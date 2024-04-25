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「良好體驗」是日本最大賣點　中職醉翁之意在啦啦隊

我們想讓你知道…滿壘中計沒關係、牛棚放火不在意，讓我們暈船的不是本質戰績，讓我們暈船的是與啦啦隊女孩同歡。

▲ 帶給遊客良好的體驗，才是日本吸引國外旅客的最大賣點。（圖／翻攝自Youtube）

● 文／一級嘴砲技術士

日本從去年開始迎來了觀光旅遊的大爆發，很多地方都想要跟上這波旅遊熱潮，但又擔心自己那點破地方既沒有便捷的交通網，又沒有特殊的名勝古蹟，真的會有外國遊客到訪嗎？答案還真的有，因為外國遊客想的和當地人不一樣。

根據日本政策投資銀行和日本交通公社所做的「2023亞洲暨歐美澳訪日外國人旅行者意向調查」，外國旅客選擇到日本旅遊的十大誘因依序是：好山好水、賞櫻、傳統日本料理、名勝古蹟、泡溫泉、賞雪、日式庭園、世界遺產、知名商圈（銀座、秋葉原之類）的逛街、賞楓。前三項的好山好水、櫻花和傳統料理賣的就是「體驗」兩個字，就算是日本普通的鄉下，帶給遊客良好的體驗才是吸引國外旅客的最大賣點。

這舉兩個我自己和熊本人交流過的案例，一是黑川溫泉，那真是一個深山林裡，公車一個小時一班，而且下午三點就沒車下山（所以只能泡湯肉貼肉）。二是阿蘇地區，不到三萬人的鄉下，不論是神社、地域景觀的維護都能靠著住民的強大向心力去維持，「阿蘇」也成了熊本推展觀光的第一招牌。

你說這兩個地方有什麼特殊的嗎？我認為沒有，但這兩個地方就是能給我非常舒適的旅遊體驗，阿蘇甚至是我可以當成第二個家的地方。

「良好的體驗」有沒有讓你想到什麼？

沒錯，就像是我們的新莊球場與Fubon Angles，我們不在乎牛棚失火、我們只關心嗆司跳多久。滿壘中計沒關係、牛棚放火不在意，讓我們暈船的不是本質戰績，讓我們暈船的是與啦啦隊女孩同歡。這就是「體驗經濟」，The Experience Economy。

▲ 滿壘中計沒關係、牛棚放火不在意，讓我們暈船的不是本質戰績，讓我們暈船的是與啦啦隊女孩同歡。（圖／記者林敬旻攝）

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● 本文獲授權，轉載自「一級嘴砲技術士」。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 旅遊 熊本 黑川溫泉 阿蘇山 新莊球場 Fubon Angles 啦啦隊 一級嘴砲技術士

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