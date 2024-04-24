股市從來不缺笨蛋　老子兩千餘年前早已印證

▲ 在現實投資市場中，我們往往刻意忽略風險而吹捧報酬。（圖／記者湯興漢攝）

● 張宮熊／國立屏東科技大學財金教授

《道德經》第58章說：「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」禍與福互相依存。二千五百年前老子便告訴我們禍福相依的自然法則，放在金融市場投資上便是明白的告訴大家：報酬與風險猶如雙胞胎般是相生的。然而在現實投資市場中，我們卻刻意忽略風險而吹捧報酬。2006～2008年的「保本型連動債」是前者；當今的「高配息ETF」便是後者！

1979年卡尼曼與拖洛斯基提出展望理論（卡尼曼於2002年獲頒諾貝爾經濟學獎），藉由田野調查發現：主導人們投資行為的，並非傳統經濟學完全理性的基本假設，而是當下的情緒。據他們當時的觀察，有三個常見的現象綁住了投資人面對不確定環境時的理性決策：資訊的可取得性、思考的代表性偏誤與定錨效應。

三種現象綁住投資人的理性

資訊的可取得性導因於個別投資人在眾多可參考資訊大海中所取得的資訊受限於我們個人條件與習慣。例如你的財金資訊可能主要來自2～3個專業媒體，閱讀習慣會讓我們無意中築成一個堅不可催的資訊護城河。在順風順水情況下讓這個護城河越挖越深；然而外在變數太多，舒適圈在環境大幅變化下可能會讓你成為溫水煮青蛙的主角。就像現在散戶一窩蜂的在購買指數型ETF，連計程車司機都可以宛如專家一般講出購買ETF的大道理。

▲ 近年來股市風起雲湧，為台股募集ETF創造了歷史新猷。（圖／ETtoday資料照）

代表性偏誤簡單講就是刻板印象。當面對不確定環境時，我們會把面前的投資標的或問題用過去經驗或訊息集合中類似的案例類比化。在2008年金融風暴後，華爾街的一眾財金專家瞬間銷聲匿跡，取而代之的便是指數型基金 ETF：以較少的績效獎金與管理費用，取得更高的投資回報。歷經十多年的獲利經驗已經形成一個堅不可催的刻板印象。近年來在風起雲湧的股市當中可謂是全民愛戴，連出家人都拿著香火錢購買00940 ETF，為台股募集ETF創造了歷史新猷。可以說：如果你現在不懂ETF，那你就落伍了。

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定錨效應宛若是投資人在面對不確定環境時的一盞明燈。13年前世界第一支安卓手機創造者hTC夾著37元股息的威力，在外資喊出1,500元天價定錨下，瞬間登上1,300元的台灣股王，後來蘋果iPHONE上市、眾多安卓手機品牌加入競爭後一路崩盤，最低來到25元。而今我們的護國神山在外資喊出840元天價定錨下，第二天也來到796元的近期最高點。定錨到底是股海中的一盞明燈、還是釣魚者下的一個餌？唯有付出慘痛代價的人才能領悟其中的辛酸。

禍福相倚 切莫重報酬輕風險

以上三個人性弱點其實與個人或集體經驗有強烈的鏈接並交互作用。做對了便是鶴立雞群、出人頭地；做錯了便是雞立鶴群、黯然退場。歷史不會重演，但歷史會以驚人的相似方式再度出現。如果我們仍然刻意解讀認知的訊息與經驗是對的，卻忽略掉對我們不利的訊息與經驗，當真應驗了華爾街的一句名言：股市從來都不缺笨蛋。

人都有趨吉避凶的本性，但是如果刻意地強調報酬、忽略風險，放任自我的感覺飄移在茫茫股海之中，輕則追高殺低、重則買在最高點、賣在最低點。《道德經》第16章說：「不知常，妄作，凶。」老子在2,500年前便明白的告訴我們，不懂卻以為懂、亂作投資，禍事便不遠了。

▲ 如果我們只在意獲利，卻忽略掉對我們不利的訊息與經驗，當真應驗「股市從來都不缺笨蛋」。（圖／記者湯興漢攝）

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