【勇警遭刺殉職】除了譴責犯人　我們還能做什麼？

●鄭匡寓／獨立撰稿人

警察李承翰遭刺傷搶救無效一案，除了譴責犯人外，也很多人譴責『忙著錄影上傳的年輕朋友』。坦白說，有點感慨也有點無奈。

如果今天是你，你會怎麼做？

一起去制伏那個犯人，還是大聲喝止對方，或是離開當下的車廂逃到另外一處？但最終的答案是，普通人在那個情境下只會保持害怕的呆立。因為當下有很多人對抗他，如果你很清楚自身不是犯人下一個傷害的對象，為此，可能只會選擇保持沉默。

或者是，盡可能留下證據，譬如拍照或攝影，因為這是人們最低底線的公審方法。你也可能聳聳肩，「這不是我的職責。」

如果有一個人在捷運上大聲說話、甚至是喝著酒，你就在他的身邊。你會忍多久才會出聲勸止他，或者是忍多久才會離開到下一個車廂；或者是，你會忍到下車？

「反正我下車就沒事了。」

「吵就給他吵，與我何干。」

很多人會把這個人的模樣、行為拍下來，放到網路上任人公審。與自身利益無關，畏懼或是害怕、甚至是無力阻止惡行，所以只能用最低底線的做法抵抗罪惡。人們有抵抗罪惡的念頭，卻沒有阻止、甚至是害怕波及自身的利益問題。

▲筆者認為人們有抵抗罪惡的念頭，卻沒有阻止、甚至是害怕波及自身的利益問題。（圖／翻攝自Facebook／鄭匡寓）

如果犯人沒有人壓制他，甚至知道他可能會傷害車廂內的人呢？你會怎麼做？你可能會出聲斥責他，甚至是聯合幾個人壓制他。因為當自身安全性被破壞時，你就無法置身事外。

因為有自身利益的損害，你才不會置身事外。當人們試圖拍攝惡行的影片上傳到網路上，往往大部分都來自於偷拍，因為不影響自身利益，於是人們會置身事外。

久了，人們都會忘了，團體才是守護彼此的共識。

與自身利益安全無關的時候，就交給執事者處理。而當危及自身安全利益時，人們才會勇於為自己出手。其實，這就是人之常情。而拍攝跟錄影的人，我可以保證他們肯定在事發之後會有許多後悔跟腦補：如果自己出手的話？但一切都來不及了。

靠著錄影、拍照，放到網路上公審，讓該執事者處，不是阻止惡行的當下「作為」。其實，這才是現代的文明疾病。

那不是那幾個人的問題，而是這個社會的問題。冷漠才是社會最大的疾病。

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