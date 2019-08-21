施典志／這個時代，為什麼還要繼續寫部落格？

▲文章搬家有救了！痞客邦宣布與天空部落推專屬轉移工具 。（圖／記者洪聖壹攝）

●施典志，資深編輯、譯者、社群經營者、講師、自由部落客，曾任PC home雜誌副總編輯、T客邦創辦人、博客來總經理特助、Yahoo奇摩社群經理（無名小站、知識+、Flickr）、Rocket.cafe 火箭科技評論編輯總監，目前在ETtoday負責某神秘小計畫。

我在寫前一篇文章《WordPress 購併 Tumblr 的一些想法》時，有提到要另外寫一篇來講一件我覺得很重要的事，就是在這個時代，寫部落格仍然是有價值而且重要的創作形態。

很多人覺得部落格這種東西已經死了；部落格平台倒的倒，關的關、寫部落格的人愈來愈少、社群平台的主流變成臉書、 IG、YouTube，為什麼還要繼續寫部落格？

我不同意「部落格已經死了」這種論述，下面要提出一些反證，還有我認為部落格才有的一些優越性。

部落格仍然非常有影響力



首先，部落格雖然流量不像過去那麼大，但仍然非常有影響力；這種影響力表現在幾個不同層面。

搜尋結果：部落格文章佔好佔滿



首先是搜尋結果的佔有率。各位不妨回想一下，當你在 Google 上搜尋各種內容，特別是吃喝玩樂等生活相關資訊時，出現最多的，是什麼類型的文章？

答案是部落文，特別是痞客邦的文章，真的是超級多，隨便搜都是他們家的文章；很多來自綜合或垂直媒體的內容，排名都還在後頭。

下面這張圖是用 Google 搜尋「宜蘭 親子餐廳」的第一頁搜尋結果，加了綠色底色的是來自部落格的內容；你可以看到這佔比有多高。

▲用 Google 搜尋「宜蘭 親子餐廳」，搜尋結果第一頁出現最多的是部落格類型的文章。（圖／作者提供）



很多人可能會問：哇靠，部落格的 SEO 這麼強？確實如此。這是因為部落格的結構，天生就對搜尋引擎演算法十分友善：大量文字可供索引，而且文字還是結構化的（有大標、中標、小標和內文，還有標籤和分類）。

部落格只要內容紮實豐富，再加上一點調整和最佳化，SEO 分數就衝上去了，排名當然漂亮。

知名部落客的曝光率一直很高



另一個部落格的影響力，來自於知名部落客的大量曝光。直到今天，大眾媒體還是很喜歡找部落客上節目，出版社還是很喜歡找部落客出書。原因在於部落格的創作門檻比較高，能夠自如運用文字來創作的人，通常比較有料一點。

相較於其他形態的網紅，YouTuber 和電視台的利益往往互相衝突，有你無我；IG 網紅美則美矣，未必人人腹中有料，出口成章；就我個人觀察，真正上得了檯面的 IG 網紅並不多。

所以部落格根本就沒有死，而且還活得好好的；用部落格創作的人還是很多，很有活力，也很有影響力。

許多事，只有部落格才做得到、做得好



在各種當紅的 UGC 內容形態中，有不少事情是只有部落格才做得到、做得好的，不論 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram 等其他社群服務，都比不上部落格。

且聽我道來。

部落格能同時承載多種內容形式



部落格的創作媒材雖然以文字為主，但能兼容並蓄，不論任何形式的內容，YouTube 影片也好、一段錄音也好、超連結也好、圖片相片也好，甚至是在臉書、推特或其他平台上的發文，都能以嵌入碼的形式放進部落格中。

這使得部落格文章，能夠同時以多種媒材的形式來呈現內容；相對的，其他 UGC 平台很難讓你這麼做。

部落格的這個特色，也讓部落客有機會同時經營多種不同社群平台，視需要自由切換，彼此聲援、相互助攻，發揮更大綜效。

你經常會看到不少知名部落客，同時也把其他社群平台經營的有聲有色；但臉書、IG 或 YouTuber 網紅同時也擁有人氣部落格的例子就比較少。

我自己過去經常有機會以演講的形式，分享我在社群經營、內容行銷和媒體的一些觀察與心得；演講的內容和投影片，經常也是以我過去寫過的部落格文章轉化而來；這也是另一種形式的再創作。

部落格的創作限制最少（但創作門檻極高）



臉書、IG 或 YouTuber 網紅不容易同時經營好部落格的原因，還有一個，就是文字創作的門檻很高。

這和讀者對部落格閱讀的期待是有關的：讀者會期待在部落格上讀到較長、較豐富完整的內容。

舉個例子好了。比方說某個美食部落客在臉書粉絲頁裡貼了幾張相片，還有兩三段短文，簡單描述他吃到的某家餐館與菜色；我們都會覺得這很 OK，再平常不過。

但是，如果這位部落客把同樣的這兩三張相片、兩三段短文，照樣發表在他的部落格上，讀者還會覺得 OK 嗎？不，多數的讀者只會覺得這個美食部落客寫文不認真，實在有夠混。

平平都是同樣的內容，為什麼讀者期待差別這麼大？

這是因為讀者會期待在部落格上要讀到更多資訊，也就是更長的文字、更豐富的圖片，以及大量和餐廳有關的資訊（地址、電話、網址、營業時間、停車資訊、能否刷卡等等）。

但在臉書上，讀者期待的是輕薄短小的內容；如果你放了長篇大論上去，網友反而會覺得奇怪。正因為讀者對部落格的閱讀期待如此「嚴苛」，所以不是人人都能跨過這樣的創作門檻；要用大量文字進行創作，真的不是件容易的事。

也因為文字創作的門檻較高，因此當噗浪、推特和臉書這些創作門檻更低（也就是讀者期待更低）的社群平台出現時，那些創作不出長文章的部落格原有用戶就群起轉檯，讓部落格平台的用戶一下子大幅減少，也讓社會產生「部落格已死」的錯覺。

▲隨著 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram 等其他社群服務興起，許多人以為「部落格」已不再符合現代需求，事實不然。（圖／記者洪聖壹攝）



事實上，我認為部落格並沒有死，也不會死，而是被「純化」了；還留在部落格的，都是能夠輕鬆駕馭文字的創作者；他們持續在部落格發表優質內容，所以大家搜尋網路內容時，才會看到有那麼多搜尋結果還是來自部落格。

另外一點也很重要：只要透過文字就可以生出部落格內容，所以部落格的創作限制其實是很少的；只要你能坐下來打字，就可以創作；不像 IG 或 YouTube 這樣的視覺創作，還得有一定的技術（像化粧）或器材（攝影設備、燈光、收音等），甚至人還得長得夠上相才行。

所以，只要你有心透過文字進行創作，而且願意練筆，就一定能寫部落格，隨時都可以開始。

溝通複雜概念，部落格最適合



大家常說現今的讀者，愈來愈喜歡速食內容，愈來愈傾向接受輕薄短小的內容形式，這的確是事實；推特、臉書、IG 和 YouTube 的走紅，正是反應在其內容的短小和易於吸收之上。

但這個世界並不「完美」，許多事情偏偏就是那麼複雜，沒辦法簡化，不容易三言兩語說清楚；這樣的內容就很適合在部落格上以文字呈現，不那麼適合在臉書、IG 和 YouTube 上傳達。

我這篇文章就是現成的例子：「部落格為什麼重要」這麼複雜的事情，要把它濃縮到一百個字以內簡單講完，或是拍一支三分鐘短片、做幾張 IG 圖來溝通，大概會有很多細節沒辦法講清楚。

並不是什麼事都能化約成簡單的概念。不簡單的事就值得、而且應該用三五千字、甚至一萬字、更多字，好好把它講清楚。（當然有很多 YouTube 網紅會拍長影片來講複雜議題，不過有些影片真的讓我覺得冗長到看不完；而且看文字可以自己決定閱讀速度、要不要跳過某些段落，看影片的速度和節奏就很難自己調整了。）

但是，即使要講述的概念很複雜，不適合直接透過 FB、IG 或 YouTube 來溝通，但部落客還是可以善加利用這些輕量級媒體，把摘要或梗放上去，利用這些擴散能力較強的社群媒體，吸引對這話題有興趣的人，到你的部落格來深入閱讀。

也就是說，部落格和其他社群服務，正好形成絕妙的互補關係：用輕薄短小的社群媒體進行密集且頻繁的互動宣傳，然後讓真正有興趣的人，來部落格進行更深入的閱讀。

部落格加上其他社群媒體，就像長槍加短劍一樣，堪稱絕配；只有能夠駕馭長篇文字的人，才有本事使用這樣的武器組合。

部落格文章影響力，可以持續多年



俗話說：「凡走過必留下痕跡」，部落格也是如此。由於部落格天生對 SEO 友善，所以只要是寫過的文章，都有機會在多年之後，透過搜尋被網友發掘閱讀，持續發揮影響力。

以我自己的小小舊部落格「西瓜的滋味：Tenz’s blog」為例，雖然兩年前我搬來Medium 寫文後就不再更新，但看網誌統計就會發現，每天都還是有幾十個網友透過搜尋進來讀舊文。

有些貼文當時就比較受歡迎的文章，甚至在事隔多年之後，每個月也都還是有人來讀，如下圖：

▲《蘋果日報版面分析》是我在 2012 年寫的文章，一直到 2019 年的今天，也持續有人來讀。（圖／作者提供）



像我這種小部落格的舊文都一直有讀者來捧場，那些更大更紅的部落格，其影響力的持續累積能量，更是可想而知。

相對的，其他形式的社群平台，上頭的內容多半都是快速更替的，而且不論 Facebook 和 IG 都是如此（YouTube 稍好一些），所以影響力的累積是更不容易的。

也就是說，你嘔心瀝血、辛苦創作出來的內容，在其他的社群平台上，很快就會被其他的內容洗掉，而不容易被讀者發現，更不用談持續發揮影響力了。

部落格是專賣店，其他平台是大賣場



大家通常有個錯覺：我在臉書開個粉絲專頁、在 IG 和 YouTube 開個頻道，那裡就是我的專屬空間，用戶都會進來看我的內容。

事實上完全不是這樣：你的內容在這些平台上，根本就沒有什麼「專屬空間」；而是會被一則一則地拆開，跟其他人的內容與廣告混雜在一起，共同出現在用戶的塗鴉牆上。

大賣場就是這麼回事。你的貨物和其他競爭對手的貨，同時都陳列在貨架上，供人挑三撿四；運氣不好的話，被挑走的就是別人的貨。

再者，因為內容實在太多，這些平台不得不用演算法來過濾，篩選出個別讀者想看，或含金量較高的訊息；你辛苦產生的內容，不見得有機會秀在讀者眼前。

通路為王。在大賣場賣東西，想讓貨品陳列在比較好的位置，甚至只是想要擠上貨架而已，往往就得忍痛付出高額上架費，或是配合通路要求打折辦活動；在 FB、IG、YouTube 貼文也一樣，想要更多觸及，被更多人看見，付點錢給平台是免不了的。

有時平台還會用各種奇怪的理由，把你的內容下架，或是減少分潤；這些平台大多是跨國公司，你的申訴往往只能得到機器人回信，甚至石沉大海，音訊全無。

部落格不一樣。相較於什麼都有，什麼都賣的大賣場，部落格就像專賣店，只有你的內容會出現在裡頭，不會有別人的東西來搶生意。更不會有什麼演算法去篩選你的內容。

而且，當你的貨進不了大賣場、或是在大賣場賣不動時，至少部落格完全是自己的，不會拒絕你的上架內容（除非你在部落格平台貼一些違法或違反使用條款的東西，因而被平台下架）。

當然，專賣店和大賣場都需要導客，這兩種通路彼此也不互斥；但部落格相對之下更純粹，更是專屬於你的舞台，比較能打造一致的體驗。

部落格容易轉型

從專業媒體、官方網站到電商網站，都可以



寫得好、人氣旺的部落格，很容易轉型成更大、更專業的媒體。這樣的成功案例所在多有。

▲知名作家、藝人吳淡如ㄧ直都有經營部落格的習慣。（圖／翻攝自吳淡如部落格《且行且珍惜》）



想要變成專業媒體，你可以邀請更多厲害的人來一起寫，讓部落格的內容更豐富；想變成看起來更專業的媒體網站，以 WordPress 來說，也只要換個好版型、增加一些功能就能做到。

專業的網站往往需要自有網域。把自有專屬網址加到部落格上，也並不困難。有些大型部落格平台也提供自定網域的功能，自架部落格系統的話就更沒有問題了。

事實上，有很多很厲害的中小型媒體，一開始就是用部落格系統來架設的；等它們長大到需要更多自定功能時，才去刻自己的系統。

公司行號最需要的官方網站，也能用部落格輕鬆做出來。以 WordPress 來說，有許多打造官方網站用的布景主題，很快就能做出一個有模有樣的官方網站（但骨子裡還是個部落格）。

如果你想賣東西，用部落格除了可以進行深度內容行銷之外，加上電商套件，也可以打造出一個屬於自己的電商網站。

相對的，在臉書、IG、YouTube 上，受限於平台的功能和限制，每個人的版型看起來都大同小異，很難在內容之外突顯出專業形象；要套上自定網域就更不容易了。

講了這麼多，綜合一句話：如果你想要一個能夠自己掌控的網路空間，部落格真的是目前的最佳解答。

寫作是一種純粹的樂趣

當然，你可能只需要寫作，不需要做什麼官方網站或電商網站（例如我），這樣的話去用 Medium 或一些大型部落格平台就很好了，不必自己架站或弄什麼自有網域。

寫部落格的樂趣，就在於想寫什麼就寫什麼，而且只要能打字，隨時都能寫。這是一種非常簡單、純粹的樂趣。

我寫部落格已經超過十年，而且也會一直寫下去；歡迎大家都來寫。

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