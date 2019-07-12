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韋安／朱立倫為何窮追猛打郭台銘？

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▲在三場藍營的政見會上，朱立倫就常對郭台銘有針對性，一再質疑郭的政見天馬行空。（合成圖／記者楊蕓、黃國霖攝）

●韋安／資深媒體人、策略規劃

從國民黨舉辦總統初選政見會後，朱立倫便被外界冠上「正常倫」的美名。因為在政見會上，他溫和、理性，滿腹治國經綸，獲得不少好評。

不過「正常倫」很快就不正常，進入初選最後關頭的民調階段，朱立倫放下以往的溫儒優雅，連番對郭台銘窮追猛打，完全變成另一個「非常倫」。

前兩天，坊間傳出郭陣營操作「棄朱保郭」的聲音，朱立倫的子弟兵，馬上跳出來炮轟郭陣營「手段卑劣」。當郭陣營回應，朱不過是「區區第三名」，何必如此計較，這位子弟兵再也按耐不住，直接點名怒嗆「郭台銘太猖狂了吧！」「囂張！口不遮攔！」

接著，朱立倫也跳出來，先跑到郭台銘宣布參選的板橋慈惠宮，表示（慈惠宮）媽祖「不是屬於任何特定的人」，媽祖是大家的。媽祖是保佑大家平安的，「不是用來托夢的。」

對於初選前一周傳出「棄朱保郭」，朱立倫直說，講難聽點，郭董實在「太不夠意思」。同時加碼，批郭台銘不簽初選公約，不能因為自己是政治素人，就不守規範。對於郭台銘0到6歲兒童國家養的政見，希望郭不要再「瞎掰鬼扯」。

原本，在三場藍營的政見會上，朱立倫就常對郭台銘有針對性，一再質疑郭的政見天馬行空。那時，外界還以為兩人套好招，朱做球給郭殺。但從現在朱郭陣營火拼到刀刀見骨，則說明朱郭之間是「真打」，而非「假打」。

5人參加初選，正常來說為爭取出線，排名落後的，應該與第一名之間，存在主要矛盾，而與其他人是次要矛盾。現在怎麼郭朱2、3名之間的競爭，次要矛盾變成主要矛盾？這裡面是否有什麼難言的秘密和政治學問？還是韓國瑜與朱立倫之間，已訂下秘密盟約，才會讓「正常倫」突然暴走？

按道理，照目前的態勢看，無論朱立倫如何努力，都擺脱不了「第三名」的命運。就算郭陣營搞「棄朱保郭」，朱立倫還是穩當他的「第三名」，何必要卸下「正常倫」的好形象，撕破臉與郭台銘苦戰。

這就是問題的關鍵。如果「棄朱保郭」大力發酵，讓郭台銘在最後關頭，民調一舉追上韓國瑜，代表國民黨出線參選總統，那麼朱立倫的政治生涯，有可能等於提前結束了。

郭台銘會捨棄「關公好兄弟」王金平，而找朱立倫搭檔參選嗎？以郭偏執、雷厲風行的個性，會找一個「正常倫來」當行政院長嗎？就算郭找朱去，朱恐怕也吃不消。

而如果韓國瑜勝出，朱立倫無論當副手，或是當行政院長，都有巨大想像空間。所以「打郭保韓」，在初選中「立功」，符合朱的最大政治利益，外人也無可厚非。

在批評郭陣營搞「棄朱保郭」的同時，朱立倫連著多天大開記者會「衝刺」，也有牽制郭，和「保韓」的意味。畢竟，郭朱支持者的同質性，要比韓朱之間的同質性高的多。朱立倫民調數字約高，郭台銘勝出的機會越小，則韓國瑜的第一位子越安全。而朱立倫更上一層樓的機會，也就更大了。

不過，這也對國民黨初選過後，造成更大的隱憂。郭台銘一再強調，黨中央對他不公，他提出的建議，一個也沒被接受。現在外有「綠營灌票」，內有同志對他窮追猛打，他如果輸了，怎麼會心服口服。

在場外勤走基層的王金平，一再澄清，不會脫黨參選。但到時候，受了百般「委屈」的郭台銘，如果一意拉著王，非要繼續選下去，可能就是王金平和國民黨要面對的最大難題。

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