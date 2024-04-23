圖書館借閱率與書店營業額相衝突？　三種書買比借好

▲「獨立書店訪視員」蔡志浩3月22日發布〈獨立書店：逛與不逛的掙扎〉一文，指稱自己堅持不買書。（圖／翻攝自蔡志浩臉書）

● 顏擇雅／雅言文化創辦人

4月23日是世界書香日。建議有讀書習慣的都來發文挺書香。

前不久有「書店巡視員」自稱不買書，只向圖書館借，引起眾怒。好像圖書館借書率和書店營業額彼此是相衝突的。我倒不覺得。我常買書，也常向圖書館借書。事實上，有不少書是我向圖書館借出來看過，才確定不買不行的。

例如林莊生《懷樹又懷人》一書，三次出版我都錯過，後來是因為我要去中央書局演講，好奇從圖書館借出來看，才大嘆相見恨晚，後來不只買了多本送人，也在臉書再三推薦。

《阿共打來怎麼辦》也是，我是先用借的，翻閱過就知不買不行，因為資料太豐富，與人聊天隨時都用得到。台灣需要擔心被共軍封鎖嗎？被狂轟濫炸呢？這本解答都滿完整的，教大家不必自己嚇自己。

台灣如今全島圖書館資源都極豐富，都會區又更豐富。大家應該多多使用，才不會浪費自己的納稅錢。但我還是建議有些書應該用買的。

一是需要批點或畫線的書。哪一種書需要當然因人而異。我的是文學與人文經典，還有羅素《西洋哲學史》之類的一流導論，這種書我都是只買不借的。有的書因為批點太密，已經有礙閱讀，還需要再買一本乾淨的。張愛玲短篇對我來說就是。

一是圖書館藏本太多人預約，不好排，或等借到都已經書況不佳那種。克里絲蒂推理小說是這種書，村上春樹也是，還有《晶片戰爭》這種財經熱門書。

還有是隨時翻，隨時讀一點，心情就會大好那種書。哪一種當然也因人而異，我是《環遊世界八十種植物》和《環遊世界八十樹》，當然不只這兩本，我只是舉個例。

▲ 台灣各縣市圖書館資源都極豐富，大家應該多多使用。但有些書還是建議應該用買的。（圖／CFP）

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