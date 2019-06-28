ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 行動法庭 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
>

周慕姿／你是貓狗型戀人嗎？當迴避型遇上焦慮型的依戀型態

雲論

▲貓和狗的個性大不相同。（圖／達志／示意圖）

●周慕姿／心曦心理諮商所所長、諮商心理師、《失戀花園》專欄作家

我常常覺得，迴避型依附很像貓咪，而焦慮型依附有時很像狗狗。

當迴避型貓貓們心情不好時或不安時，或許不一定有明顯的表現，但可能要從一些細微的小動作中觀察，而且他們會明顯不太想搭理人，也不太想與人互動，想要逃回自己的小山洞或安全堡壘中

這是他們找回安全感的習慣方式。

焦慮型依附有時很像狗，當他們感覺到焦慮、心情不好或不安時，會很需要找人訴說、分享、互動，覺得自己有跟重要、親密的人連結，被理解，是他們紓壓與找回安全感的方式。

但若迴避型依附與焦慮型依附，在上了一天班、帶著工作的烏煙瘴氣與一身疲累回家時，很可能會出現類似這樣的衝突：

迴避型躲進自己的房間看劇、打電動、玩手機電玩.....而焦慮型很想要找迴避型伴侶聊聊天，卻發現對方一直沈浸在自己的小世界。

然後就可能出現以下的對話：

狗：「我覺得你都不在乎我！」

貓：「是不能讓我休息一下嗎？」

狗：「但我很想要你陪我玩！」

貓：「是要玩什麼啦你好煩！」（貓掌攻勢）

狗：（受傷跑開，或是留在原地互打）

當然也會出現，貓配合狗留在原地玩或是被狗「蹂躪」而一臉無奈的表情。

有時候我在想，若狗系與貓系能夠理解彼此不同的需求，或許這個互動情況有機會可以改善：

狗狗發現自己壓力大的時候，比較容易不安，因此下意識更需要和別人互動，所以狗狗可以學習自我安撫，安撫一下自己的情緒與身心，學會照顧好自己，等貓咪沒那麼累的時候再來找自己而貓咪壓力大時喜歡靠自己、習慣先把自己照顧好，那麼，在把自己照顧好之後，要記得有隻狗狗正在等你一起玩。

而貓咪或許也會發現，有的時候，一起玩會比自己玩更有趣、更紓壓，更覺得有安全感。

也歡迎大家留言分享你的「安全感」與「紓壓」練習。

熱門文章》

►一定要原諒傷害我的人嗎？也許你更該和解的人是自己

►你懂得談戀愛嗎？每晚從酒吧、派對落寞而歸的都會男女

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自「關於你的心裡事 - 周慕姿諮商心理師」粉絲專頁。以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 周慕姿 雲論周慕姿 貓狗 兩性 男女 情愛 感情 愛情 交往 迴避型 焦慮型 依附 依戀
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
吳景欽／倉促通過提名大法官是權力使然嗎？
周慕姿／你是貓狗型戀人嗎？當迴避型遇上焦慮型的依戀..
蔡昆洲／長榮航空罷工提出的「勞工董事」，是合理訴求..
李沃牆／G20除了川習會外　你該關注的八大重要議題
【國民黨政見會】杜震華／不同經濟思維的「韓郭」

推薦閱讀

阿飛／淡了和不愛了的差別

蔡昆洲／長榮航空罷工提出的「勞工董事」，是合理訴求..

【國民黨政見會】杜震華／不同經濟思維的「韓郭」

保養腸胃的3個關鍵：先把「好菌」養回來

閻大富／打造Lamigo桃猿的經營高招？

李沃牆／G20除了川習會外　你該關注的八大重要議題

謝金河／郭董的選戰策略尚有調整空間

超市食物被下架，真的是因為過期了嗎？

尤里安／殲6改造　大量無人機將攻台？

【汪汪真心話】狗狗好像討厭我？可能踩到狗狗的「地雷..

相關文章

李沃牆／G20除了川習會外　你該關注的八大重要議題

李沃牆／G20除了川習會外　你該關注的八大重要議題

本屆G20峰會除了「川習會」外，尚有那些焦點議題值得關注？對全球又有何影響？台灣雖非G20會員國，但相關議題卻與台灣息息相關，豈能置身度外？

李沃牆 3小時前

蔡昆洲／長榮航空罷工提出的「勞工董事」，是合理訴求嗎？

蔡昆洲／長榮航空罷工提出的「勞工董事」，是合理訴求嗎？

【國民黨政見會】杜震華／不同經濟思維的「韓郭」

【國民黨政見會】杜震華／不同經濟思維的「韓郭」

蔡昆洲／長榮航空罷工提出的「勞工董事」，是合理訴求嗎？

蔡昆洲／長榮航空罷工提出的「勞工董事」，是合理訴求嗎？

【國民黨政見會】杜震華／不同經濟思維的「韓郭」

【國民黨政見會】杜震華／不同經濟思維的「韓郭」

讀者迴響

行動法庭

NONO偷拍鮪魚裸照 閨密反目涉妨害秘密罪?｜行動法庭 第18集

NONO偷拍鮪魚裸照 閨密反目涉妨害秘密罪?｜行動法庭 第18集

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

長榮航空罷工提出的「勞工董事」..

長榮航空罷工提出的「勞工董事」..

杜震華／不同經濟思維的「韓郭」

保養腸胃的3個關鍵：先把「好菌..

打造Lamigo桃猿的經營高招..

G20除了川習會外　你該關注的..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面