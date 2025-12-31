ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
為和平奔走為台灣開路　解讀鄭麗文訪陸的真正意義

我們想讓你知道…鄭麗文此行的核心目的，從來不是為任何一方背書，而是站在「台灣要怎麼走下去」的高度，為兩岸和平與台灣發展尋找可能的空間。她所展現的，是一種不畏風向、不懼抹紅的政治格局，更是一種把台灣利益放在意識形態之上的責任感。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲批評者刻意忽略的是，鄭麗文一貫主張「中華民國立場、台灣利益」，她從未否認台灣的主體性，更沒有犧牲台灣的尊嚴。（圖／記者李毓康攝）

●文／國際政治評論員

近日，鄭麗文受訪時聊到前往中國大陸交流行程，卻遭到部分政治人物與特定媒體鋪天蓋地的攻擊，動輒貼上「賣台」、「投降」、「唱和對岸」等標籤。這樣的操作，看似激情，實則空洞；看似正義，實則是對台灣未來的不負責任。作為長期關心兩岸情勢、為台灣前途奔走的政治工作者，鄭麗文的行動，值得社會更冷靜、也更理性的看待。

鄭麗文訪陸不是「背叛」而是承擔　不是為個人聲量而是為台灣未來

必須指出，鄭麗文此行的核心目的，從來不是為任何一方背書，而是站在「台灣要怎麼走下去」的高度，為兩岸和平與台灣發展尋找可能的空間。她所展現的，是一種不畏風向、不懼抹紅的政治格局，更是一種把台灣利益放在意識形態之上的責任感。

當前台灣所面臨的最大風險，不是交流太多，而是對話太少；不是理解彼此，而是拒絕溝通。過去幾年，民進黨政府以意識形態治國，將兩岸關係推向對立與緊繃，結果換來的是軍事風險升高、國際處境更為艱難，青年世代對未來充滿不安，產業界對外部環境憂心忡忡。

在這樣的背景下，還有人願意主動踏出第一步，為和平對話搭橋鋪路，這樣的勇氣，難道不值得肯定？

批評者刻意忽略的是，鄭麗文一貫主張「中華民國立場、台灣利益」，她從未否認台灣的主體性，更沒有犧牲台灣的尊嚴。相反地，她清楚理解，唯有穩定的兩岸關係，台灣才有空間發展經濟、深化民主、強化社會韌性。這正是國民黨長期以來所堅持的理性路線：不挑釁、不冒進、不把台灣人民推上風險的最前線。

更重要的是，兩岸交流本身並不是罪。歷史已多次證明，對話可以降低誤判，交流可以累積互信。當民進黨一方面高喊「民主價值」，一方面卻用政治清算的方式封殺不同聲音，這樣的「民主」，才是真正令人憂心。把所有主張和平的人都打成敵人，只會讓台灣社會更加撕裂，也讓真正關心台灣的人噤聲。

鄭麗文選擇在風高浪急之際，承擔政治壓力，走向第一線，正是因為她看得比口號更遠、比選舉更長。她深知，台灣不能永遠活在對抗的敘事裡，更不能把未來完全寄託在不確定的外部變數上。台灣需要的是務實的戰略思維，而不是情緒性的政治操作。

對年輕世代而言，和平不是抽象名詞，而是能不能安心工作、能不能規劃人生、能不能看到產業持續發展的具體條件。對企業與勞工來說，穩定的區域環境，才是投資與就業的基礎。鄭麗文此行所傳遞的訊息，正是希望為台灣保留這樣的可能性，而不是關上所有的門。

我們也要提醒社會，民主的可貴，不在於聲音是否一致，而在於是否容得下不同意見。今天可以因為政黨立場而攻擊鄭麗文，明天就可能用同樣的標準對付任何不合時宜的聲音。這樣的氛圍，對台灣的民主絕非好事。

總而言之，鄭麗文訪陸不是「背叛」，而是承擔；不是「投降」，而是布局；不是為個人聲量，而是為台灣未來。在兩岸關係高度複雜、國際局勢快速變動的當下，台灣需要更多這樣有格局、有勇氣、願意為和平奔走的人，而不是只會操作恐懼、收割對立的政治人物。

歷史終將證明，真正為台灣好的人，不是喊得最大聲的，而是願意在最困難的時候，替台灣多走一條路的人。鄭麗文，正是其中之一。

▼在兩岸關係高度複雜、國際局勢快速變動的當下，台灣需要更多這樣有格局、有勇氣、願意為和平奔走的人，而不是只會操作恐懼、收割對立的政治人物。（圖／傅崐萁辦公室提供）

▲▼。（圖／傅崐萁辦公室提供）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

