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李沃牆／由台積電法說會探下半年景氣

我們想讓你知道…「人無千日好，花無百日紅」，股市不會天天漲，因而，在諸多不確定因素及利空資訊衝擊下，應審慎以對。

▲ 台積電總裁魏哲家在18日的法說會中，將全球晶圓代工產業的成長率調降為14％至19％。（圖／記者高兆麟攝）

● 李沃牆／淡江大學財金系教授

坦然言，近幾年的全球景氣變化莫測，如白居易詩中所云：「花非花，霧非霧」。說景氣轉好嗎？不少指標卻是好壞參半。尤其，護國神山台積電在年初的法說會釋出令人欣喜的訊息，股價也一路向上，甚至上看千元。然而，台積電總裁魏哲家在4月18日的法說會中對於產業前景的預期卻令人大感意外；他對台積電的營運維持既定預期，卻將全球晶圓代工產業的成長率，從元月法說會的20％，一口氣調降為14％至19％，結果隔日股價在地緣政治風險等因素疊加下，大跌54元，大盤也創下774點的歷史最大跌幅。台股雖連日反彈近700點，台積電股價在24日回到783元，但25日一開盤又跳水。因此，我們不禁要問，一向是產業景氣風向球的台積電法說會，難道真的透露出景氣復甦不如預期？

台積電營運前景不變

專家認為，半導體景氣在「去（2023）年面臨去庫存、今年復甦成長、明後年將大爆發」。但台積電法說會透露出，電子業的整體前景方面，只有AI相關應用強勁較為明確，手機需求穩健成長，PC復甦則較為緩慢，物聯網（IoT）和消費仍在調整，車用也還在去庫存。儘管魏哲家下修了全球半導體產業的成長率至10％，但晶圓代工仍有14％～19％成長率，而且，AI需求強勁，台積電維持全年營收成長20％至26％的目標不變，預估今年資本支出目標280至320億美元。在資本支出用途上，約70％至80％為先進製程技術使用，約10％則是用在成熟和特殊製程技術，10％使用在先進封裝及光罩生產。不少國內外著名機構預估，其今明兩年每股稅後純益（EPS）將有38元至50元水準，甚至2026年EPS將上看55至60元。所以，對台積電營運前景氣應不用悲觀。不過，市價由市場決定，波動難免，投資人也無需「過度」期望而受傷害。

▲ 儘管魏哲家下修了全球半導體產業的成長率至10％，但AI需求強勁，對台積電營運前景氣應不用悲觀。（圖／記者高兆麟攝）

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影響景氣因素利空互見

台灣去（2023）年全年經濟成長率為1.31％，創近14年來新低。在此低基期下，今年景氣較去年佳應是預料之中。主計處預估今年經濟成長率可達3.43％，為近3年最佳。但影響景氣動能因素利空互見，有利的現象，如今年已過完第一季，經濟部甫公布的3月外銷訂單金額471.6億美元，為歷年同月第三高，由黑翻紅；今年第1季亦為歷年同季第四高。只要國際地緣政治風險未升高、終端需求仍往上，今年外銷訂單應有機會持續向上。另因台幣穩定地貶值及出口目的地的調整下，財政部公布3月和第1季度的出口狀況。無論是以台幣或者美元計價，我國的年增長幅度都相當可觀，若以去年同期相較，成長12.9％幅度（如下表所列）。

▲ 今年第一季出口表現。（資料來源／財政部及https://www.stockfeel.com.tw/） 

但對企業營運較為不利的是，經濟部拍板4月電價調漲，今年消費者物價指數（CPI）年增率恐突破2％的通膨警戒線。正呼應了中央銀行總裁楊金龍所言，「電價調漲最怕出現連鎖效應及通膨預期心理自我實現」。電價調升後，企業成本增加，必然會轉嫁給消費者，在連鎖效應下，恐引發預期心理通膨。此外，房價居高不下，去年居住類指數創歷史新高，租金年增率更是27年來新高。台灣地區在2021年至2022年的CPI年增率分別為1.96％及2.95％，去全年CPI年增率2.5％，不僅連2年高於2％的通膨警戒線，亦為15年來次高，僅次於2022年。按以往經驗，漲電價直接推升全年CPI約0.12％，間接影響是0.24％，全年CPI年增率逾2％機率勢將大增。電價及物價同步上升，必然影響消費及企業營運，恐抵消部分經濟成長動能。

不確定因素衝擊應審慎以對

大家應注意的是，世事如棋局局新，如同最近頻繁的地震，變化莫測。況且，「人無千日好，花無百日紅」，股市不會天天漲，當然也不會跌不停。當前物價居高不下，美國聯準會何時降息，尚猶豫未決，市場自然頗多預測，一下偏鴿、一下鷹派。另外，中東地緣政治風險升溫，在種種因素疊加效果下，美元及黃金避險需求升高大漲。再則，美國2年期公債殖利率又彈升5％整數關卡，10年期公債殖利率也升至4.6％以上高點，均意謂著對下半年景氣前景的疑慮。因而，在諸多不確定因素及利空資訊衝擊下，應審慎以對。

▲ 美國2年期公債殖利率又彈升5％整數關卡，10年期公債殖利率也升至4.6％以上高點，均意謂著對下半年景氣前景的疑慮。（圖／路透）

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李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

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關鍵字: 李沃牆 台積電 法說會 景氣 經濟 股市 AI 經濟成長

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