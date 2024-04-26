訕笑資源班很好玩嗎？　禹英禑活出獨特又美好的人生

● 呂秋遠／律師

有位網紅，在臉書做業配，當網友詢問她，小孩是不是在資源班，她先問了兒子，「請問一下你在資源班嗎？我怎麼都不知道？哈哈哈哈哈哈！」

兒子則是回應「不可能啦！我那麼聰明，以我的智商...」，媽媽大笑，「哈哈哈哈哈哈！什麼資源班哪？太扯了，你們班有人在資源班嗎？」

兒子繼續回答，「沒有，我們班一個問題兒童都沒有喔」、「只有稍微不正常而已，但沒有到問題兒童，絕對沒有。」她接著繼續笑說「他們班沒有人在資源班啦。我有問過老師。」母子倆持續爆出笑聲。

很好笑嗎？資源班是什麼？是「問題兒童」去的班級嗎？當然不是。

有些學生，因為身心特質的差異，不適合在大團體中學習，但是就讀於普通班。在校大部狀分時間在普通班級上課，但是會抽出部分時間，到資源班接受彈性化、個別化及功能性教學。

資源班老師會根據兒童的能力及特殊需要，提出個別化的教育方案，讓可以學生在普通班團體學習，也可以獲得適當資源的輔導與幫助。

▲ 有些孩子因為身心特質的差異，不適合在大團體中學習，因此學校會抽出部分時間，讓孩子到資源班接受彈性化、個別化及功能性教學。（圖／記者姜國輝攝）

舉例來說，愛因斯坦、愛迪生、湯姆．克魯斯、蕭敬騰，有閱讀障礙，對他們而言，英文字母或是中文，不容易辨認，閱讀經常會跳行，或是落字，可能會伴隨注意力不集中、過動、焦慮等等情況，學校會提供資源班，讓他們去上課。他們除了補強自己的能力外，也可以融入團體，讓閱讀功能正常的孩子理解他們的狀況，學習跟其他不同的人相處。許多有閱讀障礙的人，在建築、表演藝術、科學、音樂上會有很高的敏銳度與成就。

你竟然跟兒子一起，在直播時公開嘲笑資源班是問題兒童？你兒子很「正常」，別人的孩子「不正常」，才會進入資源班？你到底給了孩子什麼樣的價值觀？

好哦，這個議題很重要嗎？當然重要，因為如果這個社會裡的網紅，竟然可以大剌剌的在直播裡嘲笑資源班的學生，那麼只會讓更多家長不願意正視孩子與其他人的差異性，閱讀造句、填空不行，一定就是不認真念書；孩子躁動不乖，就是要教訓，以後就好了；要送孩子去資源班？那就是孩子是問題兒童，怎麼可以去？

這個話題不是不能講，但是訕笑他們卻是非常不恰當的行為。對，他們確實在某些能力上不足，所以需要補足加強。可是，他們的強項，我們比不上，他們的弱項，可能在日常生活會有些困擾，所以需要補強，這需要嘲笑嗎？這可以標籤化嗎？

▲ 禹英禑的人生雖然獨特又奇怪，但同時也很有價值又美好。（圖／翻攝自Netflix）

最後，我想引用律師禹英禑的一段話：「我像是混入白鯨群裡的一角鯨， 因為大家跟我不一樣，很多鯨魚討厭我。但沒關係，因為這是我的人生，我的人生雖然獨特又奇怪，但同時也很有價值又美好。」

進入資源班，就是獨特不奇怪，有價值也美好的一件事啊！即使身邊的人跟你不是同一掛的，沒關係，可能你只是隻迷路的一角鯨。你有你自己的獨特價值，奇怪也沒關係，我們努力的讓自己的生活更美好，管他們做什麼？

不聰明沒關係、不符合一般主流價值也無所謂，盡力了就好，因為我們每個人來到這裡，都是有意義的。

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