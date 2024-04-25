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王婉諭／剴剴案：彈珠台的收出養制度

我們想讓你知道…一個孩子，要找到安心的家，就像彈珠台的彈珠，輕輕落下，彈跳轉折。幸運的話，才能在收養家庭落腳，展開全新的人生。

● 王婉諭／時代力量黨主席

震驚社會，引起輿論大量關注的剴剴案，至今已經超過一個月。

各種新聞事件與政治口水，吸引了輿論焦點，關於收出養的系統問題，還沒有被看清楚，更不要說被解決。

一個多月來，我們蒐集資料，向第一線的實務工作者請益，只因為我們沒有忘記，解決制度的問題，才能真避免悲劇再度重演。

接下來，我們會跟大家分享事件背後的的結構性問題，以及我們的想法與建議！

本文就先從目前台灣的「收出養制度」開始談起。

一個孩子，要找到安心的家，就像彈珠台的彈珠，輕輕落下，彈跳轉折。
幸運的話，才能在收養家庭落腳，展開全新的人生。

▲ 一個孩子，要找到安心的家，就像彈珠台的彈珠，輕輕落下，彈跳轉折。（圖／業者提供）

出養評估

當社會局或是政府委託的收出養單位（以下簡稱單位）的電話響起，電話那頭，可能是無能為力的媽媽，可能是阿公、阿嬤，在替孩子、孫子找個家。

在制度上，這叫做提出「出養需求」。

接下來，政府或單位會評估孩子原生家庭的組成、經濟狀況，來判定這個孩子的支持條件，有沒有不足到必需「出養」的程度。

安置評估

如果答案是肯定的，就會進到「安置評估」的環節。

比起出養的必要性評估，安置的必要性評估，門檻會拉得更高。

一方面，基於兒童的權利與福祉，我們都希望孩子能盡可能留在原生家庭，政府與社福機關的角色，應該是協助原生家庭，而不是把孩子從原生家庭拉走。

另一方面，政府投入在安置的資源極為有限，安置機構床位常常不足，這也導致從上而下的判斷，都會趨向比較嚴格的評估標準，來使用非常稀少的安置床位。

▲ 政府投入在安置的資源極為有限，因此從上而下的判斷，都會趨向比較嚴格的評估標準。（圖／記者林東良翻攝）

還有一種由政府進行安置的模式，是找到寄養家庭，作為孩子的中繼站。

所以，除非原生家庭真的沒辦法，甚至會損害孩子的身心安全，這時候，政府才會做出「安置」的決定，讓孩子在找到收養家庭前，先離開原生家庭。

在實務上，政府把安置的門檻拉得比較高，所以有些有出養必要，但是政府認為不需安置的孩子，還是會轉到單位手上，再次評估是不是需要安置。

如果單位的判定是需要的，這時候，單位反過頭來要徵求政府的同意，讓這個孩子得以安置，或是由單位自行安置。

很不幸的，在這段「安置與否」，歷時幾個月的評估期間內，有些兒虐案件，就發生在瀕臨無法照顧孩子的原生家庭中。

安置方案

目前台灣有八家收出養單位，其他有六家（家立、忠義、天主教福利會、小天使家園、善牧、神愛兒童之家）同時也有安置機構，另外兩家（兒盟、勵馨）則是與保母合作來安置孩子。

看完了以上的介紹，大家可能會產出三個問題：

為什麼收出養單位要自行收案？

為什麼收出養單位要自行安置？

以及最令人悲傷的：剴剴短暫的一生，在這個制度中到底經歷了什麼？

下一篇文章，就讓我們追索剴剴尋求出養的歷程，是怎麼走到不可挽回的悲劇。

▲ 將一歲男嬰剴剴凌虐致死的劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

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● 本文獲授權，轉載自「時代力量 New Power Party」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 王琬諭 時代力量 剴剴 保母 出養 收養 虐童 兒福聯盟

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