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韋安／徐國勇為什麼火大喊「吉了」？

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▲內政部長徐國勇 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲內政部長徐國勇。(資料照／記者吳奕靖攝)

●韋安／資深媒體人

當過多年民意代表，和主持過政論節目的徐國勇，也曾是言辭犀利、嗆辣，大炮型的角色。但自從轉任政務官，行政院發言人及內政部長後，心態調適也很成功，對於公眾輿論的各種批評與監督，都坦然面對，從來沒見過他反擊或動怒。

他曾私下自我調侃，「現在實在官不聊生」。有時推動政務，完全抱著服務公眾利益的初衷，但隨時都會遭受媒體過度檢視，和網民酸言酸語的「霸淩」。有次，媒體以毫無根據的傳聞向他求證，他只好對天發誓，「如果真有這樣，我們全家……」

但這次他不忍了，不僅在自己臉書向網民回嗆，決定「吉了」，還向警察機關舉報，由警察機關依社會秩序維護法來調查。

原來，有網民22日下午4點多，幇徐國勇辦了個「新聞發佈會」。幾分鐘之內，在多個挺藍批綠臉書粉絲頁上，圖文並茂地替徐國勇發消息：「徐國勇：韓國瑜連下雨的淹水不會處理，所以他不配當高雄市長」。

徐國勇為什麼這麼「火大」？一，他根本沒有説過這樣的話；二，就算他要講話，也不會説出這麽「弱智」的內容。

第三點尤其重要，前兩天高雄市副市長洪東煒，才來內政部拜訪，爭取下水道建設經費。內政部營建署表態「會持續全力支持建設經費」，同時也建議高雄市府加速辦理，申請各項已核定補助排水改善工程案件的款項。徐國勇或內政部，根本沒有在「卡」高雄。

徐國勇雖然是綠營的政務官，但他做事不分藍綠，因為對他來說維護執政黨利益最好的辦法，就是落實政見，拼命做出讓人有感的政績，而不是介入政爭。

當然，徐國勇喊「吉了」，也是對事不對人。對他為官的言行和作為，外界無論如何的評論和監督，他都可以坦然接受，因為是「可受公評之事」。但網民這樣幫他「發新聞」，把他沒說的話塞給他，實在是侮辱他的人格和智慧。

5月初，徐國勇協調內政部空勤總隊協助保育團體「南安小熊」野放，因邀請電視媒體隨行採訪，引發外界強烈批評。徐國勇為了止住輿論風暴，避免戰火向下及向上延燒，既保護下屬，也不讓上級單位受到波及，第一時間為了「負責」，在臉書上發佈道歉聲明。

不過，後來經過NCC的調查，隨行採訪的電視臺，在整個新聞處置和採訪過程中，並未違反任何新聞專業倫理，亦沒有干擾保育工作。

而在幾家媒體的後續追蹤挖掘之下，也證明徐國勇是「冤枉」的。他請托媒體跟訪，是為了在宣傳保育工作的同時，順便宣傳一下空勤總隊冒險犯難的工作辛勞，根本沒有外界所質疑「置入行銷」。

在整個事件落幕之後，徐國勇看到該保育團體在募款，就主動指示內政部從相關部門的預算中提撥10萬臺幣來補助該保育團體，絲毫不以當初因為「多事」而引起輿論風暴，及保育團體對他的批評為意。

從徐國勇上任以來，可以發現他從發言人身份到內政部長的角色轉換相當成功，適當得「換個位子就換了腦袋」，尤其對於內政的用心跟警消的關心，都看在人民眼裡，也難怪這次酸民的冤枉指控讓他氣得要發發動反擊，不讓外界的造謠抹滅他做事不分藍綠的實績。

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●作者韋安，資深媒體人。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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