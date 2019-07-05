評／勇警犧牲凝聚力量　看見小英政府挺警行動力

▲鐵路勇警李承翰為了保護乘客因公殉職，事件讓許多人感到不捨，也喚起各界對員警配備的重視。（圖／記者翁伊森攝）

文／李佳茗

近日最令人揪心的新聞，莫過鐵路勇警為保護乘客不幸命喪歹徒刀下這則，當電視畫面播出鐵路同袍在醫院門口列隊敬禮致敬，「承翰，你的任務結束了，一路好走！」身為警眷，說真的內心鼻酸得難以言喻……



據報導砍殺警察的犯嫌被逮後，仍持續高喊「我是預謀的」，且身上藏有兩把刀，想起來令人膽顫心驚，這狀況不就跟捷運殺人魔鄭捷如出一轍？唯一不同的是，這次台鐵乘客幸運多了，車上有一名勇於任事的好警察，為保護民眾擋在第一線去面對這個殺人魔鬼，否則瘋狂犯嫌怎可能僅只殺害一人？



生命是不能放在秤子上衡量的，雖然李承翰的一命換得了全車無數人的性命，對於員警家屬來說，不論如何喚不回的是，為了照顧家庭選填返鄉服務的孝順兒子……但我相信對承翰而言，最重要的是對警察兩字所肩負的使命，雖在負傷劇痛下，他仍選擇死命緊抓犯嫌，他展現了警察最神聖最重要的責任，縱使是以自己年輕生命做為代價，也要完成保護人民的任務。



據報導員警殉職消息一出，小英總統隨即要求，增加公共運輸警力，並檢討第一線值勤人員裝備，更直接下令「要人給人、要錢給錢」，以最直接的行動力挺第一線執勤員警。



此外，內政部長徐國勇也說，會全力協助家屬處理治喪事宜，並爭取最高撫卹，幫承翰追晉職務及入祀忠烈祠等事宜，更承諾在10月後陸續增加260名警力投入鐵路警察局，以確保員警執法安全。徐的友人更以行動挺警察，捐贈300萬元購買約250支，符合警政署規格的電擊槍，要優先給鐵路、高鐵警察使用，來增加第一線執勤員警的配備。警政署長也說，要加強保障員警執勤的安全，攻勢勤務要每個員警都穿防彈衣，並採取雙人勤務。



所以承翰，祢保護的不僅是那班列車的乘客，祢更喚起國家對員警執勤安全與執法尊嚴的重視！凝聚產生力量，而團結誕生希望，在總統、部長、署長的力挺下，讓後續與祢穿著相同制服的弟兄們，執法都能夠更加的安全有尊嚴。



生命的多少用時間計算，生命的價值則以貢獻計算，為保護民眾而犧牲的承翰，祢的人生價值已遠遠超過大多數人；而為偉大使命獻身的英雄，理應永遠不會被人們遺忘，青山埋白骨，綠水吊忠魂。也望祢能順利入祀忠烈祠，讓後世都能悼念祢這份為了保護人民奮不顧身的忠勇！

●作者李佳茗，為警眷。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net