周陽山／台灣的中美代理人之亂

▲在台灣不易找到被美國認可的「美國代理人」，又如何能輕易得到中共信賴的「中共代理人」？（圖／達志影像／美聯社）

●周陽山／國立金門大學兼任教授

蔡政府急於尋找中共代理人，終於想出透過立法途徑將其繩之以法！問題是，中共代理人必須得到中共官方首肯，如果在台灣有很多人都爭著想做卻得不到授權，那到底誰才是真，誰又是假呢？難道蔡政府真的有足夠能力作出可靠的判斷？而負責查案的檢察官，又將如何確認呢？

不要以為依法辦事，證據到哪就追究到哪，就可沒事了。如果真的將這些人繩之以法，甚至最後執身囹圄，但中共官方卻出面否認，難道這些新政治受難者可以訴諸國家賠償，並制定《綠色恐怖時期政治受難者補償條例》，以謀事後救濟？而他們的冤屈，在政治恐怖氣氛下，又將如何得到確切平反？

事實上，在過去「白色恐怖」時期的政治受難者中，有一些人的確是共產黨員或中共派遣人員，最後列名在北京八寶山烈士公墓裡；但在台灣卻依然將其視為「政治受難者」或「民主鬥士」，這裡牽涉到認定問題。另一方面，也有許多人確實是誤認、誤判、被冤枉的。但是，今天我們又真的確定弄清楚了全盤真相嗎？

這就像美國在一九五〇至五四年的麥卡錫時代，參議員麥卡錫指責美國政府被共產黨滲透，有205人潛入國務院工作，他藉反共之名進行「獵巫」式聽證調查，故意惡整與其政治立場不同的民主、進步和異議人士，並指其受共產黨人利用，或根本就是共產黨滲透人員，結果導致許多人失業、受歧視，甚至被迫自殺！但後來卻證明絕大多數都是誣陷和虛構。

最後的結果是，1954年12月2日在全美社會強力反彈下，參議院以67對22票通過決議，對麥卡錫進行譴責！三年後，他因飲酒過量一命嗚呼，死時才四十八歲。

▼在台灣，很多人認為蔡英文代表美方的利益，而且奉行「美國第一」主張，極力爭取美國政府對她的支持。（圖／記者陶本和攝）



歷史教訓就在眼前，現在綠色政權，過去也曾自認是民主、進步，但上台掌權後，卻讓異議人士戴上紅帽子和血滴子，這真是歷史的嘲諷！民進黨人在對大陸情勢一知半解、問道於盲情況下，又如何一方面堅持「維護百分之百的言論自由」，另一方面卻全心全意搜羅證據，找出真正「中共代言人」？這樣的獵巫行動，如何保障不會是「麥卡錫主義」復辟和翻版，而不致誤認、誤信和誤判呢？

其實，代理人的定義本身就存在高度爭議。在台灣，很多人認為蔡英文代表美方的利益，而且奉行「美國第一」主張，極力爭取美國政府對她的支持。但川普總統恐怕就不一定會認可這想法！事實上，過去幾年被川普趕下台的國務卿、國防部長、國土安全部長和國家安全顧問已有好些人，恐怕都不是川普心中真正認可的。更何況是那些在台灣自認為代表著美方利益，實際上卻只是為自己利益而奮鬥的軍火掮客、及美國企業代理人。

既然在台灣不容易找到被美國總統認可的「美國代理人」，對中國大陸了解相對偏狹、對中共領導階層接觸很有限的台灣人，又如何可能輕易得到中共高層信賴，並委以重任，成為真正「中共代理人」？這恐怕才是尋找代理人的獵巫行動面臨的最大困境！

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