行，都在民眾的一念之間。

●作者曾旺鑫，資深媒體人。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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