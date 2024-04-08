鄧鴻源／媽祖慈悲但非萬能　台灣人不應過度迷信

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

大甲媽祖一年一度的進香活動，已於5日深夜起駕，「香燈腳」全程以徒步前進的方式，朝嘉義縣新港奉天宮進香，共計9天8夜，吸引近上萬信徒共襄盛舉，所到之處，萬民歡迎，直呼「感謝媽祖保佑，保佑大家平安順心」。

在不久前剛結束的白沙屯媽祖繞境活動，有眼尖網友在直播畫面中發現傅崐萁夫婦的身影，怎料白沙屯媽祖見狀，竟直接繞道而行，讓網友們嗨翻表示「很療癒」。有網友截圖指出，「媽祖有個性，一秒都不需要為這些心術不正的人停留」。

歐美國家雖然也有宗教信仰，然而他們人民卻不至於迷戀到此地步，而是適可而止。他們頂多在教會禱告，不會將上帝雕刻成木偶，到處招搖搞神蹟，否則一切由媽祖決定，何必有總統選舉與國會議員？

如果媽祖是無所不能，能消災延壽，治療任何疑難雜症，那麼我們還需要醫院做什麼？年輕人又何必去考醫學系當醫生？如果自己平時遵守交通規則，開車不喝酒，隨時眼見四方，耳聽八方，會有車禍嗎？

總之，神明或許是慈悲的，但非萬能，不應給予過高的期待，只要我們平時存好心、說好話、做好事，好運自然來，縱使不拜祂們又何妨？

▲ 媽祖或許是慈悲的，但非萬能。（圖／ETtoday資料照）

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