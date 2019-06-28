周慕姿／你是貓狗型戀人嗎？當迴避型遇上焦慮型的依戀型態

▲貓和狗的個性大不相同。（圖／達志／示意圖）



●周慕姿／心曦心理諮商所所長、諮商心理師、《失戀花園》專欄作家

我常常覺得，迴避型依附很像貓咪，而焦慮型依附有時很像狗狗。

當迴避型貓貓們心情不好時或不安時，或許不一定有明顯的表現，但可能要從一些細微的小動作中觀察，而且他們會明顯不太想搭理人，也不太想與人互動，想要逃回自己的小山洞或安全堡壘中。

這是他們找回安全感的習慣方式。

焦慮型依附有時很像狗，當他們感覺到焦慮、心情不好或不安時，會很需要找人訴說、分享、互動，覺得自己有跟重要、親密的人連結，被理解，是他們紓壓與找回安全感的方式。

但若迴避型依附與焦慮型依附，在上了一天班、帶著工作的烏煙瘴氣與一身疲累回家時，很可能會出現類似這樣的衝突：

迴避型躲進自己的房間看劇、打電動、玩手機電玩.....而焦慮型很想要找迴避型伴侶聊聊天，卻發現對方一直沈浸在自己的小世界。

然後就可能出現以下的對話：

狗：「我覺得你都不在乎我！」

貓：「是不能讓我休息一下嗎？」

狗：「但我很想要你陪我玩！」

貓：「是要玩什麼啦你好煩！」（貓掌攻勢）

狗：（受傷跑開，或是留在原地互打）

當然也會出現，貓配合狗留在原地玩或是被狗「蹂躪」而一臉無奈的表情。

有時候我在想，若狗系與貓系能夠理解彼此不同的需求，或許這個互動情況有機會可以改善：

狗狗發現自己壓力大的時候，比較容易不安，因此下意識更需要和別人互動，所以狗狗可以學習自我安撫，安撫一下自己的情緒與身心，學會照顧好自己，等貓咪沒那麼累的時候再來找自己；而貓咪壓力大時喜歡靠自己、習慣先把自己照顧好，那麼，在把自己照顧好之後，要記得有隻狗狗正在等你一起玩。

而貓咪或許也會發現，有的時候，一起玩會比自己玩更有趣、更紓壓，更覺得有安全感。

也歡迎大家留言分享你的「安全感」與「紓壓」練習。

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